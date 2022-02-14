Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души

Челябинской филармонии имени в 2022 году исполняется 85 лет. В честь красивой даты в цитадели классического искусства задумали целую серию юбилейных программ. Завтра, 15 февраля, парад праздничных концертов откроет Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко. О том, чем артисты готовы удивить челябинцев, мы поговорили с художественным руководителем и главным дирижёром хора Ольгой Селезнёвой. А ещё мы узнали, какая связь существует между челябинской филармонией и «Игрой престолов», всегда ли артистам хочется петь, какой музыкальный вкус у прокуроров и чем отличается русское «форте» от западного.

- Вот уже 85 лет артисты филармонии с помощью магии музыки дарят челябинцам возможность увидеть совершенство, красоту этого мира и постичь гармонию бытия, выраженную в звуке.

- Прекрасные слова.

- Ольга Петровна, а вы ощущаете этот сезон как-то по-особенному? Он более волнительный, ответственный? Или, может быть, зритель приходит на концерты с другим настроением?

- Нет, на самом деле для нас каждый год волнительный и ответственный. Каждый год, независимо от того, юбилейный он или нет, представляет для нас что-то новое. И какая-то торжественность присутствует всегда: либо это юбилей нашего коллектива, либо юбилей филармонии, юбилей какого-то другого коллектива или его руководителя. Всегда есть что-то, на что делается акцент.

- Ольга Петровна, вы руководите камерным хором имени В. Михальченко с 2013 года. За эти 9 лет что-то изменилось в жизни коллектива?

- Да, конечно. Хор изменился и в репертуарном плане, и в составе артистов. Появилось много молодых исполнителей, чему я очень рада. Сейчас у нас возрастной разбег от 20-ти с небольшим до – не буду говорить до скольки. У нас есть 2 артиста, которые работают с самого основания коллектива. Это наша гордость, мы на них равняемся. А есть новые лица, голоса, за счёт чего стала меняться и программа – в репертуаре появились концерты и для молодёжи, и для детей.

- Несколько лет назад в одном из интервью вы говорили, что попасть в челябинский хор хотели бы многие артисты, но их останавливает размер заработной платы. Удалось ли решить этот вопрос?

- Да, на сегодняшний день, слава Богу, у нас достойная заработная плата по меркам Челябинской области. Благодаря руководству у нас есть стимулирующие надбавки, что всегда очень мотивирует артистов на дальнейшую работу. Как бы это не звучало банально, но заработная плата имеет большое значение.

- Но люди, которые идут в сферу искусства, как правило, меньше всего думают о деньгах.

- Да, мы, наверно, воспитаны так были, что о деньгах речи никогда не шло. Когда нам предлагали работу, мы всегда соглашались, даже не зная, сколько за неё будут платить. А сейчас немного другие времена настали. Да, любовь к искусству перевешивает, но мы живём в реальности, где без денег, к сожалению, не выжить.

- В каком направлении шли творческие поиски в последнее десятилетие? Непривычный материал, новые жанры, эксперименты?

- У нас в репертуаре появилось несколько программ, в которых коллектив находится не в привычном для себя состоянии – стационарно на станках, с папками, а становится таким живым организмом, который передвигается по сцене. Например, «Звуки бессмертия». Это программа, которая посвящена жертвам войны. Многие артисты хора проявили себя здесь как драматические актеры – читали стихи А. Ахматовой, Р. Рождественского, И. Бродского, В. Высоцкого. Перед режиссером стояла сложная задача – соединить разные произведения в единое целое. Произведения звучали a’cappella, в сопровождении рояля, органа, скрипки, баяна, ударных инструментов. Хор работает не только на сцене, но и в зрительном зале. И благодаря этому мы становимся более интересными, более притягательными.

Также у нас есть прекрасная программа нашего замечательного челябинского композитора Елены Попляновой – «Смерть чиновника». Проект потрясающий. Мы работали впервые в таком жанре – опера-фантасмогория. Это очень трудоёмкая работа. Если брать наши обычные программы, то там мы поём по нотам. Даже если артисты знают материал наизусть, они всё равно красиво стоят с папками. А здесь мы учим всё наизусть, и артисты должны не только петь, но ещё и играть, принимать участие в действии, выстраивать мизансцены и так далее. Да, с одной стороны, это интересно, а с другой, энергозатратно. Но все трудности забываются, когда мы видим результат и реакцию зрителя.

- То есть такие программы не отбивают у артистов желания экспериментировать?

- Нет, это же делает артистов разноплановыми, расширяет их возможности. Они, может быть, и не подозревали раньше, на что способны, а благодаря этим программам они раскрываются с другой стороны. Мы становимся более гибкими, мобильными.

