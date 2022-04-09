Уроженцы Челябинска, а ныне известные продюсеры ТНТ – о сериале «Семья», жизни в родном городе и творческих планах

На телеканале ТНТ 11 апреля в 20:00 состоится премьера сериала «Семья». Он расскажет истории представителей четырех разных поколений, которые составляют одну большую семью. Каждый из 20 эпизодов поделен на четыре новеллы, они представляют собой законченные истории с добрым и жизнеутверждающим юмором вокруг всевозможных ситуаций и героев: мам и пап, детей и внуков, их друзей и знакомых.

Уроженцы Челябинска, авторы «Интернов» и «#САШАТАНЯ», креативные продюсеры и сценаристы сериала Дмитрий Пермяков, Максим Шкаликов и Алексей Иванов рассказали южноуральским журналистам о работе над новым сериалом вместе с известным кинорежиссером Борисом Хлебниковым, о семейных ценностях и будущих проектах, связанных с челябинцами.

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– Расскажите о вашей жизни в Челябинске?

Дмитрий Пермяков: Мы очень любим свой родной город и гордимся им. Стараемся бывать здесь почаще - родные места всегда притягивают обратно.

Максим Шкаликов: Все визиты домой для меня очень эмоциональны, потому что не так часто приезжаю, как хотелось бы. Здесь живут родители и друзья. Это моё детство, школа, институт.

Алексей Иванов: Мы с Максимом – представители Ленинского района. Это многое объясняет (улыбается). Благодаря средствам современной связи складывается ощущение, что ты не уезжал. Каждый день можно зайти на любой портал, посмотреть, что происходит в городе. Челябинск никуда от нас не уехал.

Дмитрий: У нас с ребятами есть очень большая общая составляющая в мировосприятии, в воспитании и жизненных ценностях, поэтому работа проходила без притирок. К тому же, мы очень давно знакомы - начинали еще со студенческих времен, когда плотно занимались КВНом, хоть и в разных командах играли. И сериал «Семья» – не первая наша совместная работа, к тому же мы сразу знали, что хотим делать.

– Тяжело ли вам далось решение уехать из Челябинска?

Дмитрий: Всё же сложилось постепенно. За счет того, что мы много ездили с командой КВН, обросли связями, предложениями по работе. Москва предлагает чуть больше возможностей для реализации творческого потенциала. Это ни в коем случае не был побег из Челябинска. Просто переехали, потому что были интересные предложения.

– Вы сказали, что сразу знали, что хотите делать, создавая сериал «Семья». Что же именно? Какой лейтмотив этого сериала?

Дмитрий: Нам хотелось создать на экране семью, с которой захотелось бы дружить и себя ассоциировать. Герои этого сериала – люди с правильными жизненными ценностями, устройством своих отношений. Очень часто для комедии создают такие специально построенные семьи, где люди подленько поступают, преследует только свои интересы, и ты думаешь – «а вы точно родные? Зачем вы вообще рядом живете, если друг другу не нужны?». Здесь же хотелось увидеть поддержку и правильные семейные ценности.

Максим: Мы ставили задачу сделать сериал про живых людей. При этом чтобы они не были токсичными и специально «выкрученными» персонажами, например, очень тупой или очень хитрый. Мы хотели сделать так, будто наблюдаешь за своими друзьями и знакомыми.

Алексей: На начальном этапе мы придумывали сериал с Борисом Хлебниковым (прим. ред. режиссер, сценарист). Мы многому у него научились. Он действительно видит в людях людей, и мы старались перенести это на нашу идею и наших героев.

Дмитрий: Четкость идеи, которую мы хотели воплотить, нас всех очень вдохновила. Но оказалось, что сделать сериал про настоящих людей с правильными жизненными ценностями нелегко. Это трудная творческая задача.

– Почему было сложно?

Дмитрий: Дело в материале. Мы работаем вместе уже четырнадцать лет и наработанных схем хватает. Но в этом сериале нашей задачей было отойти от этих схем и сделать нечто новое в плане подачи, структуры, героев. Хотелось сделать что-то очень свежее. Когда создаешь с нуля, возникают неожиданные проблемы. А у нас одна большая семья по сути состоит из четырех семей, и некоторые из них пришлось перепридумывать несколько раз. Сначала была одна концепция, но поняли, что она не очень естественная - веселит нас каким-то своим юмором, но не выглядит живой в сравнении с остальными. А всё же должно взаимодействовать. Поэтому долго пришлось искать правильный баланс.

– Есть ли прототипы ваших героев в реальной жизни?

Дмитрий: Да, но они все немножко собирательные. Нет такого, чтобы мы могли сказать – вот этот образ, например, мы взяли от Ивана Ивановича. Мы брали понемногу от мам, пап, братьев, сестёр, просто знакомых... И из этого всего старались сделать не просто что-то среднестатистическое, а своеобразное, не шаблонное.

– Как вы считаете, у сериалов есть срок годности?

Максим: Это зависит от тематики сериала. Есть какие-то поверхностные и очень актуальные темы.

Дмитрий: Вот как было в пандемию: появилось много сериалов про удаленку, изоляцию. Сейчас их немного странно смотреть. Они получились однодневными. У нас история шире, потому что она про обычную жизнь. И характеры никуда не денутся. Вопрос лишь попадания в характеры. Повторюсь, что мы старались их сделать нешаблонными, и при этом узнаваемыми. Когда в сериале есть взрослые дети, и тем более внуки, то родители всегда получаются старыми, и темы для разговоров у них соответствующие – про здоровье, шерстяные носки и варенье из малины. Это в работе был первый пункт, на который сразу обратил внимание Борис Хлебников. Он сказал правильную вещь: «А с чего вы взяли что они старые? Они пользуются теми же мессенджерами, обсуждают то же, что и их дети...» И мы стали делать родителей естественнее: они у нас ходят в кино, переписываются в вотс-апе, расхламляют квартиру по скандинавской методике… (улыбается).

