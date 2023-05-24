24.05.2023
В заглавной партии «Сильва» на челябинской сцене впервые выступит Наталья Гончарова
24.05.2023
Челябинец обокрал глухонемого друга
24.05.2023
Челябинцев приглашают на самый главный полумарафон России
24.05.2023
«Я – профессионал»: студентка ЮУГМУ стала призером престижной олимпиады
24.05.2023
Этим летом жители Челябинской области будут активно отдыхать в Поволжье, Сибири и на Северном Кавказе
24.05.2023
В элитном микрорайоне Челябинска растет стихийный мусорный полигон
Запустят прямые рейсы из Челябинска на приморский курорт Китая - Санья
23.05.2023
Алексей Текслер презентовал в Китае потенциал Челябинской области
22.05.2023
Алексей Текслер вновь отправится в Китай
07.04.2023
В Челябинской области могут организовать производство китайских холодильников
07.04.2023
В пилотной зоне «Китай-ШОС» появится экспозиция продукции из Челябинской области
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023