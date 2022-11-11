Запрет полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября

Росавиация продлила режим временных ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов центральной части и юга России.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11российских аэропортов продлен до 21 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени», - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Полёты по-прежнему временно приостановлены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Во все города с приостановленным авиационным сообщением запущены дополнительные поезда и междугородние автобусы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, подчёркивается в сообщении.

Правительство продолжит субсидировать аэропорты центральных и южных регионов страны. «Аэропортам, которые столкнулись со снижением доходов из-за временного ограничения полетов, продолжат возмещать операционные расходы. Это поможет им сохранить персонал и продолжить обслуживание инфраструктуры», - пояснили в телеграм-канале кабмина.

Всего в рамках государственной поддержки аэропортам будет предоставлено в текущем году более 7,6 миллиарда рублей из резервного фонда правительства: в середине апреля и в конце мая - по более 1,5 миллиарда рублей, в августе - почти 2,5 миллиарда рублей, в октябре – более двух миллиардов.

Напомним, что в первый раз режим временного ограничения полётов Росавиация ввела 24 февраля 2022 года, в день начала военной спецоперации в Украине. Изначально запрет действовал до второго марта. Позже решение о закрытии аэропортов неоднократно продлевали.