Запрет полетов в 11 российских аэропортов продлен до четвертого сентября

Росавиация вновь продлила временные ограничения на полёты в 11 аэропортов центральной части и юга России. Правительство компенсирует аэропортам расходы, связанные с введением запрета.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до четвертого сентября 2022 года 03:45 по московскому времени», - сообщило ведомство на своем сайте.

Полёты по-прежнему временно приостановлены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Во все города с приостановленным авиационным сообщением запущены дополнительные поезда и междугородние автобусы.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, подчёркивается в сообщении.

Правительство компенсирует аэропортам центральных и южных регионов расходы из-за продления ограничения полётов.

Напомним, что в первый раз режим временного ограничения полётов Росавиация ввела 24 февраля 2022 года, в день начала военной спецоперации в Украине. Изначально запрет действовал до второго марта. Позже решение о закрытии аэропортов неоднократно продлевали.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении этим аэропортам более 2,4 миллиардов рублей. Поддержка позволит им сохранить инфраструктуру и выплачивать зарплату квалифицированному персоналу.

В середине апреля Правительство уже выделяло на поддержку 1,5 миллиарда рублей и ещё столько же - в конце мая. «Новый транш также поступит из резервного фонда кабмина. Таким образом, общий объём поддержки воздушных портов превысит 5,5 миллиарда рублей», - подчеркнули в кабмине.