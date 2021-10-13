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В среду, 13 октября, подрядчик приступил к работам на автомобильной дороге к поселку Тюлюк (Катав
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13.10.2021 16:03

Как челябинским школьникам поступить в элитную школу

При слове «школа» у большинства россиян в голове возникает образ хмурой учительницы, продуваемых всеми ветрами классов, томительное ожидание звонка с урока. Редко кто может похвастаться педагогом, которому приходилось выгонять учеников со своего урока. Потому что интересно. Драйвово. И надо - в первую очередь - детям.

Да и кто из детей не мечтал оказаться в магическом месте, где учителя понимают ребенка, общаются с ним на равных, дают интересные задания, помогают и внимательно слушают. Это может показаться фантастикой, но такое место существует в Новой Москве в школе-пансионе «Летово». Дети там живут в кампусе, свободно разговаривают на английском и могут красить волосы в любой цвет. В «Летово» может попасть любой ребенок вне зависимости от финансовых возможностей семьи. Как, например, две школьницы из Челябинска Настя и Алина. Но обо всем по порядку.

Формирование концепции школы-пансиона «Летово»

Учредителем школы-пансиона «Летово» является бизнесмен Вадим Мошкович. По словам президента этого образовательного учреждения Михаила Дмитриева, идея создания школы пришла к Вадиму Мошковичу в 2011 году. И началась работа по формированию концепции учебного заведения. В этом помогли поездки в лучшие школы не только России, но и Сингапура, Великобритании, Соединенных Штатов Америки. 

Следующим этапом был поиск директора школы «Летово» и потенциальных членов команды. Для этого организовали всероссийский многоэтапный конкурс. Жюри состояло из директоров лучших российских школ. Правда, требования были настолько высоки, что конкурсантам присудили только вторую и третью премию. Зато среди жюри удалось найти будущего руководителя. Им стал Михаил Мокринский. 

И в 2014 году началась реализация концепции школы-пансиона: набрали звездных учителей, разработали проект кампуса по проекту голландского архитектурного бюро. А также переосмыслили образовательные программы, чтобы они сочетали в себе лучшее из российской и мировой практики. И 1 сентября 2018 года школа приняла первых учеников. 

«Сейчас запустили четвертый год обучения. В прошлом году у нас был первый выпуск, которым мы очень гордимся. Могу сказать, что школа в большой степени состоялась. И те цели, которые мы ставили перед собой еще в 2012 году, не только выполнили, но и перевыполнили. Сейчас это работающий проект. Как сказал наш учредитель 1 сентября: «Мы не школа надежды, мы - школа успеха». Мы хотим, чтобы все больше и больше ребят нашей страны узнавали, что в жизни есть такая возможность», - отмечает Михаил Дмитриев. 

Миссия школы и стоимость

Миссия звучит так: «Обеспечить всем способным и мотивированным школьникам из любых уголков страны вне зависимости от их финансового положения возможность для получения качественного образования мирового уровня и раскрытия их интеллектуального и творческого потенциала».

Школа ставит перед собой планку - быть школой мирового уровня. Чтобы у детей была возможность поступить как в лучшие российские, так и в лучшие мировые вузы.  

«Мы ставим самую высокую академическую планку по стандартизированным тестам. Но только этого недостаточно. Мы считаем, чтобы быть успешным в жизни, недостаточно только уметь решать математические задачи. Надо быть органично развитым человеком. Который обладает самостоятельностью, зрелостью, коммуникативными навыками, умением управлять своим временем. Который имеет другие увлечения. И находит для себя в этом интерес», - уверен Михаил Дмитриев. 

Обучение в школе идет с 7 по 11 классы. Сейчас в ней обучаются 588 человек. Половина учащихся из Москвы, остальные - из регионов. 80% учеников получают стипендию от школы. 19% оплачивают себестоимость учебы. 

«Если семья может платить, и это комфортно для нее, мы не даем стипендии, и считаем, что это правильно. Если семья не может платить, она просто подает на стипендию. И дальше есть объективный и прозрачный процесс, где наш банк-партнер говорит, сколько этой семье комфортно платить. Если это ноль, значит ноль. И семья получает полную стипендию. Если семья может платить немножко, будет платить немножко. Если половину, значит - половину», - подчеркнул президент школы. 

Физическая и психологическая безопасность

Школа построена по методу пассивной безопасности. На проектирование и строительство кампуса ушло 5-6 миллиардов рублей. Во всех кабинетах прозрачные стекла, а в здании нет непросматриваемых углов. Туалеты для взрослых и детей разделены. 

В школе нет классных руководителей, но у каждого ребенка есть наставник. Наставник - это значимый взрослый для старшеклассника, которому ребенок доверяет любую информацию. На одного наставника приходится от одного до 10 детей. Он решает и организационные вопросы, но больше его деятельность направлена на понимание ребенка. На понимание не его поведения, а почему он так поступил. 

Как рассказала руководитель отдела сопровождения учащихся Мария Овчинникова, взрослые открыты детям. И любой ребенок может прийти со своей проблемой. 

