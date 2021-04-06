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06.04.2021

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06.04.2021 23:10
Фото: Мария Белова
Челябинская область получила новые машины скорой помощи с высококлассным оборудованием от РМК

В автопарке скорой помощи Челябинской области сегодня, 6 апреля, появилось 60 новых автомобилей, из которых 21 – Ford Transit и УАЗ «Профи» – передал области Благотворительный фонд РМК.

Уже в ближайшие дни новые машины начнут выполнять свою важную миссию в Челябинске и других городах и селах региона – Коркино, Карабаше, Кыштыме, Долгодеревенском, Варне и Октябрьском. После осмотра автомобилей и общения с водителями и врачами губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что в общей сложности в этом году планируется обновить автопарк на 150 единиц техники.

Такое обновление важно, в первую очередь, для пациентов и врачей, которые смогут работать в комфортных условиях. Нужно сказать, что в этом году мы начали реализовывать программу развития первичного звена в регионе. В рамках этой программы уже приобрели 24 автомобиля, под ремонты попадают 118 объектов, под замену – 1400 единиц оборудования. Мы планируем построить больше ста новых объектов. В основном, ФАПы, но есть и 4 поликлиники, 3 стационара. Планируем очень активно модернизировать все уровни здравоохранения. Считаю, что это – приоритет номер один в регионе», – подчеркнул Алексей Текслер.

Новые машины от РМК, за которые сегодня сели водители неотложек, оснащены высококлассным медицинским оборудованием из Италии, США, Германии и России. В комплект, например, входит дефибриллятор с искусственным интеллектом. Система считывает показания и выдает рекомендации о необходимости повторения разряда, а также о глубине и амплитуде непрямого массажа сердца. На базе новых авто реализованы и технологии телемедицины. Так, телекардиограф с модулем GSM передает данные в кардиопункт и фельдшер может оперативно получить консультацию опытного врача, находясь за сотни километров от него.

У этих автомобилей хорошие базы Ford и УАЗ «Профи». Внедорожники поедут в область, где нужна хорошая проходимость, а машины Ford останутся в Челябинске. В них есть все, чтобы оказать экстренную медпомощь», – отметил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Председатель Попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина рассказала журналистам, что помочь с приобретением машин скорой помощи региону решили после истории, которая случилась в их семье.

«Весной прошлого года, в самом начале пандемии, мы столкнулись с тем, что мы не дождались скорую, которую вызвали своей пожилой родственнице. Стали интересоваться, с чем это связано. Оказалось, что достаточно большая часть автопарка была перепрофилирована под ковидные машины, то есть они не выезжали на обычные вызовы. Так мы решили помочь региональным властям, чтобы мы могли оперативно получить квалифицированную медпомощь, когда она необходима», – поделилась Татьяна Алтушкина.

Руководитель фонда Татьяна Баланчук добавила, что фонд существует уже 15 лет и приоритетным направлением поддержки являются онкобольные дети: «Мы оперативно реагируем на любые просьбы, которые касаются лечения деток как в Свердловской области, так и Челябинской. Плотно работаем с общественными организациями».

Отметим, что в прошлом году Благотворительный фонд РМК также передавал министерству здравоохранения Челябинской области два реанимобиля и 12 машин скорой помощи. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Для справки:

Благотворительный фонд РМК учрежден в 2005 году по инициативе основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина и его супруги Татьяны Алтушкиной​. За годы работы фонда поддержку получили более 267 тысяч человек, а общее финансирование всех проектов достигло почти 2 млрд рублей. Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха. Организация на постоянной основе сотрудничает с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов. Фонд уже помог 3 тысячам детей с онкологическими заболеваниями и 1000 детей с нарушением слуха. Кроме того, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты.

Автор: Мария Белова
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06.04.2021 23:10

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 17:02

В Челябинскую область пытались незаконно ввезти 10 тонн бараньего жира

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 16:29

В Челябинске на федеральные средства отремонтируют два объекта культуры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 16:27

Подросток из Златоуста застрял на дереве, спасая кошку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 16:15

Челябинцы смогут сделать зарядку с командой «Челбаскет» и бойцами тайского бокса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 16:01

Котова: Техника с челябинских строек должна выезжать с чистыми колесами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 15:44

Полицейские Чесмы задержали «черного» лесоруба
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 15:42

В Челябинске пытаются не допустить отключение воды из-за провала на парковке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 15:28

Бюджет большой? Котова решила победить грязь логотипом и плакатами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 15:03

«МЕТРОШКА» возвращается на поле
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 15:02

Челябинск впервые примет чемпионат России по компьютерному спорту
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 14:53

