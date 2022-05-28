ВСУ атаковали ЛНР биологическим оружием

Сегодня, 28 мая, на официальном сайте МГБ ЛНР было опубликовано сообщение о возбуждении уголовного дела по факту применения военнослужащими ВСУ запрещённых средств и методов ведения войны.

Из сообщения МГБ ЛНР следует, что 11 ноября 2020 года неустановленные военнослужащие ВСУ с применением летательного аппарата «Лелека С-100» осуществили распространение на территории села Степное Славяносербского района ЛНР (на тот период времени - приграничная территория с линией боевого соприкосновения) агитационных листовок, имитирующих денежные средства, находящиеся в обороте на территории ЛНР.

В ходе проведения исследования указанных листовок установлено их искусственное заражение чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности, которые относятся к категории - предШЛУ (широкой лекарственной устойчивости), в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулёзного процесса любой локализации.