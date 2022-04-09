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Фото: ТНТ

Уроженцы Челябинска, а ныне известные продюсеры ТНТ – о сериале «Семья», жизни в родном городе и творческих планах

На телеканале ТНТ 11 апреля в 20:00 состоится премьера сериала «Семья». Он расскажет истории представителей четырех разных поколений, которые составляют одну большую семью. Каждый из 20 эпизодов поделен на четыре новеллы, они представляют собой законченные истории с добрым и жизнеутверждающим юмором вокруг всевозможных ситуаций и героев: мам и пап, детей и внуков, их друзей и знакомых.

Уроженцы Челябинска, авторы «Интернов» и «#САШАТАНЯ», креативные продюсеры и сценаристы сериала Дмитрий Пермяков, Максим Шкаликов и Алексей Иванов рассказали южноуральским журналистам о работе над новым сериалом вместе с известным кинорежиссером Борисом Хлебниковым, о семейных ценностях и будущих проектах, связанных с челябинцами.

– Расскажите о вашей жизни в Челябинске?

Дмитрий Пермяков: Мы очень любим свой родной город и гордимся им. Стараемся бывать здесь почаще - родные места всегда притягивают обратно.

Максим Шкаликов: Все визиты домой для меня очень эмоциональны, потому что не так часто приезжаю, как хотелось бы. Здесь живут родители и друзья. Это моё детство, школа, институт.

Алексей Иванов: Мы с Максимом – представители Ленинского района. Это многое объясняет (улыбается). Благодаря средствам современной связи складывается ощущение, что ты не уезжал. Каждый день можно зайти на любой портал, посмотреть, что происходит в городе. Челябинск никуда от нас не уехал.

Дмитрий: У нас с ребятами есть очень большая общая составляющая в мировосприятии, в воспитании и жизненных ценностях, поэтому работа проходила без притирок. К тому же, мы очень давно знакомы - начинали еще со студенческих времен, когда плотно занимались КВНом, хоть и в разных командах играли. И сериал «Семья» – не первая наша совместная работа, к тому же мы сразу знали, что хотим делать.

– Тяжело ли вам далось решение уехать из Челябинска?

Дмитрий: Всё же сложилось постепенно. За счет того, что мы много ездили с командой КВН, обросли связями, предложениями по работе. Москва предлагает чуть больше возможностей для реализации творческого потенциала. Это ни в коем случае не был побег из Челябинска. Просто переехали, потому что были интересные предложения.

– Вы сказали, что сразу знали, что хотите делать, создавая сериал «Семья». Что же именно? Какой лейтмотив этого сериала?

Дмитрий: Нам хотелось создать на экране семью, с которой захотелось бы дружить и себя ассоциировать. Герои этого сериала – люди с правильными жизненными ценностями, устройством своих отношений. Очень часто для комедии создают такие специально построенные семьи, где люди подленько поступают, преследует только свои интересы, и ты думаешь – «а вы точно родные? Зачем вы вообще рядом живете, если друг другу не нужны?». Здесь же хотелось увидеть поддержку и правильные семейные ценности.

Максим: Мы ставили задачу сделать сериал про живых людей. При этом чтобы они не были токсичными и специально «выкрученными» персонажами, например, очень тупой или очень хитрый. Мы хотели сделать так, будто наблюдаешь за своими друзьями и знакомыми.

Алексей: На начальном этапе мы придумывали сериал с Борисом Хлебниковым (прим. ред. режиссер, сценарист). Мы многому у него научились. Он действительно видит в людях людей, и мы старались перенести это на нашу идею и наших героев.

Дмитрий: Четкость идеи, которую мы хотели воплотить, нас всех очень вдохновила. Но оказалось, что сделать сериал про настоящих людей с правильными жизненными ценностями нелегко. Это трудная творческая задача.

– Почему было сложно?

Дмитрий: Дело в материале. Мы работаем вместе уже четырнадцать лет и наработанных схем хватает. Но в этом сериале нашей задачей было отойти от этих схем и сделать нечто новое в плане подачи, структуры, героев. Хотелось сделать что-то очень свежее. Когда создаешь с нуля, возникают неожиданные проблемы. А у нас одна большая семья по сути состоит из четырех семей, и некоторые из них пришлось перепридумывать несколько раз. Сначала была одна концепция, но поняли, что она не очень естественная - веселит нас каким-то своим юмором, но не выглядит живой в сравнении с остальными. А всё же должно взаимодействовать. Поэтому долго пришлось искать правильный баланс.