«У нас медицинский центр, психологическая служба, пансион, наша служба (координаторы). Мы встречаемся еженедельно и рассматриваем всю информацию, которую мы получаем по конкретным детям. И если психолог или наставник, или воспитатель пансиона заметили, что что-то у ребенка происходит в поведении, он непривычно для них выглядит, то мы это обсуждаем, начинаем смотреть, наблюдать. Психологи применяют свои методы, наставник начинает чаще встречаться и разговаривать с ребенком. Возможна смена наставника. Многие ребята сами приходят к такому решению», - рассказала Мария Овчинникова.

Детям помогают проживать эмоции, так как будучи подростками они не могут справляться с некоторыми чувствами, проблемами вопросами.  Задача наставника - не подменять родителя, учителя, а быть взрослым, который будет рядом, когда ребенок запутался. 

В школе действует два важных принципа: участие в жизни ребенка и неравнодушие к его состоянию, его судьбе. 

Образовательная модель 

Первый переход, по словам директора школа Михаила Мокринского, от недостатка к избытку. Допустим, вчера у ребенка не хватало средств на правильные решения, а сегодня - есть все для того, чтобы построить эти правильные решения. Вопрос в другом - во времени ребенка. 

Набор в школу происходит с 7 по 9 классы. К этому времени ученик уже определяется с интересующими его сферами. И школа дает профильные знания, которые нужны ученику. 

Однако в учебном плане обязательной программой стоит то, что формирует ребенка: искусство, музыка, спорт. 

«Даже если он не собирается заниматься искусством или музыкой, чтобы он был человеком, получающим удовольствие от музыки, искусства и немного разбирающимся в том, от чего он получает удовольствие. Это непростая задачка», - признался Михаил Мокринский. 

И школа начала интегрировать международный опыт. 

«У наших ребят, которые оканчивали художественные музыкальные школы, первое время ехала крыша. Они рассказывали: «Мы уже лет пять-шесть, как рисуем натюрморты, отрабатывая светотень и навыки. А тут нам пришлось возвращаться к тому, что сначала надо найти эмоцию. Как твоя эмоция, переживание, отношение к действительности может быть отражено, какие ты ищешь для этого средства». Не обязательно карандашом, кистью. Это могут быть любые средства. Вначале должен возникнуть смысл, личностное притяжение к тому, что он делает», - пояснил Михаил Мокринский.

Таким образом ребенок «путешествует» по театральной, музыкальной, изобразительной сферам, по клубам и обществам, в которых он познает себя, как человека, а не просто как физика или математика. В школе построена интеграция разных видов учебной деятельности так, чтобы ребенок оказывался в ситуации, когда у него есть вызов идти дальше. 

«Мы точно для тех, кто хочет развиваться не только в своем любимом предмете. Мы точно для тех, кто хочет этот предмет оснастить смежными отраслями. Чтобы при подготовке к университету ребенок понимал не только то, чему будут учить в университете, но и понимал, как в будущей профессии сможет себя реализовать. Ребенок должен выйти из школы со знаниями, которые помогают понимать мир на базовом, профильном уровнях. Применение тех знаний, которые он получает так, что он не просто изучил, а понял, в каком контексте это имеет смысл», - добавил директор школы «Летово». 

Как проходят учебные занятия 

Звонков в школе нет. Есть расписание, согласно которому ученики должны посещать уроки. Занятия проходит не совсем в привычном формате. В классе идет постоянный диалог между преподавателем и учащимися. Словно пинг-понг, в котором задействованы двое, а не кто-то один.

Педагог не только задает вопросы, но и просит ребенка аргументировать свои слова. Чтобы дети понимали, что они делают, зачем делают и где это может пригодиться. 

Например, на уроке физкультуры есть не только практические занятия, но и теоретические. Детям рассказывают про техники в том или ином виде спорта. 

«Детям это интересно. В предыдущих школах, когда рассказывал интересные истории из спорта, у детей не было интереса. А здесь дети сами задают вопросы, сами пытаются отстаивать свою точку зрения, если они со мной не согласны. Поощряю эти вопросы и поощряю их точку зрения. Вы должны наступить на грабли и понять, кто из нас будет прав. И тогда готовы пойти на эти эксперименты. В прошлом учебном году изучали технику низкого старта. Один мне сказал: «Да она ничего не дает!». Я остановил урок, провел эксперимент: бег с низкого старта и с высокого. Весь класс участвовал в эксперименте, потом сравнили: кому помогло, кому нет. У детей критическое мышление сейчас развито очень сильно. Некоторые молчат, а здесь скажут об этом», - рассказал заведующий кафедры физической культуры и здоровья Алексей Машковцев.

В школе большое внимание уделяется физическому развитию детей. Внутри есть два спортивных зала. Здание построено таким образом, что есть беговая кольцевая дорожка, как на обычном стадионе. Есть бассейн, залы для единоборств, фитнеса, растяжки и йоги. На улице расположены несколько площадок с турниками, два стадиона, площадка для прыжков в длину. 

