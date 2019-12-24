Заплати штраф - получи права. В России ужесточили правила получения водительских карточек
Федерация
Сегодня, 14:02

В России с начала следующего года ужесточаются правила получения водительских прав, а также расширяются полномочия ГИБДД по воздействию на нарушителей. Как пишет сегодня, 24 декабря, Коммерсант, дорожным полицейским разрешат не возвращать водительское удостоверение пока не будет погашен штраф.

 

Соответствующие изменения подписал накануне премьер-министр Дмитрий Медведев. По новым правилам обучать вождению будет разрешено на автомагистралях со скоростью движения более 60 км/ч. А Госавтоинспекция будет вправе не допустить на экзамен слушателя автошколы, работающей без лицензии.

Еще одной важной поправкой стало увеличение возраста для получения прав на управление трамваем, автобусом и троллейбусом с 16 до 20 лет. Что касается мотокатегорий, то возраст остается прежним.

Более того, практический экзамен по проверке основных навыков вождения будет проводится на территории автошколы или на тупиковой улице за пределами жилой зоны. Теста на “площадке” и по “городу” больше не будет.

Также с 1 января 2020 году станет возможным подавать жалобу и аннулировать результаты экзаменов. Теорию и вождение можно будет пересдавать спустя неделю. Если экзамены не сдал и в третий раз, то пересдать можно будет только через 30 дней.

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