Врач-рентгенолог Фарида Курбанова развенчивает мифы о рентгеновском излучении

Восьмого ноября медицинское мировое сообщество отмечает День рентгенолога. Именно в этот день в 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение. И сегодня это по-прежнему самый доступный и распространенный метод диагностики в мире.

Фарида Курбанова, врач-рентгенолог рентгеновского отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова, знает о рентгене всё и развенчивает популярные мифы насчет рентгеновского излучения.

- Фарида Айдыновна, скажите, все ли аппараты для сканирования внутренних органов имеют рентгеновские лучи или другие вредные излучения?

- Аппараты для сканирования бывают разные; к примеру, ультразвуковой сканер и МРТ - это не гамма-лучи, потому их воздействие не вызывает такого эффекта, как при гамма-излучении.

- Можно ли проходить исследование кормящим женщинам? Как рентген влияет на грудное молоко?

- Женщинам в лактационном периоде проходить исследование можно. При необходимости можно сцедить первую порцию молока. Влияние рентгена на кормящих женщин мало изучено. Считается, что гамма-лучи не остаются, они рассеиваются, проходя через разные ткани, в том числе молочные железы, в которых содержится молоко. Тем более что доза при обычной рентгенографии не превышает естественного радиационного фона в обычной бытовой жизни.

- Правда ли, что рентгеновское излучение влияет на возникновение рака?

- Риск возникновения онкологического заболевания есть при любом радиационном воздействии: как и в обычной жизни при поездке в метро, полете на самолетах и прохождении через сканер в аэропорту во время предполетного досмотра - таким воздействием обладают не только гамма-лучи, но и вирусы, которых в медицинском мире называют протоонкогеном, что более актуально сейчас. Поэтому если исследование необходимо ребенку или взрослому по жизненным или абсолютным показаниям, риск его проведения оправдан, потому что польза явно превышает потенциальный вред.

- Могут ли рентгеновские лучи привести к серьезным мутациям и изменениям ДНК?

- Скорее, они приведут к мутации и изменению ДНК самого рентгенолога. (шутка).

- Что вреднее: солнечное излучение или ежегодная флюорография?

- Солнечное излучение обладает более мощным спектром как гамма-излучения, так и других его видов. С учетом того, что уровень естественной радиации растет, то флюорография приносит (если и приносит) намного меньше вреда.

- Рентген зубов опаснее? Ведь излучение подают прямо на голову?

- Нет, специальный аппарат ортопантомограф или КЛТ выполняет прицельные снимки, экранируя голову (в частности, головной мозг) на низких дозах при первом виде исследования. Рассеивание гамма лучей минимально.

- Возможно ли в принципе избежать излучения при рентгене?

-Возможно. Есть защитные устройства, специальные свинцовые фартуки, юбки и прочее средства, чтобы защитить особо важные, подверженные особому риску органы, к примеру, гонады (первичные органы репродуктивной системы у мужчин и женщин – прим. ред.).

- Некоторые люди утверждают, что компьютерная томография (КТ) более опасна, чем рентген. Это правда?

- Так как это разные аппараты и разные исследования, количество устройств, в них входящих, тоже - в КТ больше рентгеновских детекторов, трубок, потому и выше доза гамма-излучения.