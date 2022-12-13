Издевательства над мирными и военнопленными – это преступления без срока давности

Организация объединённых наций 10 декабря отметила 74-ю годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека. В Луганске состоялся совместный брифинг советника Главы ЛНР Анны Сороки и Уполномоченного по правам человека в ЛНР Виктории Сердюковой. На встрече присутствовал наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко.

В ходе брифинга были предоставлены свидетельства неоднократного нарушения украинской стороной основополагающих норм международного гуманитарного права, в том числе, Женевских конвенций. Были затронуты вопросы пыток и убийств военнослужащих союзных сил, содержащихся в лагерях для военнопленных на территории Украины.

– Хочу уделить особое внимания пыткам в отношении военнопленных. У любого государства, которое себя считает правовым и демократическим, есть уголовная ответственность за издевательства над военнопленными. Тем не менее, все военнослужащие, освобождённые из украинского плена, а это более 150 человек, заявили о нечеловеческом обращении с ними. Более ста из них заявили о физическом воздействии. Все материалы переданы в прокуратуру. Более тысячи обращений поступило к нам об уничтожении гражданской инфраструктуры, когда ВСУ специально расстреливали дома и квартиры местных жителей. Мы с 2014 года предпринимаем меры, чтобы зафиксировать все военные преступления Киева, они послужат в дальнейшем основанием для работы трибунала, – заявила Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Анна Сорока конкретизировала обвинения в адрес националистов:

– Начиная с августа 2022 года, вместе с МГБ, МВД и бюро судмедэкспертизы были подняты человеческие останки в городе Рубежном (318 человек), Северодонецке (149 человек), посёлке Горское (два человека). А в Кременной были собраны и подняты останки 31 подопечного дома престарелых, который был сожжён представителями украинской армии.

По данным межведомственной комиссии, в агломерации Северодонецк-Лисичанск-Рубежное погибло более 2000 человек гражданского населения. Причиной смерти, в основном, являются осколочные и минно-взрывные травмы, пулевые ранения, переломы в результате воздействия взрывной волны. Есть информация о погибших детях: начиная с февраля, это 21 ребёнок в городах Рубежное и Кременная. Ранее на территории ЛНР погибло 35 детей.

Помимо этого, установлено, что ВСУ не позволили эвакуировать пожилых людей из пансионата в городе Кременная. Использовалась тактика живого щита – огневые точки украинские солдаты обустраивали рядом с кроватями лежачих стариков.

Также был озвучен случай в посёлке Воронова города Северодонецка, где обнаружено ещё одно захоронение. Бойцы батальона «Чернигов» избили и расстреляли пожилого местного жителя, который являлся отцом двух сыновей, ушедших в 2014 году в ополчение. Это произошло не без «помощи» соседей, которые донесли на мужчину.