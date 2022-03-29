Япония прекращает поставки в Россию дорогих автомобилей

Япония запретила экспорт в Россию автомобилей класса «люкс», ювелирных изделий и произведений искусства. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передаёт ТАСС. Запрет вступает в силу 5 апреля.

По словам министра, его страна продолжит поддерживать тесную координацию с международным сообществом, в первую очередь со странами «большой семёрки», по вопросу антироссийских санкций из-за специальной военной операции на Украине.

Под ограничения в общей сложности попали более 20 товаров: алкогольная продукция, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи и меха, одежда, обувь, шляпы, ковры, ювелирные и керамические изделия, стеклянная посуда, снаряжение для дайвинга, легковые автомобили и мотоциклы, ноутбуки, часы (модели с использованием драгоценных металлов), рояли, предметы изобразительного искусства, антиквариат.

По данным японских властей, объём японского экспорта в Россию в 2021 году составил 862,4 млрд иен ($6,9 млрд) в денежном выражении. Более половины от этого показателя приходилось на автомобили и запчасти.