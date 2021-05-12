Володин заявил о намерении разработать механизмы по ограничению использования пальмового масла

В России намерены бороться с использованием пальмового масла. Как заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, повышение ставки НДС на 20% не смогло изменить ситуацию.

О сложившейся ситуации спикер сообщил в своем Телеграм-канале. Он рассказал, что ранее предлагал Минфину обсудить широкое применение пальмового масла в пищевой промышленности: много говорят о его вреде, но отсутствуют инициативы по ограничению его использования. В частности, нет мнений от региональных законодательных собраний, ведомств и министерств, а также от профильных комитетов Госдумы.

Парламентарий отметил, что в ходе обсуждения с министерствами и комитетами Госдумы будут выработаны соответствующие решения. “Они могут быть разными, в том числе изменение технических регламентов на пищевую продукцию”, - написал он.

Вячеслав Володин уточнил, что считает, что свое мнение также должны высказать эксперты, а общественность будет вовремя проинформирована.