– Есть ли прототипы ваших героев в реальной жизни?

Дмитрий: Да, но они все немножко собирательные. Нет такого, чтобы мы могли сказать – вот этот образ, например, мы взяли от Ивана Ивановича. Мы брали понемногу от мам, пап, братьев, сестёр, просто знакомых... И из этого всего старались сделать не просто что-то среднестатистическое, а своеобразное, не шаблонное.

– Как вы считаете, у сериалов есть срок годности?

Максим: Это зависит от тематики сериала. Есть какие-то поверхностные и очень актуальные темы.

Дмитрий: Вот как было в пандемию: появилось много сериалов про удаленку, изоляцию. Сейчас их немного странно смотреть. Они получились однодневными. У нас история шире, потому что она про обычную жизнь. И характеры никуда не денутся. Вопрос лишь попадания в характеры. Повторюсь, что мы старались их сделать нешаблонными, и при этом узнаваемыми. Когда в сериале есть взрослые дети, и тем более внуки, то родители всегда получаются старыми, и темы для разговоров у них соответствующие – про здоровье, шерстяные носки и варенье из малины. Это в работе был первый пункт, на который сразу обратил внимание Борис Хлебников. Он сказал правильную вещь: «А с чего вы взяли что они старые? Они пользуются теми же мессенджерами, обсуждают то же, что и их дети...» И мы стали делать родителей естественнее: они у нас ходят в кино, переписываются в вотс-апе, расхламляют квартиру по скандинавской методике…  (улыбается).

– Какие эмоции вы испытываете, когда смотрите на свои проекты по ту сторону экрана?

Максим: Внутри меня сидит перфекционист, и на всех этапах от идеи и написания сценария до финального монтажа серии он все равно слегка недоволен. Тут чуть-чуть не получилось, это могло быть лучше… Но это всегда такой взгляд изнутри. Сейчас тревоги нет, понимаю, мы сделали то, что задумали, по пути ничего не расплескали. Теперь остается финальный вопрос – насколько близко это окажется телезрителям страны.

Дмитрий: Да, это самый волнительный момент. Ждем отклик и надеемся, что он будет хорошим.

– Когда пишете сценарий, представляете каких-то конкретных актеров?

Дмитрий: Не всегда. Иногда это может быть просто референс - Андрей Миронов, например. Потом, когда проходит кастинг, и актер уже утвержден, мы корректируем текст под его речевые особенности, чтобы все было органично. В «Семье» главных актеров довольно много. Ансамбль у нас чудесный, я их всех обожаю.

Максим: Да, опять же Борис Хлебников очень нам помог в настройке финального ансамбля артистов. Все его предложения и комментарии в итоге сработали.

Алексей: В сериале у нас еще и потрясающие дети, которые на площадке и в съемках были совсем не детьми. Две замечательные молодые артистки (прим. ред. Вита Корниенко и Василиса Немцова), которые работали высокопрофессионально. Мы были в приятном шоке от работы с ними.

– С кем легче работать – с детьми или взрослыми? Кто быстрее понимает задачи?

Дмитрий: С детьми очень сложно работать, но не на этом проекте. Что Вита, что Василиса – большие профессионалы. У них уже огромная фильмография, и им, конечно, это от природы дано. На съемках Вита так рыдала в одной из сцен - мы за плейбэком аж замерли: «Может ей правда плохо? Всё лицо в слезах, голос дрожит! Ужас!» Хотелось остановить съемку, подбежать, пожалеть. А это работает большой актер - она потом слёзки вытерла и сидит улыбается.

– Пробовали снять сериал в другом жанре? Например, мелодраму или фантастику?

Дмитрий: У нас в «Семье» есть и мелодрама, и фантастика. Но основное – всё равно юмор. Я думаю, что он всегда должен присутствовать, в любом произведении. Драма, где нужно просто умыться слезами – это совсем не моё.

Максим: Если даже такое придумаем, то полезем и начнем вышучивать. Мы не сможем существовать в мрачном мраке. У нас сработает защитный механизм, и мы начнем это дело веселить (улыбается).

Дмитрий: Есть же хорошие комедии, где можно и поплакать, и посмеяться. Мы за это.

– Что вы ответите людям, которые посмотрят трейлер сериала «Семья» и скажут: «Очередной сериал про семью, мы уже видели много подобных»?

