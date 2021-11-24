Юная челябинка представит родной регион на всероссийском конкурсе красоты «Мисс Останкино»

Финальное шоу всероссийского телевизионного конкурса красоты главной телебашни страны «Мисс Останкино» состоится 3 декабря в Москве. Челябинскую область на конкурсе представит шестилетняя Александра Дубинина. Ее мама Ирина рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ», какие номера они приготовили на конкурс, и развеяла миф о том, что моделинг для детей – слишком сложный бизнес.

– Почему решили участвовать в конкурсе? Это было больше ваше желание или желание Александры?

– В мае мы уже участвовали в конкурсе «Модель мира» в Сочи, где взяли титул «Литл модель мира». После этого решили и дальше двигаться в этом же направлении, поэтому в конкурсе «Мисс Останкино» решили принять участие, не раздумывая. Конечно, желание исходило от ребенка. Александра пробуется в танцах, занимается в «Ералаше». Мы ходим в него с прошлого года, скоро выпускной, поэтому думали, что хотим делать дальше. Остановились на моделинге, выбрали модельную школу. По прилете из Москвы будет посещать ее. Саше очень нравится ходить по подиуму, выступать на сцене. Она вообще не боится ни камер, ни софитов. И естественно, любит аплодисменты. Всегда нравилось быть в кине, на первом ряде (прим. ред. улыбается).

– Модельный бизнес достаточно сложен и суров. Как родителей это вас не пугает?

– Он и суровый, и дорогой. В последнее время мы на себе это особенно почувствовали. У нас же, помимо Александры, еще двое сыновей. Пока они ушли на задний план. А так сейчас у участников конкурса в нашей категории возраст, когда они еще естественные, вовсе не постановочные. Открытость, неподдельная улыбка – это так все мило. Дети верят в чудо. Во-вторых, Александре нравится летать по городам, она моментально сходится с детьми. Кажется, мы нашли свое. Хотя еще не пробовали вокал, он ей тоже нравится, но на данный момент остановились на моделинге.

– Давайте поговорим подробнее о конкурсе. Финал пройдет 3 декабря, а какие этапы состоятся 2 числа?

– Второго декабря пройдут предфинальные выступления. Будет проходка в свитшоте с лого «Мисс Останкино», затем нужно будет показать творческий номер на полторы минуты. Александра исполнит танец с перьями. В конце нужно будет представить визитную карточку, а именно вид деятельности, которым ребенок занимается в своем родном городе. Мы везем символ Челябинска – верблюда, а также стихотворение. Александра расскажет, что она родом из Челябинска, ей 6 лет, снялась в «Ералаше» и озвучивала мультики. На гала-концерте 3 декабря будет проходка в вечерних платьях, подведение итогов и награждение.

– Как готовитесь к этим испытаниям?

– С нами в садике занималась хореограф, затем она ушла, но мы продолжаем ходить к ней на репетиции. Для конкурса в Сочи мы выбирали образ, а она ставила номер. Для модельного шага брали частные уроки в модельном клубе.

– А платье как выбирали?

– Платье нам шили на заказ. Те, что продаются в магазинах, довольно стандартные. Мы выбрали цветовую гамму, чтобы поярче было. И самое главное, чтобы образы участниц не повторились.

– Конкурс называется «Мисс Останкино». Будут ли занятия на телевидении?

– Это предполагается. Те, кто в прошлом году участвовал, в этом году тоже приезжают на показы брендов. А одного мальчика – тоже участника прошлого года – пригласили в декабре стать ведущим. Посещение этого конкурса не остается бесследным. Мы уже на заметке в Останкино, нам будут отправлять различные предложения.

– Не считаете ли, что такие конкурсы могут быть болезненными для детей? Они все еще совсем юные, могут расстроиться, если не станут победителями.

– В нашей категории «Литл мисс Останкино» 13 соперниц. Мамы участников прошлых годов сразу сказали, чтобы мы не расслаблялись – отбор на конкурс очень серьезный. От Челябинской области раньше участников вообще не было. Мы впервые представляем регион на конкурсе «Мисс Останкино». После участия в «Модель мира» Александра была довольна, счастлива. Там она научилась интервью давать – смотреть не на микрофон, а в глаза журналисту. Это в любом случае опыт. Нисколько не болезненно. Саша уже жаждет полететь в Москву, у нее настрой такой: «Я всех порву!» (смеется) К тому же а подобных конкурсах внимание уделяют абсолютно всем детям, ведь номинация присваивается каждому ребенку! Это и лента, и корона, и диплом, и титул, который остается на всю жизнь. А дальше чем больше титулов, тем почетнее. С ними можно на последующие конкурсы без кастингов пройти.

– Вы сказали, что все внимание сейчас Александре, а другие дети как? Поддерживают?

– Среднему сыну 15 лет и он летит с нами. Организаторы попросили его выйти на сцену в день финала для награждения участников. Старшему сыну 24 года. Он гордится за свою сестренку! Они оба ее обожают.

Отметим, всероссийский конкурс красоты и талантов «Мисс Останкино» – проект главной

Останкинской телебашни страны и продюсерского центра «ShowМашина». Это настоящая телеакадемия, в которой каждая из финалисток конкурса получит знания, знакомства с медиапродюсерами, а также окунется в мир телевидения. «Мисс Останкино» – трамплин к успеху, уникальная возможность стать ведущей одного из ТВ каналов, гордо представить свой регион на всероссийском финале в Москве. Членами жюри станут партнеры проекта, продюсеры, режиссеры телевизионных каналов, киноиндустрии, шоу-бизнеса и популярные артисты.