- Кто из режиссёров помогает вам реализовывать такие смелые проекты?

- «Звуки бессмертия» режиссер Олег Хапов. С ним мы делали ещё одну программу «Госпожа оперетта». Кстати, там артисты хора ещё и танцевали. «Смерть чиновника» ставила режиссер Сусанна Цирюк (г. Санкт-Петербург). Также мы сотрудничали с Владимиром Солдаткиным, Николаем Осминовым, Вячеславом Харюшиным. Мы не ограничиваемся только репертуарной концертной деятельностью. В последние несколько лет у нас очень насыщенный график. Помимо собственных концертов, мы часто принимаем участие в знаковых для города и области мероприятиях. Это и губернаторские рождественские ёлки, и мероприятия, связанные с какими-то юбилейными датами. Такое внимание к нашему коллективу очень радует – это говорит о том, что нас стали замечать, нас стали видеть, нас стали слышать и приглашать.

- Юбилейные мероприятия – это…

- Например, 300 лет Прокуратуры России.

- Ого, даже прокуратура вами заинтересовалась!

- Я думаю, что это не сама прокуратура нами заинтересовалась (смеётся). Есть режиссёры, которые организуют мероприятия, и они, составляя сценарий, уже примерно предполагают, кого бы они хотели увидеть. Очень приятно, когда режиссёры, на какие-то знаковые мероприятия, приглашают в том числе и хор имени В. Михальченко.

- А что вы исполняли для сотрудников прокуратуры? Что сейчас слушают правоохранители?

- «My way» Фрэнка Синатры, например. Сейчас наш репертуар немного расширился за счёт известных композиций, которые из эстрадных уже давно превратились в классику. У нас есть замечательная программа «Золотые хиты зарубежной эстрады», где мы поём песни и группы «ABBA», и «Queen», и «Beatles», и «Boney M». В исполнении хора эти произведения звучат абсолютно по-другому, и как оказалось, слушателям это очень нравится. Каждый раз, когда у нас звучит эта программа, в зрительном зале - аншлаг.

- А мне довелось побывать на другом вашем аншлаге - совместном выступлении камерного хора с симфоническим оркестром под управлением японского дирижёра Кеничи Симура.

- Да, это тоже яркая страница в нашей жизни!

- Наверное, артисты удивились, когда узнали, что им предстоит исполнять саундтреки из японских мультфильмов и компьютерных игр?

- Да, но вы знаете, музыка из анимэ достаточно интересная, она свежая, необычная, а иногда в ней бывают слышны и вкрапления классической музыки. Когда мы с Кеничи Симура разговаривали, он сказал, что композиторы как раз и работают в том направлении, чтобы через такую музыку привлекать молодое поколение к восприятию серьёзных сочинений. Поэтому в композициях из анимэ можно услышать и отголоски мелодий из произведений композиторов-классиков и даже русскую народную песню. Кстати, на том концерте была удивительная публика, которая не приходит на наши другие программы – это те, кто играет в компьютерные игры, смотрит анимэ…

- Но тем не менее они восторженно реагировали.

- Не то слово! Огромные глаза, в них столько радости, восторга! Некоторые люди, я видела, даже плакали от счастья! Они все эти композиции знают, подпевают. Мы же себе подписывали, как эти слова произносятся по-японски, а они всё это знают.

- А это правда, что вы подготовили эту программу «По японским технологиям» за 3 дня? Секрет в профессионализме, или материал оказался слишком лёгким?

- Нет, местами он совсем даже непростой. Но не будем стесняться - здесь, конечно, и профессионализм сыграл большую роль. Но был ещё один момент. Кеничи Симура очень творческая личность, у него насыщенный график, и он не может сразу определить, что должно прозвучать в том или ином городе, какая должна быть программа. И мы находимся в таком подвешенном состоянии, потому что он высылает программу, а потом к ней неожиданно что-то ещё добавляется, что-то вводится новое. Мы стараемся мобилизоваться, сосредоточиться и сделать всё так, как нужно, чтобы это звучало на должном уровне.

- И это подкупает, так что неудивительно, что в филармонию приходит молодёжь. А как насчёт совсем юных зрителей?

- Благодаря челябинскому композитору Елене Попляновой у нас появилась замечательная детская программа «Когда я был маленьким». Программа не только для детей, а для всей семьи, потому что родителям она доставляет огромное удовольствие. Вместе с нами они возвращаются в своё детство. Там есть интересные слова про красные сандалики, которые могут понять только те, кто когда-то носил эти красные сандалики. Маленьким детям, конечно, не очень понятно, о каких сандаликах идёт речь, но родители моментально вспоминают. И про рогатки, «Ну, погоди», и то, как в детстве бабушка варила варенье… Взрослые всё это вспоминают и начинают улыбаться.