Дмитрий: Предложу все-таки уделить время и посмотреть несколько серий. Потому что это сериал – антидепрессант. Я, как человек с медицинским образованием, так бы это сформулировал. Здесь вы не будете надрывать животы над шутками, а получите заряд хороших эмоций, какой-то позитивный настрой и с улыбкой встанете от экрана (улыбается).

– Как вы постоянно генерируете шутки?

Алексей: Все очень просто и в то же время очень сложно. У людей творческих профессий много наблюдений. Но наблюдать можно по-разному: видя только плохое или стараться видеть только хорошее.

Максим: Ситуации, в которые попадают люди не меняются. Различается только их поведение. Мы, оттолкнувшись от наших героев, накладывали их на бытовые ситуации. Невыдуманные и несверхъестественные.

Дмитрий: А набор эмоций у всех примерно одинаковый: вот человек разозлился, вот решил смалодушничать или проявить заботу. Из этого и исходили.

– Есть ли идея снять сериал про Челябинск?

Дмитрий: Я в прошлом году снял в Челябинске короткометражку. Она называется «ИМХО». В главной роли – Александр Паль, тоже наш земляк. И кроме Паля там приняло участие много челябинцев, например, папа Стаса Ярушина. За что всем огромное спасибо! Снимали в ДК Железнодорожников, на площади Революции, улице Цвиллинга. Съемочная группа была в основном из Москвы, и в Челябинске многие оказались впервые. Май, жара. Погуляли по Кировке, посидели в кафе, даже на выставки сходили... Было приятно, что Челябинск им очень понравился. Не просто большой промышленный город, а светлый, приятный, красивый... Понятно, что от города мы не отключаемся, часто передаем приветы и в других проектах. В планах конечно хочется сделать что-то про Челябинск.

Максим: В данный момент мы с Алексеем пишем сериал, где главные герои родом из Челябинска. Там обязательно будут приветы, узнаваемые слова, география. Например, «от «Авроры» до вокзала пешком», ну и в таком духе.

– Что можете пожелать челябинцам?

Дмитрий: Хочется пожелать здоровья после всех этих пандемических историй, настроя на позитивные новости и… желания принимать эти позитивные новости. Давайте будем чаще улыбаться и смотреть сериал «Семья».

Алексей: 11 апреля, в 20:00, на ТНТ!

Автор: Мария Белова
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«Химиков», задержанных ФСБ по Челябинской области, отправили в колонию

08.04.2022 12:56

Челябинский зоопарк объявил о денежном сборе в помощь животным и рыбам Донбасса и Украины

08.04.2022 12:44

В Челябинске почти тысяча аварий могли произойти из-за отвратительных дорог

08.04.2022 12:37

Экс-чиновника администрации Челябинска будут судить за смертельное ДТП

08.04.2022 12:30

«Вчера — «Дюймовочка» на «Золотой маске», завтра – «Plumbum» в Калуге»

08.04.2022 12:16

В Челябинской области пока не привиты против полиомиелита 1,2% детей до пяти лет

08.04.2022 12:09

Платные рабочие тетради обернулись для директоров школ Копейска возбуждением дел

08.04.2022 12:01

Челябинцы массово проклинают грязную воду и сравнивают ее с кошачьей мочой, власти говорят: виноват паводок

08.04.2022 11:57

Россия выходит из Совета по правам человека при ОНН

08.04.2022 11:55

За сутки заболело ковидом 414 южноуральцев, выздоровело 469, умерло семеро

08.04.2022 11:34

КСП: В скором времени Банк России может снизить ключевую ставку

08.04.2022 11:20

В Челябинске девочку-живодерку отправили на обследование

08.04.2022 11:12

На улице Свободы в Челябинске стартовал второй этап благоустройства пешеходной зоны

08.04.2022 10:37

Дело экс-руководителя аппарата южноуральских омбудсменов отправлено в суд

08.04.2022 10:36

В школах Челябинской области пройдут уроки по антироссийским санкциям

08.04.2022 10:31

Школьника из Челябинска, которого обвиняют в гибели подростка, отправили под домашний арест

08.04.2022 10:30

Камерный театр Челябинска задумал попасть в книгу рекордов Гиннесса

08.04.2022 10:29

Центр коммунального сервиса выплатил крупную сумму в федеральный бюджет

07.04.2022 20:05

В Челябинской области выросло число прибывших из ЛРН и ДНР

07.04.2022 19:44

билайн расширил 4G-сеть в жилых районах и популярных локациях Челябинской области

