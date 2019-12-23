Впереди каникулы. Сенаторы потребовали приостановить продажу табачных «конфет»
Федерация
Сегодня, 13:58

В России потребовали на законодательном уровне приостановить реализацию никотиносодержащей продукции, которая в последнее время стала популярна среди подростков. Снюсы продаются в виде табачных “конфет”, которые активно потребляют школьники. Приближающиеся новогодние каникулы способствовали появлению такой инициативы, пишут сегодня, 23 декабря, РИА “Новости”.

 

С соответствующей просьбой к правительству РФ обратится Совет Федерации по инициативе главы социального комитета СФ Валерия Рязанского. Ранее продажа снюсов была запрещена, но рынок предлагает новые аналогичные продукты. Поэтому необходимо принимать меры по защите здоровья подрастающего поколения.

Парламентарий просит приостановить продажу изделий с содержанием никотина до внесения поправок в закон о запрете снюсов, который уже рассматривает Госдума, или же предложить как поправки в закон о приравнивании вейпов к табачным изделиям.

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