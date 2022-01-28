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«Моя дорога по жизни»: Вячеслав Зуев - о профессии концертмейстера

За каждым успешным солистом стоит колоссальный труд концертмейстера. Он, как боец невидимого фронта, помогает исполнителям разучивать партии и заменяет оркестр на мизансценических и сводных репетициях.

О профессии и творческом пути мы поговорили с концертмейстером по классу вокала Челябинского театра оперы и балета, заслуженным артистом России Вячеславом Зуевым.

– Вячеслав Адольфович, интересно, вы с детства знали, что музыка – ваше предназначение?

– Да, конечно, хотя заниматься начал достаточно поздно – лет в десять. Чтобы точно убедиться, что склонность к музыке есть, посещал частные уроки. Пианино дома у нас не было, поэтому мама клала себе на колени аккордеон, растягивала мех, а я пытался играть, овладевать мышцами пальцев. Вскоре свой инструмент, конечно же, появился. Помню, у нас с одноклассником, который был скрипачом, возникла идея поиграть дуэтом: исполняли гавот Люлли, другие красивые пьесы, и так меня захватил этот процесс! Потом была музыкальная школа, училище. Затем я работал в консерватории, аккомпанируя вокалистам, флейтистам, альтистам…

– В челябинский театр вы изначально были приняты концертмейстером по классу балета.

– Верно. Я был концертмейстером на хоровом отделении института культуры, когда меня пригласили в театр. И здесь я столкнулся с совершенно незнакомой мне спецификой, а объем работы был такой, что просто голову терял. Чтение нот с листа вроде и выручало, но этого не хватало. Те полтора года были для меня очень тяжелыми. Балет – вид искусства со своими особенностями, очень интересный. Мне говорили: «Понимаешь, ты можешь сыграть насколько угодно быстро, но тело человека так быстро, как ты играешь, не поднимется и не опустится». Пока я ко всему этому приспособился…

– Работа с оперными солистами выстроена иначе?

– Да, здесь все устроено немного по-другому. Перед артистами стоит задача выучить партию, а мы, пианисты, можно сказать, осуществляем надзор. Конечно, все солисты индивидуальны: с разными темпераментами, разными взглядами на произведение. Сейчас в театре очень много молодых талантливых исполнителей, с которыми приятно работать. Иногда им важно проверить качество звучания голоса. Бывает, что в классе я говорю: «Ну, потяни-потяни эту ноту, я понимаю, что тебе нужно поставить ее». А когда к занятиям подключается дирижер, процесс начинает обретать рамки. После уроков в классах идет выход на мизансценические репетиции, где режиссер сначала работает с солистами, затем подключается хор. Уже потом все передается оркестру.

– Кто был вашим ориентиром в профессии?

– Когда я пришел служить в театр, здесь работали эталонные, совершенно недосягаемые по мастерству концертмейстеры: Ирина Владимировна Полякова и Надежда Петровна Саклакова. Это профессионалы, досконально знающие свое дело. На них я и равнялся.

– А никогда не возникало желания построить сольную карьеру?

– Знаете, достичь высот в сольной карьере могут только настоящие «глыбы» - такие, как Мацуев, Трифонов, Березовский, Плетнев. Они поддерживают свою профессиональную форму, им есть что сказать и как сказать, их владение инструментом безупречно. К тому же у меня был переломный момент, когда я понял, что работа концертмейстером – моя дорога по жизни.

Автор: Анастасия Черкас
Челябинский театр оперы и балета
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28.01.2022

В трех городах Челябинской области на выходные объявлены НМУ
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В Челябинской области стартовала вакцинация подростков 12-17 лет от коронавирусной инфекцией. Рез
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Коронавирус
28.01.2022

В Челябинской области треть родителей готовы привить своего ребенка от ковида
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
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Южноуралец погиб после столкновения с деревом

26.01.2022 11:48

Почему преподобного Никифора Прокаженного молят об исцелении от ковида узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

26.01.2022 11:22

Администрацию Челябинска эвакуировали из-за сообщения о минировании

26.01.2022 11:20

В Челябинской области растет число заболевших ковидом

26.01.2022 10:57

Экс-заместитель главврача ОКБ №3 снова пойдет под суд

26.01.2022 10:42

Челябинская область узаконила свои границы с соседними регионами

26.01.2022 10:19

Изменились правила выдачи жилищных субсидий

26.01.2022 10:14

Сборная России по водному поло с «уралочками» из Златоуста разгромила Италию

26.01.2022 10:10

КСП Челябинской области проверит минимущества

26.01.2022 10:08

Возбуждены уголовные дела по итогам проверок КСП в Магнитогорске и Ашинском районе

25.01.2022 22:56

Пятиклассники Кусинского района освоят азы горнолыжного спорта и сноубординга

25.01.2022 22:07

«Урал-пресс-информ» объявляет фотоконкурс «Зимняя сказка»

25.01.2022 20:33

В Челябинске принят дизайн-код наружного освещения

25.01.2022 20:01

Несравненная Эдит Пиаф: Молодежный театр Челябинска отмечает 20-летие спектакля «На балу удачи»

25.01.2022 19:57

Омикрон наступает, но новых ограничений в Челябинской области пока вводить не планируют

25.01.2022 19:50

«Отмеряющие время»: в Историческом музее Южного Урала открылась выставка часов

25.01.2022 19:41

В Магнитогорске грядет трехмерная стройка

25.01.2022 18:45

На пяти перекрестках Челябинска отключат светофоры

25.01.2022 18:41

Врачи рекомендуют пожилым людям улучшать память с помощью секса

25.01.2022 18:21

Обещал устроить ребенка в детский сад: миасец «развел» жительницу Томска на деньги

25.01.2022 18:15

Генерал Скоков: Раскрываемость преступлений в Челябинской области выше среднего показателя по стране

25.01.2022 18:09

В Челябинской области построили дублер олимпийской трассы по ски-кроссу