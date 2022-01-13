За тюнинг автомобиля придётся платить государству

Российских водителей могут обязать платить госпошлину в размере 1 тыс. рублей за то, чтобы получить разрешение на тюнинг автомобиля. Соответствующий законопроект накануне внесло на рассмотрение Госдумы Правительство РФ, пишут «Известия».

Также в документе предлагается увеличить с 800 до 1500 рублей размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. Кроме того, документом устанавливается платёж в размере 1500 рублей за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, а за продление допуска - 1000 рублей.

Ожидается, что принятие законопроекта обеспечит ежегодное поступление дополнительных доходов в федеральный бюджет в размере порядка 700 млн рублей.

Напомним, что за управление автомобилем, конструкция которого не соответствует требованиям безопасности, водители привлекаются к административной ответственности, а регистрационный учет таких автомобилей аннулируется.