За серую зарплату - в тюрьму

В Совфеде призвали ввести уголовную ответственность для работодателей

В России появилась инициатива по борьбе с нелегальными выплатами заработных плат. Предлагается ввести в стране уголовную ответственность для руководителей, которые оплачивают труд сотрудникам “серой” зарплатой, пишут сегодня, 21 мая, РИА “Новости”.

По данным издания, с такой инициативой выступил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов. Он считает, что наказывать за не полностью прозрачную зарплату работодателей нужно вне зависимости от суммы выплат.

Предложения сенатора были отправлена для включения в общенациональный план действий по восстановлению экономики, который по поручению президента Владимира Путина необходимо составить до 1 июня.