– Какие эмоции вы испытываете, когда смотрите на свои проекты по ту сторону экрана?

Максим: Внутри меня сидит перфекционист, и на всех этапах от идеи и написания сценария до финального монтажа серии он все равно слегка недоволен. Тут чуть-чуть не получилось, это могло быть лучше… Но это всегда такой взгляд изнутри. Сейчас тревоги нет, понимаю, мы сделали то, что задумали, по пути ничего не расплескали. Теперь остается финальный вопрос – насколько близко это окажется телезрителям страны.

Дмитрий: Да, это самый волнительный момент. Ждем отклик и надеемся, что он будет хорошим.

– Когда пишете сценарий, представляете каких-то конкретных актеров?

Дмитрий: Не всегда. Иногда это может быть просто референс - Андрей Миронов, например. Потом, когда проходит кастинг, и актер уже утвержден, мы корректируем текст под его речевые особенности, чтобы все было органично. В «Семье» главных актеров довольно много. Ансамбль у нас чудесный, я их всех обожаю.

Максим: Да, опять же Борис Хлебников очень нам помог в настройке финального ансамбля артистов. Все его предложения и комментарии в итоге сработали.

Алексей: В сериале у нас еще и потрясающие дети, которые на площадке и в съемках были совсем не детьми. Две замечательные молодые артистки (прим. ред. Вита Корниенко и Василиса Немцова), которые работали высокопрофессионально. Мы были в приятном шоке от работы с ними.

– С кем легче работать – с детьми или взрослыми? Кто быстрее понимает задачи?

Дмитрий: С детьми очень сложно работать, но не на этом проекте. Что Вита, что Василиса – большие профессионалы. У них уже огромная фильмография, и им, конечно, это от природы дано. На съемках Вита так рыдала в одной из сцен - мы за плейбэком аж замерли: «Может ей правда плохо? Всё лицо в слезах, голос дрожит! Ужас!» Хотелось остановить съемку, подбежать, пожалеть. А это работает большой актер - она потом слёзки вытерла и сидит улыбается.

– Пробовали снять сериал в другом жанре? Например, мелодраму или фантастику?

Дмитрий: У нас в «Семье» есть и мелодрама, и фантастика. Но основное – всё равно юмор. Я думаю, что он всегда должен присутствовать, в любом произведении. Драма, где нужно просто умыться слезами – это совсем не моё.

Максим: Если даже такое придумаем, то полезем и начнем вышучивать. Мы не сможем существовать в мрачном мраке. У нас сработает защитный механизм, и мы начнем это дело веселить (улыбается).

Дмитрий: Есть же хорошие комедии, где можно и поплакать, и посмеяться. Мы за это.

– Что вы ответите людям, которые посмотрят трейлер сериала «Семья» и скажут: «Очередной сериал про семью, мы уже видели много подобных»?

Дмитрий: Предложу все-таки уделить время и посмотреть несколько серий. Потому что это сериал – антидепрессант. Я, как человек с медицинским образованием, так бы это сформулировал. Здесь вы не будете надрывать животы над шутками, а получите заряд хороших эмоций, какой-то позитивный настрой и с улыбкой встанете от экрана (улыбается).

– Как вы постоянно генерируете шутки?

Алексей: Все очень просто и в то же время очень сложно. У людей творческих профессий много наблюдений. Но наблюдать можно по-разному: видя только плохое или стараться видеть только хорошее.

Максим: Ситуации, в которые попадают люди не меняются. Различается только их поведение. Мы, оттолкнувшись от наших героев, накладывали их на бытовые ситуации. Невыдуманные и несверхъестественные.

Дмитрий: А набор эмоций у всех примерно одинаковый: вот человек разозлился, вот решил смалодушничать или проявить заботу. Из этого и исходили.

– Есть ли идея снять сериал про Челябинск?

Дмитрий: Я в прошлом году снял в Челябинске короткометражку. Она называется «ИМХО». В главной роли – Александр Паль, тоже наш земляк. И кроме Паля там приняло участие много челябинцев, например, папа Стаса Ярушина. За что всем огромное спасибо! Снимали в ДК Железнодорожников, на площади Революции, улице Цвиллинга. Съемочная группа была в основном из Москвы, и в Челябинске многие оказались впервые. Май, жара. Погуляли по Кировке, посидели в кафе, даже на выставки сходили... Было приятно, что Челябинск им очень понравился. Не просто большой промышленный город, а светлый, приятный, красивый... Понятно, что от города мы не отключаемся, часто передаем приветы и в других проектах. В планах конечно хочется сделать что-то про Челябинск.

Максим: В данный момент мы с Алексеем пишем сериал, где главные герои родом из Челябинска. Там обязательно будут приветы, узнаваемые слова, география. Например, «от «Авроры» до вокзала пешком», ну и в таком духе.

– Что можете пожелать челябинцам?

Дмитрий: Хочется пожелать здоровья после всех этих пандемических историй, настроя на позитивные новости и… желания принимать эти позитивные новости. Давайте будем чаще улыбаться и смотреть сериал «Семья».

Алексей: 11 апреля, в 20:00, на ТНТ!