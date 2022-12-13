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13.12.2022 12:07

Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до 21 декабря

Росавиация продлила еще на неделю режим временных ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов центральной части и юга России.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря 2022 года», - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Полёты по-прежнему временно приостановлены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, подчёркивается в сообщении.

Правительство продолжит субсидировать аэропорты центральных и южных регионов страны, которые столкнулись со снижением доходов из-за временного ограничения полетов. Это поможет им сохранить персонал и продолжить обслуживание инфраструктуры.

Всего в рамках государственной поддержки аэропортам будет предоставлено в текущем году более 7,6 миллиарда рублей из резервного фонда правительства: в середине апреля и в конце мая - по более 1,5 миллиарда рублей, в августе - почти 2,5 миллиарда рублей, в октябре – более двух миллиардов.

Напомним, что впервые режим временного ограничения полётов Росавиация ввела 24 февраля 2022 года, в день начала военной спецоперации в Украине. Изначально запрет действовал до второго марта. Позже решение о закрытии аэропортов неоднократно продлевали.

Росавиация
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Челябинцам предлагают выбрать инициативные проекты нового года

09.12.2022 12:58

Александр Сильвестров: Стремиться дальше и больше нужно всегда

09.12.2022 12:52

ВТБ увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту в 1,5 раза

09.12.2022 12:48

Налоговая служба организует 15 декабря День открытых дверей

09.12.2022 12:35

ДЕТСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ: НЮАНСЫ

09.12.2022 12:34

Уголовное дело заведено на жительницу Катав-Ивановска, бросившую младенца на бетонный пол

09.12.2022 12:18

В Челябинской области пройдут «Дни Белорусского кино»

09.12.2022 12:10

Главой Карабаша избран Станислав Афанасенко

09.12.2022 11:36

По факту нарушения прав жильцов общежития на Мира возбуждено уголовное дело

09.12.2022 11:25

На Южном Урале средняя сумма вклада на ребенка превысила 150 тысяч рублей