01.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до девятого декабря
01.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на второе декабря (18+)
01.12.2022
Участник СВО Бенес Айо получил российский паспорт и уже мечтает о паспорте СССР
01.12.2022
Умное зеркало и компьютерное зрение: проекты челябинских ИТ-компаний получат гранты
01.12.2022
В Челябинске впервые прошел турнир по страйкболу среди горожан с инвалидностью
01.12.2022
Правовой центр для призывников открыла военная прокуратура Челябинской области
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до девятого декабря
18.11.2022
Запрет полетов в 11 российских аэропортов продлен до 27 ноября
11.11.2022
Запрет полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября
07.11.2022
Запрет полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября
01.11.2022
Запрет полетов в 11 аэропортов Юга России продлен до девятого ноября
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022