- Ольга Петровна, за последнее время в жизни челябинского камерного хора произошло много событий, можете ли вы назвать самые яркие из них?

- Лично для меня это «Перезвоны» Валерия Гаврилина. Это очень серьёзное, сложное сочинение. Я мечтала о том, чтобы спеть его полностью с нашим коллективом очень давно, но как-то всё не складывалось. Но, слава Богу, осенью 2021 года премьера состоялась. Для нас это высокая планка. Конечно, всегда хочется сделать лучше, нет предела совершенству, и всё же благодаря этому сочинению мы смогли подняться на новую ступень мастерства. Для профессионального коллектива очень важно исполнять такие программы. Такой точкой роста стал для нашего хора и «Магнификат» И.С. Баха. До этого в нашем репертуаре Баха не было. Вернее, у нас была одна кантата, которую мы исполнили, может быть, один раз за 47 лет.

- А в чём причина?

- Сочинения И.С. Баха не каждому коллективу под силу – это очень тонкая, ювелирная и трудоёмкая работа.

- Значит ли это, что вы почувствовали, что вот сейчас хор находится как раз в той форме, которая позволит ему прикоснуться к творчеству гениального композитора?

- Совершенно верно. Видимо, пришло то время, чтобы мы исполнили именно это сочинение.

- А к «Перезвонам» Валерия Гаврилина тоже был исключительно профессиональный интерес, или с ними связано что-то личное?

- Мне чисто по-человечески очень нравятся «Перезвоны». Они, знаете, очень русские. Аналогов в мировой музыке это сочинение не имеет – симфония-действо по прочтении Василия Шукшина. Когда готовилась делать это сочинение, я перечитала рассказы В. Шукшина, пересмотрела фильмы с его участием. Благодаря В. Гаврилину я ещё больше погрузилась в то мироощущение, которым пронизаны произведения Шукшина: это любовь к родине, которая разрывает душу, любовь к своей земле, это метания русского человека от одного состояния в другое.

- Сейчас камерный хор имени Валерия Михальченко остаётся приверженцем русской хоровой музыки?

- Да, конечно. Мы даже по звучанию русский хор. Когда мы начинаем работать над западной музыкой, нам сложно перестроиться на такой инструментальный, лёгкий, подвижный звук. Хотя любой профессиональный коллектив должен уметь это делать, нельзя петь разную музыку одним и тем же звуком. Каждый стиль, каждая эпоха должны петься по-разному. А мы привыкли всё исполнять, знаете, с таким нашим русским «Эх!!!» - от души. Русская музыка больше распевная, мелодичная, там полный звук, с полной отдачей. А в западной манере звук должен быть очень лёгкий и полётный. И когда мы, русские люди, видим «форте», для нас это значит, чтоб стены тряслись. То «форте», к которому мы привыкли, к западной музыке не относится. Мы выросли на русских народных песнях, у нас очень многие артисты работают в храмах, и конечно, когда мы начинаем петь то, что нам близко, это и идёт легче, и воспринимается нами лучше.

- А насколько сильно над вами довлеет необходимость «быть в тренде», учитывать быстро меняющиеся пристрастия публики?

- В любом случае мы должны идти в ногу со временем, иначе мы опоздаем где-то и станем неинтересными. Абсолютно верно сказал наш директор Алексей Николаевич Пелымский - нам может быть непонятно то, что слушает сейчас молодёжь, но тем не менее мы должны постараться проникнуться этим. Для того, чтобы не потерять сегодня тех, кто завтра может стать зрителем в концертных залах нашей филармонии. И давайте вспомним себя в возрасте 14 - 20 лет – мы тоже слушали то, что не нравилось нашим родителям. Ведь так? Наверно, это свойственно каждому поколению.

Но сейчас мы должны показать молодёжи, что те произведения, которые им нравятся, можно исполнить и симфоническим оркестром, и духовым оркестром, и хором, что их любимая музыка может звучать другими тембрами, другими красками. Мы должны их привлечь для того, чтобы потом они приходили на другие концерты и программы, чтобы они поняли, что хор может быть интересным, увлекательным, расширяющим границы восприятия. Поэтому мы сейчас работаем над новой программой, которая состоит из саундтреков современной киноиндустрии.

- Из каких именно фильмов будут звучать саундтреки, если не секрет?

- Это сериалы «Игра престолов», «Звёздные войны», «Ведьмак», «Острые козырьки», фильмы - «Богемская рапсодия» и «Агент 007». Кстати, из последней картины мы исполним композицию певицы Адель «Skyfall», которая была признана лучшей темой бондианы.

