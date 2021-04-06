Челябинская область получила новые машины скорой помощи с высококлассным оборудованием от РМК

В автопарке скорой помощи Челябинской области сегодня, 6 апреля, появилось 60 новых автомобилей, из которых 21 – Ford Transit и УАЗ «Профи» – передал области Благотворительный фонд РМК.

Уже в ближайшие дни новые машины начнут выполнять свою важную миссию в Челябинске и других городах и селах региона – Коркино, Карабаше, Кыштыме, Долгодеревенском, Варне и Октябрьском. После осмотра автомобилей и общения с водителями и врачами губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что в общей сложности в этом году планируется обновить автопарк на 150 единиц техники.

Такое обновление важно, в первую очередь, для пациентов и врачей, которые смогут работать в комфортных условиях. Нужно сказать, что в этом году мы начали реализовывать программу развития первичного звена в регионе. В рамках этой программы уже приобрели 24 автомобиля, под ремонты попадают 118 объектов, под замену – 1400 единиц оборудования. Мы планируем построить больше ста новых объектов. В основном, ФАПы, но есть и 4 поликлиники, 3 стационара. Планируем очень активно модернизировать все уровни здравоохранения. Считаю, что это – приоритет номер один в регионе», – подчеркнул Алексей Текслер.

Новые машины от РМК, за которые сегодня сели водители неотложек, оснащены высококлассным медицинским оборудованием из Италии, США, Германии и России. В комплект, например, входит дефибриллятор с искусственным интеллектом. Система считывает показания и выдает рекомендации о необходимости повторения разряда, а также о глубине и амплитуде непрямого массажа сердца. На базе новых авто реализованы и технологии телемедицины. Так, телекардиограф с модулем GSM передает данные в кардиопункт и фельдшер может оперативно получить консультацию опытного врача, находясь за сотни километров от него.

У этих автомобилей хорошие базы Ford и УАЗ «Профи». Внедорожники поедут в область, где нужна хорошая проходимость, а машины Ford останутся в Челябинске. В них есть все, чтобы оказать экстренную медпомощь», – отметил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Председатель Попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина рассказала журналистам, что помочь с приобретением машин скорой помощи региону решили после истории, которая случилась в их семье.

«Весной прошлого года, в самом начале пандемии, мы столкнулись с тем, что мы не дождались скорую, которую вызвали своей пожилой родственнице. Стали интересоваться, с чем это связано. Оказалось, что достаточно большая часть автопарка была перепрофилирована под ковидные машины, то есть они не выезжали на обычные вызовы. Так мы решили помочь региональным властям, чтобы мы могли оперативно получить квалифицированную медпомощь, когда она необходима», – поделилась Татьяна Алтушкина.

Руководитель фонда Татьяна Баланчук добавила, что фонд существует уже 15 лет и приоритетным направлением поддержки являются онкобольные дети: «Мы оперативно реагируем на любые просьбы, которые касаются лечения деток как в Свердловской области, так и Челябинской. Плотно работаем с общественными организациями».

Отметим, что в прошлом году Благотворительный фонд РМК также передавал министерству здравоохранения Челябинской области два реанимобиля и 12 машин скорой помощи. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Для справки:

Благотворительный фонд РМК учрежден в 2005 году по инициативе основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина и его супруги Татьяны Алтушкиной​. За годы работы фонда поддержку получили более 267 тысяч человек, а общее финансирование всех проектов достигло почти 2 млрд рублей. Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха. Организация на постоянной основе сотрудничает с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов. Фонд уже помог 3 тысячам детей с онкологическими заболеваниями и 1000 детей с нарушением слуха. Кроме того, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты.