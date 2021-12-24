Япония отказалась отправлять на олимпиаду в Пекин своих министров

Япония не будет направлять на зимние Олимпийские игры в Пекин своих министров или правительственных чиновников. Об этом заявил сегодня, 24 декабря, генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, пишут «Известия».

Председатель японского правительства подчеркнул, что данное решение не является дипломатическим бойкотом, аналогичным тому, который ранее объявили Пекину США, Великобритания, Австралия и Канада.

По его словам, от Японии на зимнюю Олимпиаду в Пекине поедут глава НОК Ясухиро Ямасита, глава оргкомитета Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото. На Паралимпийские игры прибудет глава Паралимпийского комитета Японии Кадзуюки Мори.

Напомним, что 6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. 8 декабря к дипломатическому бойкоту Игр присоединилась Австралия и Канада. В этот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство его страны не поддерживает бойкот Игр, но британские чиновники не посетят соревнования.

Игры пройдут в столице КНР с 4 по 20 февраля. Пекин станет первым городом в истории, который принимал и летнюю, и зимнюю Олимпиады.