Запустят прямые рейсы из Челябинска на приморский курорт Китая - Санья

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало разрешение авиакомпании Red Wings на прямые рейсы из Челябинска в приморский курорт Китая - Санья. Соответствующий приказ Росавиации опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, авиакомпания Red Wings получает допуск на выполнение международных регулярных воздушных перевозок и (или) грузов по маршруту Челябинск – Санья. Полеты разрешены с частотой два раза в неделю.

Санья - крупный город провинции Хайнань, расположенный на самом юге одноименного острова. Благодаря мягкому климату является популярным направлением среди туристов.

С трех сторон город окружен живописными возвышенностями, а с четвертой омывается Южно-Китайским морем.

Помимо Челябинска, Росавиация разрешила полеты в Санью еще из 12 городов РФ. В их числе Екатеринбург, Казань, Уфа, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Хабаровск и Владивосток.

Напомним, в марте губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь договорились о расширении сотрудничества. Глава региона высказал предложение по организации прямых перелетов из Челябинска в Китай. «Мы активно развиваем межрегиональное сотрудничество, есть большой взаимный туристический интерес, и мы готовы сформировать готовые турпакеты», - констатировал губернатор и поручил своим заместителям проработать все обозначенные в ходе встречи договоренности.