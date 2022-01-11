Впервые за 10 лет в России стало легче поступить на бюджет

В России снизился проходной балл по ЕГЭ для поступления на бюджет в высшие учебные заведения. Впервые за 10 лет абитуриенту потребовалось набрать всего 70,3 балла. Об этом сообщается в исследовании НИУ Высшей школы экономики приемной кампании за 2021 год.

Снижение проходного балла составило 0,5 балла. В регионах страны также наблюдается снижение среднего балла с 67,5 до 66,9. Однако в Москве и области проходной балл увеличился с 80,3 до 80,7, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - с 79,5 до 80,2.

Среди выявленных ВШЭ тенденций приемной кампании - сокращение количества негосударственных вузов. За 2 года их стало меньше на 13%. Эксперты отмечают, что закрываются вузы, которые принимают менее 300 абитуриентов. Университеты с числом приема более 300 студентов, как частные, так и государственные, работают в стабильном режиме, пишет РБК.

ТОП вузов с наивысшим средним баллом возглавляют Московский физико-технический институт (97,1 балл), Московский государственный институт международных отношений (96,7 баллов), московский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (96,3 баллов).