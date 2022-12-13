13.12.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 104, умерло двое
13.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до 21 декабря
13.12.2022
Рентгенохирургу кардиоцентра в Челябинске присвоено звание заслуженного врача РФ
13.12.2022
Профсоюзный форум работников образования в Челябинске выступил за повышение зарплат
13.12.2022
Я аж вспотел: известный челябинский пивовар Илья Ройтенберг совершил полет на ТУ-154
12.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря (18+)
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до 21 декабря
07.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен еще на неделю
01.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до девятого декабря
18.11.2022
Запрет полетов в 11 российских аэропортов продлен до 27 ноября
11.11.2022
Запрет полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022