- Уау. Так и хочется сказать: «Круто!»

- Да, для того, чтобы быть интересными, чтобы публика обновлялась, нам необходимо делать такие программы. Но при этом нельзя опускать планку, мы не должны уйти вот в эту масс-культуру. Мы продолжаем петь и «Реквием» Моцарта, и «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова – всё это есть в нашем репертуаре.

- И на первом концерте, посвящённом 85-тилетию филармонии, камерный хор исполнит как раз классическое произведение – «Маленькая торжественная месса» Джоаккино Россини…

- Да, из всей программы мне показалось, что это наиболее торжественное произведение, которое как раз и может быть посвящено юбилею филармонии. Участники - хор, солисты, партия фортепьяно – заслуженный артист России Олег Яновский, партия органа – народный артист России Владимир Хомяков. Очень красивое произведение, его интересно слушать - в нём перемежаются сольные номера, хоровые номера, инструментальные соло – рояль, орган. Сама по себе музыка - праздничная, лёгкая, полётная, воздушная. И не смотря на то, что месса называется маленькая, идёт она 1,5 часа.

- А почему тогда она маленькая?

- Я читала отзывы современников на эту мессу, и они говорили, что эта месса не совсем маленькая, не совсем торжественная и практически не месса. Почему не месса: потому что в католических храмах в то время пели только мужские голоса, а здесь смешанный состав. Почему не торжественная: потому что исполнителей, по задумке композитора, должно быть только 12 человек, как 12 апостолов. Но мы торжественности добавим своим полным составом. И почему не маленькая: потому что идёт она целых 1,5 часа. Но слушается она на одном дыхании. Я уверена, что те, кто придут на наш концерт, не заметят этого времени.

- Ольга Петровна, в завершении нашей беседы хотелось бы спросить вас немного о личном. Есть ли у вас или у коллектива любимые программы, или такие, про которые артисты думают: «Ну, вооот опять!»?

- У нас в коллективе 46 человек, и у каждого свои вкусы, свои пристрастия. Есть те, которые в восторге от какой-то программы, а есть люди с совершенно противоположным мнением. Я бы не сказала, чтобы кому-то что-то совсем не нравилось. У нас такого быть не может. Не должно быть, во всяком случае. Мы любим то, что мы делаем. Иначе как? Если мы через себя не пропустим то, о чём мы поём, то что тогда мы можем дать тем людям, которые приходят к нам – чем сможем их привлечь, порадовать, вызвать какие-то эмоции? Не сможем, если наше исполнение будет формальным.

- А у артистов бывает эмоциональное выгорание, когда не хочется петь?

- Вы знаете, вот предположим, вчера за что ни возьмёмся – всё плохо, плохо, всё не так. Те же самые люди на следующий день сидят – совершенно всё по-другому. От чего зависит? Да от многого! Человеческий голос он такой хрупкий, такой нежный инструмент, который зависит абсолютно от всего, даже от погоды: солнышка нет, снег пошёл, и это настроение сразу же влияет на состояние голоса. Настрой, естественно. Артистам нужно уметь всё оставлять за стенами репетиционного зала. Вот они вышли, сели на своё рабочее место – и нет ничего того, чтобы отвлекало их от творчества. Это сложно, потому что мы все люди. Но такого, чтобы пришёл и сказал «Я сегодня петь не буду!», в принципе быть не может. Это их работа. Пришли – значит работаем, поём.

- Есть ли у коллектива какие-нибудь традиции или суеверия?

- Про суеверия я не знаю. У нас есть традиция поздравлять именинников – мы им поём «Многая лета». Собираемся за общим столом на праздники, юбилеи артистов хора, на закрытие концертного сезона.

- Вы поёте на таких мероприятиях?

- Поём!!!(смеётся) Не все, конечно, но поём.

- 85 лет исполняется челябинской филармонии, 48 лет - камерному хору имени Валерия Михальченко. Но я уверена, что это совсем не повод для подведения итогов, а повод помечтать и построить планы на будущее. О чём вы мечтаете?

- Для творческого коллектива очень важны гастроли. Хотелось бы, чтобы наконец закончилась пандемия и мы смогли куда-нибудь съездить. Нас пригласили на фестивали в Австрию, Польшу, и хочется, чтобы эти поездки всё-таки состоялись.

- Мы тоже искренне надеемся, что ваши планы скоро осуществятся. Поздравляем вас с юбилейным 85-ым сезоном, желаем артистам камерного хора им. В. Михальченко и всему коллективу филармонии вдохновения, творческой энергии и неиссякаемой любви зрителя!