В Челябинской области пожарные спасли из задымленного дома девятерых человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 14:50

«Челябэнерго» повысил надежность электроснабжения жителей Копейска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 14:48

Полицейские Челябинска задержали наркоманов с богатым уголовным стажем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 14:47

Наталья Котова порадовалась за Челябинск, признанный одним из самых комфортных «миллионников» России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 14:40

Кредитная карта Челиндбанка: новые категории повышенного кэшбэка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 14:14

В Челябинске ограничили движение из-за провала на дороге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 14:13

Строить дороги Челябинску помогает федеральный «Стимул»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 13:57

В Челябинске определяют стоимость проектирования главной транспортной артерии Чурилово
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 13:26

Текслер подписал распоряжение о начале пожароопасного сезона в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 13:24

Расширился попечительский совет главного правового центра Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 13:23

Давид на здании «Ростелекома» в Челябинске привел в восторг мэра Флоренции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 13:21

Штрафы за нарушение водных санпинов могут вырасти в 10 раз
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 13:03

Котова: Проблемные дороги в Чурилово, Парковом и в Ленинском районе должны войти в программу БКАД на 2022 год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 12:43

В Челябинской области субботники стартуют 19 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 11:53

Челябинским водителям напомнили правила пересечения железнодорожных переездов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 11:41

В Челябинске увеличат проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 11:38

Число инфицированных ковидом в Челябинской области превысило 57 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 11:28

У южноуральцев пользуются популярностью пункты вакцинации от COVID-19 в ТРК

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 11:17

Блогер-шиномонтажник выступил в центре Челябинска на стоге сена
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 11:11

В Челябинске начнется ямочный ремонт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 11:09

Челябинская область получила уже более 168 тысяч доз вакцины от коронавируса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 11:08

КМЭЗ отгрузил заказчику первую партию уникальной медной фольги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 10:57

В челябинские квартиры стало поступать меньше тепла: не за горами завершение отопительного сезона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 10:56

Новый контракт на строительство набережной Миасса за филармонией заключат на этой неделе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 10:53

Бизнесмен из Челябинска, подозреваемый в махинациях с землей, останется в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 10:29

Котова потребовала провести ревизию улично-дорожной сети
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 10:20

КСП начинает проверку площадок для накопления твердых коммунальных отходов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 10:15

В понедельник в Челябинской области местами мокрый снег с дождем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 09:23

К патрулированию «Таганая» в сезон лесных пожаров готовы два летающих объекта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.04.2021 09:16

В Челябинске отключили светофоры на перекрестках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.04.2021 21:03

Владимир Гусак: Там, где живут казаки, уклонистов нет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.04.2021 19:11

В Челябинской области не переводятся желающие заменить армейскую службу на альтернативную
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.04.2021 14:56

Прогулка по проспекту Ленина: несовершенства главной улицы Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.04.2021 11:30

В Челябинской области выявлено еще 123 случая коронавируса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.04.2021 21:35

В Челябинске из горящего общежития эвакуировались 108 человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.04.2021 18:21

Санавиация экстренно доставила из Оренбурга в Челябинск молодого пациента
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.04.2021 17:07

В Челябинске прогнозируют НМУ

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.04.2021 16:34

Челябинское СК проверит отказ в возбуждении дела о суициде директора школы Златоуста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.04.2021 12:46

В центре Челябинске на три недели закроют движение транспорта

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.04.2021 12:42

В Челябинской области за сутки от коронавируса умерли девять человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.04.2021 11:07

В Троицке пожарный спас мужчину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 22:37

2021 год оказался для Челябинской области богат на двойняшек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 21:39

В Челябинске начинаются работы по программе БКАД на Университетской набережной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 18:06

В Магнитогорске создают робота-узиста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 17:57

Управление архитектуры Челябинска придумало, как сделать площадки для выгула собак более комфортными
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 17:28

Пианист Арсений Рыков выпустил дебютный авторский альбом «Забытая мелодия»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 17:28

В Челябинске мужчина устроил стрельбу на парковке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 16:54

Анонсы событий и мероприятий на 3-5 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 16:26

«Урал-пресс-информ» и Молодежный театр дарят билеты на «Тартюф»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 16:15

Челябинск спасают от «наводнения»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 16:07

Проект ЮУрГУ по поиску лекарства от COVID получил грант БРИКС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 16:03

В выходные в Челябинской области ясно и тепло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 15:15

В Челябинской области проведут ревизию отремонтированных дорог, жители уже дают советы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 15:13

Виновных в складировании снега на территории челябинского бора поймают в апреле?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 15:11

Через ВТБ Мои Инвестиции теперь можно участвовать в размещении высокодоходных облигаций
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 14:32