07.04.2022 18:10

Анонсы событий и мероприятий на восьмое апреля

07.04.2022 17:37

Текслер: Я вижу большой потенциал для развития широкого количества отраслей экономики региона

07.04.2022 17:32

Онищенко: Хантавирусы могли быть использованы для биологических атак

07.04.2022 17:29

Сотрудники УФСБ возложили цветы к памятнику советского разведчика Ахмерова

07.04.2022 17:23

Сверхчистый индий производства ЧЦЗ получил всероссийское признание

07.04.2022 17:20

В челябинской школе откроют класс ФСБ

07.04.2022 17:16

В пятницу в Челябинской области мокрый снег с дождем

07.04.2022 17:08

Мнение эксперта: Хорошие родители должны знать, как их ребенок проводит время в Интернете

07.04.2022 16:31

Прокуратура отстояла право афганца на звание «Ветеран труда»

07.04.2022 16:09

Школьников из Копейска, избивших одноклассницу, поставили на учет

07.04.2022 16:02

С 11 апреля начинается вакцинация против полиомиелита среди детей до пяти лет

07.04.2022 15:48

Житель Снежинска наказан за дискредитацию Вооруженных сил РФ

07.04.2022 15:46

Южноуральцы смогут проверить здоровье на Кубке губернатора

07.04.2022 14:50

«Сферум» приглашает школьников посоревноваться в продвижении социально значимых проектов

07.04.2022 14:47

Профессор Олег Самарцев: Как России выиграть в информационной войне

07.04.2022 14:25

Скотт Риттер считает, что людей в Буче убили украинские военные

07.04.2022 13:55

ММК наградили за вклад в развитие промышленного туризма

07.04.2022 13:36

На евразийском форуме в Челябинске обсудили борьбу с фейками

07.04.2022 13:33

Новые правила налогообложения дорогостоящих легковых автомобилей

07.04.2022 12:54

До 13 апреля продлен запрет на полеты в 11 аэропортов

07.04.2022 12:52

В Челябинской области детей бесплатно привьют от клещевого энцефалита

07.04.2022 12:39

В Челябинске состоится первый окружной чемпионат по хоккею в валенках «Профсоюзы на льду»

07.04.2022 12:38

Роспотребнадзор по Челябинской области дает неблагоприятный прогноз по клещам

07.04.2022 12:36

За сутки заболело ковидом 429 южноуральцев, выздоровело 570, умерло восемь

07.04.2022 12:28

Врач-инфекционист предупредил о начале сезона клещей

07.04.2022 12:14

Юбилейная весна Озёрского «Золотого петушка» и Сергея Гальперина

07.04.2022 12:09

Спасибо Крыму за сохранение исторической памяти: южноуральская делегация - под большим впечатлением от автопробега

07.04.2022 12:07

Более двух миллиардов рублей выделено на горячее питание школьников Челябинской области

07.04.2022 11:33

Челябинский депутат-металлург материально помог социальному проекту

07.04.2022 11:31

В Челябинской области 145 организаций уведомили о сокращении почти 1,7 тысячи работников

07.04.2022 11:29

Из челябинских аптек пропало жизненно необходимое лекарство «Карбамазепин»

07.04.2022 11:05

Жителя Магнитогорска, по вине которого погибла женщина после взрыва газового баллона, оставили на свободе.

07.04.2022 10:59

Челябинца будут судить за хищение денег микрофинансовой организации

07.04.2022 10:48

Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши

07.04.2022 10:24

Южноуральцы жалуются на огромные лужи и затопленные дороги в городах и селах Челябинской области

07.04.2022 10:16

На Аркаим вернулись лебеди и зацвели первоцветы

07.04.2022 10:06

На Благовещение в Челябинске открывается православная выставка

06.04.2022 20:45

В Челябинске прошёл первый день научного форума «Евразия-2022»

06.04.2022 19:59

Миндортранс объявил предостережения недобросовестным перевозчикам в Челябинской агломерации

06.04.2022 19:10

КСП проверит законность трат на дороги миндортранса, мэрий Челябинска и Магнитогорска

06.04.2022 18:15

На Благовещение в Челябинской области мокрый снег с дождем

06.04.2022 18:02

Два десятка челябинских семей покинули разрушавшиеся дома