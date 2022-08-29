29.08.2022
В Копейске открылась выставка «В каждом рисунке солнце»
29.08.2022
За облака Таганая в 2022 году забежали 572 храбреца
29.08.2022
Сотрудники полиции Златоуста оперативно нашли пропавшую девочку
29.08.2022
Приоритет - общественному транспорту: в центре Челябинска обустраивают выделенные полосы
29.08.2022
В Челябинской области на трассе загорелся автомобиль с двумя детьми
28.08.2022
В Челябинской области за сутки заболевают ковидом более 500 человек
Запрет полетов в 11 российских аэропортов продлен до четвертого сентября
17.08.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 23 августа
09.08.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 17 августа
28.06.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до шестого июля
24.06.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 30 июня
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022