В Златоусте задержали мужчину, совершившего изнасилование и убийство 23 года назад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 14:19

«Время первых» в Челябинске настанет с участием космонавта Михаила Корниенко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 14:05

Южноуральцы в выходные смогут бесплатно сдать тест на ковид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 13:37

На Таганае проснулись муравьи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 13:35

В «Лебедином озере» на челябинской сцене будет блистать японская Одетта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 13:31

В Челябинской области ветерана труда заселили в аварийный дом. СК возбудил дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 13:09

Газета ЧЦЗ «Заводские будни» - победитель областного конкурса на призы СПП в номинации «Лучшее корпоративное СМИ»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 13:07

В Челябинской области появилась своя волонтерская рота

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 13:05

«Все включено»: ГУФСИН приглашает на бесплатное обучение в ведомственные вузы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 13:03

В Челябинской области ко Дню Победы появятся еще пять мемориалов «Вечный огонь»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 12:20

Цены на авиабилеты в России выросли на 20%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 12:03

В России вторичка подорожала на 8%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:53

Сотрудница СНТ из Кыштыма попалась на хищении более миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:53

ММК представил в столице свои промышленные экскурсии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:37

Бастрыкин поручил проверить следователей СК Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:34

В Челябинске Тотальный диктант возвращается в офлайн
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:33

В Челябинской области за сутки выявлено 128 новых инфицированных ковидом

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:11

В Челябинской области расширяется география и число пунктов вакцинации в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:07

Челябинцам пришлась по душе архитектурно-художественная подсветка памятника Курчатову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:05

В Миассе будут судить бизнесмена, организовавшего незаконную добычу грунта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:05

В Челябинской области с начала года бешенство выявлено у десяти кошек и собак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 10:53

Выставка «АгроПродЭкспо» открылась в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 10:49

Говорили быстро и называли по имени: жительница Магнитогорска стала жертвой аферистов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 10:47

Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 10:44

Роскомнадзор предупредил Instagram
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02.04.2021 10:43

Робот ММК «нанят» компанией «Мицубиси Корпорейшн (РУС)»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 10:16

Михеевский ГОК приобрел обогатительную фабрику в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 10:10

В Челябинской области на вокзалах ЮУЖД продолжают действовать противоэпидемические меры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 10:03

КСП проведет ревизию в администрации Карабаша
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 22:35

Власти Златоуста успокоили садоводов: до СНТ их будут возить автобусы – в ежедневном режиме
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 21:54

В Челябинске закрывается движение по проспекту Победы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 21:46

ММК объявил о запуске корпоративного маркетплейса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 21:22

Южноуральцев вновь предупреждают о непогоде
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 20:59

Новые назначения в правительстве Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 18:30

Анонсы событий и мероприятий на второе апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 17:29

УФАС проверит нацпарк «Таганай»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 17:02

Для заключенных челябинской колонии провели мастер-класс по актерскому мастерству
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:52

Андрей Максуров: Мы не имеем право рисковать здоровьем наших новобранцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:50

Экс-замминистра строительства выпустили из СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:40

В Челябинске школьник повредил спину на психологическом тренинге
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:39

С первого апреля изменены правила назначения и размеры пособий на детей от трех до семи лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:20

В пятницу в Челябинской области пасмурно и ветрено

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:13

В Челябинске на фестивале Дениса Мацуева выступят Хибла Герзмава и Юлиан Рахлин
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:06

Писатель Сергей Минаев поддержал челябинских рабочих, записавших клип о жизни на МРОТ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:03

Процент годных к военной службе южноуральцев - один из самых высоких в стране
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 16:02

ЗСО Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об ответственном отношении к животным
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 15:19

В Челябинской области охотиться на птиц будут по новым правилам, а ученые против
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 15:10

В Челябинске трамваи не будут ходить по Российской две недели, пассажирам поможет челнок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 15:06

Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 15:03

В Магнитогорске наградили за заслуги перед городом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 15:02

В Магнитогорске оценили идеи горожан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 15:01

УФАС снова отменило итоги аукциона на строительство участка метро в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 14:20

Работы по реконструкции участка М-5 в Челябинской области будут ускорены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 14:18

Южноуральцы отличились на чемпионате России по ски-кроссу.
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 14:11

Акции «Бессмертный полк онлайн» нужны волонтеры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 13:56

Андрей Максуров: Челябинская область к весенней призывной кампании готова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 13:54

В Челябинске работникам агрокомплекса «Чурилово» выплатили 15 миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 13:52

В суд передано уголовное дело в отношении директора спортшколы Челябинска, который сдавал спортзал в аренду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 13:26

