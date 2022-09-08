08.09.2022
Владимир Спицын: 50 трудовых лет связаны с металлобазой
08.09.2022
Ашинца будут судить за взятку чиновнику с целью продажи муниципалитету непригодного жилья для сирот
08.09.2022
Запрет полетов в 11 российских аэропортов юга России продлен до 16 сентября
08.09.2022
За сутки заболело ковидом 738 южноуральцев, выздоровело 516, умерло двое
08.09.2022
Челябинская библиотека имени Татьяничевой превращается в модельную
08.09.2022
«Здоровая Ферма» рассказала о причинах ликвидации «Уралбройлера»
Запрет полетов в 11 российских аэропортов юга России продлен до 16 сентября
02.09.2022
Продлен запрет полетов в 11 российских аэропортов юга России
31.08.2022
Росавиация обновила перечень субсидируемых авиарейсов в Челябинской области
29.08.2022
Запрет полетов в 11 российских аэропортов продлен до четвертого сентября
17.08.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 23 августа
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022