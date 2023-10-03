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03.10.2023 12:10
Фото: Сергей Белковский

История челябинской куклы могла бы стать сюжетом для сказки Андерсена

Моя мама, отметившая уже к тому времени свое 80-летие, в течение нескольких недель шила и вязала для … детской куклы.

История получилась почти сказочной. Как-то челябинская пенсионерка нашла у мусорного бака большую куклу. Ее прежние хозяева не бросили в мусорный бак, но оставили рядом. Видимо, в надежде, что стройная красавица встретит своего нового хозяина.

Так кукла оказалась дома у моей мамы, Светланы Яковлевны. Дальше куклу отмыли, причесали. И затем - стали обшивать. Делались примерки, выкройки, проводились часы за швейной машинкой. И вот появилась зимой шубка и меховая шапка. Появились кожаные сапожки, строгий костюм и вязаный свитер.

«Получилась супер-Барби с коллекцией нарядов для разной погоды. Так нашелся у куклы свой модельер и портной», - написал я под снимками в соцсети.

Под публикацией появились десятки комментариев. Все – в восторженных тонах.

Людей удивила эта история. А «точку» в комментариях, мне кажется, поставили такие слова: «Эта история могла бы стать сюжетом для сказки Андерсена».

Кстати, знаменитой кукле Барби исполнилось уже более 60 лет. Впервые такая кукла появилась в 1959 году на выставке-ярмарке детских игрушек в Нью-Йорке. Красивая кукла с тонкой талией и длинными ногами, Барби стала примером для подражания для нескольких поколений девочек в разных странах, а не только в Америке.

В 90-е годы мода на Барби дошла и до России. Столь сильное влияние этой куклы объяснимо с точки зрения капитализма: через Барби навязывается с малых лет определенный образ жизни, в котором идет «гонка» за бесконечными нарядами, развлечениями, сменой партнеров.

Известно, что в русских традициях было другое предназначение куклы - формировать у девочки навыки материнства. Поэтому-то «нормальная» кукла была похожа  на младенца или на маленького ребёнка. Барби другие, они похожи на худых и юных «охотниц» за благами жизни.

О чем могла бы получиться «сказка Андерсена» с челябинским сюжетом?

Возможно, о том, как Барби, воспитывающая «погоню за вещами», сама стала только вещью, с которой решили расстаться, так красавица оказалась у мусорного бака.

На этом эта история могла бы и закончиться. Но произошла встреча, которая изменила ее жизнь. Ведь известно, что все ручные вещи, связанные мамой или бабушкой, хранятся долгие годы, уже после того, как дети из них выросли и как они перестали быть модными. Ими дорожат, потому что они хранят тепло близких людей.

Разве не так?

Может, об этом и могла бы получиться современная сказка? Кстати, когда к Светлане Яковлевне приходит в гости внучка, она удивляется и радуется за бабушку.

А еще ей приятно сфотографироваться с куклой на память.

Ведь такая кукла – уже не просто кукла.

Эту историю я включил в свою книгу «Разные судьбы» - про встречи с интересными людьми, моими земляками.

А к маме и ее кукле приезжали тележурналисты, ведь история хоть и простая, но все же необычная.

Автор: Сергей Белковский
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28.09.2023 18:33

В Челябинской области ввели запрет на продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков

28.09.2023 17:55

В Челябинской области станет проще провести «голубое» топливо

28.09.2023 17:52

Челябинские власти посоветовали инвалидам пользоваться ступенькоходами на площади Революции

28.09.2023 17:26

В Челябинской области выбрали лучшие школьные лесничества

28.09.2023 17:19

Челябинская дзюдоистка завоевала «бронзу» чемпионата России

28.09.2023 17:02

В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату

28.09.2023 16:34

Труд как искупление вины: в Челябинской области растет число рабочих мест для осужденных

28.09.2023 16:26

Челябинская область отказалась от планов на коммерческие заимствования

28.09.2023 15:53

Качество новых и обновленных дорог Челябинска проверяет передвижная лаборатория

28.09.2023 15:24

Жителям Челябинска рассказали о текущем ремонте трамвайных путей

28.09.2023 15:07

Профориентация на новый лад: фестиваль «Молфест» расскажет школьникам, где учиться и кем работать