В Еманжелинском районе перевозчик оставил жителей поселка без транспортного сообщения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 13:10

Качество челябинского индия подтверждено экспертами Франции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 12:50

В Челябинской области к работе приступили студенческие инспекторы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 12:13

Текслер обратился за поддержкой к сенаторам по обновлению общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 12:01

Южноуральцы рассказали о том, как разыгрывают коллег первого апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 11:30

Коронавирус продолжает уносить жизни южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 11:19

Первого апреля челябинские клоуны никого не оставят с носом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 11:04

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который дал взятку сотруднику ГИБДД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:55

Суд обязал привести в порядок разрушенные здания в челябинском бору
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:53

Почти три тысячи заявлений подано за час с небольшим от родителей будущих первоклассников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:51

«Уральская молния» приглашает челябинцев на ночной сеанс массового катания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:49

В Челябинске взорвалась машина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:44

В Челябинской области ревнивый супруг зарезал многодетную мать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:23

Мякуш обратился к Совфеду за поддержкой в установлении границ Челябинского бора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:20

В Челябинске из горящей квартиры эвакуировали женщину и ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:05

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:02

С первого апреля проиндексируют пенсии по гособеспечению
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 09:49

Владимир Корнев: В Челябинске будет разработана программа по обеспечению инвалидов доступным жильем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 08:32

Просевшую Университетскую набережную в Челябинске до сих пор не восстановили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 23:38

Текслер предложил президенту ряд мер по обеспечению стабильности региональных финансов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 22:32

Челябинская область заявила о нехватке 320 миллионов на выплаты отпускных медикам и просит помощи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 20:10

Анонсы событий и мероприятий на первое апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 19:01

Солдата, получившего ожоги глаз в ЧВВАКУШе, перевели в другую часть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 18:26

Матвиенко: Челябинцы жалуются на засилие маршруточной мафии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 17:44

Штурмовики Су-25СМ прибыли в Челябинскую область на конкурс «Авиадартс-2021»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 17:43

Вступают в силу новые правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Станет легче или труднее?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 17:13

Силовики наведались на мусорный полигон «Южный»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 17:11

Челябинские ученые опасаются, что новые правила охоты «превратят» медведей Южного Урала в шатунов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 16:56

В Челябинске спецтехника разрушила гранитный парапет возле музея
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 16:49

Сотрудник МЧС Миасса предотвратил ЧП по дороге на службу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 16:17

Матвиенко раскритиковала Челябинскую область за рост естественной убыли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 16:15

Сергей Лавров: Челябинская область должна войти в пожароопасный сезон в полной боевой готовности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 15:41

Валентина Матвиенко предложила Челябинской области поделиться экологическим опытом

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 15:11

Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего коллеги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:52

В Челябинской области на Дарью Грязную обещают снег с дождем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:51

Текслер обсудил с Матвиенко развитие Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:41

Шесть южноуральцев вошли в книгу «100 подвигов обычных людей»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:31

В Копейске неизвестный «заминировал» школу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:28

Группа ВТБ провела первую сделку с дистанционным открытием эскроу-счета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:21

Из-за covid-19 в России поставили под сомнение обязательность ЕГЭ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:09

В Златоусте работает и.о. прокурора Челябинской области Павел Вепрев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:05

В России резко выросли закупочные цены на бензин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:45

Сергей Лавров назвал дату открытия нового пожароопасного сезона в Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:41

Челябинцы могут приобрести абонементы в филармонию со скидкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:32

Инновационный потенциал ММК получил высокую оценку экспертов и жюри «Архимеда»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:23

Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:14

Челябинский Моисей мечтает попасть в сборную по страусиному футболу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:02

Челябинская область получит федеральную помощь на строительство дома-интерната для пожилых

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 12:41

Прокуратура настаивает о заключении под стражу виновника смертельной аварии в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 12:39

ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 12:01

Власти Златоуста продолжают укреплять спортивно-культурный блок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 11:45

Спасателя из Златоуста наградил Владимир Путин

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 11:30

«Зигальга» объявила фотоконкурс на лучший снимок хребта и его окрестностей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 11:27

За сутки в Челябинской области подтверждено 130 случаев ковида, в том числе у одного школьника
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 11:08

В Челябинске на уборку дорог вывели машины-пылесосы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:58

Вакцину от ВПЧ предлагается включить в национальный календарь прививок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:54

Челябинские дорожники отремонтировали дорогу, сделав насыпь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:50

Суд снизил срок полицейскому, получавшему взятки от похоронщиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:24

Текслер расскажет Путину о финансах

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:19

Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:11

В Челябинской области пройдет форум глав регионов стран-участниц ШОС