Во всех классах прозрачные стекла. Это сделано в том числе и для того, чтобы во внеакадемическое время ученик мог зайти в помещение, послушать преподавателя и в дальнейшем присоединиться к интересующим его занятиям. 

В мастерской fablab дети занимаются авиамоделированием, робототехникой делают изделия на 3D-принтере. 

В теплице выращивают редкие растения. При этом именно школьники, а не взрослые составляют списки учащихся, которые будут ухаживать за насаждениями. 

Возле школы расположена экотропа. Там дети могут гулять, ездить на велосипеде, ходить на лыжах, изучать жизнь лесных жителей, ставить кормушки для птиц и белок и с помощью фотоловушек наблюдать за их поведением. 

Истории школьниц из Челябинска Насти и Алины

Анастасия Кузьмина и Алина Коровина сейчас учатся в 10 классе. Алина на математико-экономическом профиле, Настя - на биолого-химическом. Обе получают стипендию. Изначально девушки обе учились в одном челябинском лицее. 

Настя поступила в школу «Летово» в 8 класс. Экзамены ей дались не очень сложно. Ей только пришлось ходить на дополнительные курсы по английскому языку. После поступления девушка некоторое время искала себя. Информатика, физика, математика, история, литература… В начале прошлого года школьница нашла свое направление - биохим. 

«После первого дня в «Летово» я задалась вопросом: «Что я тут делаю? Здесь все такие умные и классные. Как я здесь оказалась?». Но потом я поняла, что ошибалась. Тут все по-другому, не как я представляла. Меня все понимают, мне все хотят помочь, все открыты к общению, к вопросам. Убедила меня поехать мама, просто попробовать. Что если не понравится, можно вернуться. Но попробовать нужно, шанс упускать нельзя», - призналась Анастасия. 

Кампус, в котором живут ученики

Алина поступила на год позже и со второй попытки. Ей хотелось заниматься тем, что ей действительно нравится. Тем, что применимо в реальной жизни. 

«В так называемых обычных школах возникают вопросы: «А зачем мне нужна эта геометрия? Зачем нужна биология, если я не собираюсь идти в биологию? Мне не нравилась сама система, которая нацелена на успешную сдачу ЕГЭ. И не нацелена на получение образования, применимого в жизни и удовольствия в процессе получения знаний. Постепенно приходила к пониманию, что нужно что-то другое. Я сформировала конкретные запросы к образованию, когда попала в Летово, и поняла, как может быть», - пояснила Алина. 

Девушки признались, что в первое время у них разбегались глаза от многообразия интересных курсов. На внеакадемической деятельности у детей есть еще пять направлений, в которых достаточно много курсов. Настя набрала себе много спорта: бассейн, кардио, баскетбол. А также рисование, музыку, олимпиады по физике. От многого пришлось отказаться, потому что ей не хватало времени в сутках. Алина взяла себе курсы по информатике, экономике, спорту, графическому дизайну, 3D-моделированию. 

«Очень много курсов, читаешь описание и понимаешь: «Я туда хочу». А потом оказывается, что три из них накладываются друг на друга. И надо делать взрослый и осознанный выбор. Еще неплохо было бы жить, есть и спать. Есть Летовские среды с приглашенными лекторами, на которые было бы неплохо сходить. Я начала активно готовиться к олимпиадам. В итоге мне пришлось забросить почти все, потому что не хватало времени и сил. Я приходила под конец дня и думала: «Это был прекрасный день, но я очень устала». В сутках только 24 часа, к сожалению», - сказала Алина. 

Девушки выработали для себя обязательное требование - оставлять себе свободное время и отдыхать. У каждой из них академическая, внеакадемическая, самостоятельная деятельность, подготовки к олимпиадам. Хотя они обращают внимание, что для каждого ребенка все индивидуально. Один может взять 30-35 академических часов и в свободное время отдыхать и делать уроки. Кто-то может загрузить себя под завязку и ничего не успевать, не рассчитав свои силы. А кому-то подходит эта загруженность и человек успевает все. Главное - настроить учебный план. 

Правда, для детей все-таки поставили верхнюю границу по количеству академических и внеакадемических часов - 57 в неделю. Знания здесь нужны ученику. Никто не будет стоять над душой ребенка и требовать выполнения домашних заданий. Школьник сам ставит для себя приоритеты и работает над тем, что ему надо. 

«В 10 классе можно выбирать себе учебный план. У меня нет географии, например, которая мне не нужна. Задания в школе «Летово» направлены на скилы. Не на знания. Они даются для того, чтобы ученик развил качества, которые могут быть полезны во всем», - рассказала Настя. 

Как учитель увлекает ребенка предметом

В школе у детей все же есть направления, которые они обязаны посещать для гармоничного развития личности. И перед педагогами стоит задача, например, заинтересовать аналитические умы гуманитарными науками. 

«В любом детском социуме обязательно будут те дети, которые не интересуются естественными науками. И говорят: «Нам это не надо». Наша задача сделать так, чтобы даже базовые уровни подготовки соответствовали созданию такой картины мира, которая бы была в своем научном фундаменте. У нас педагоги подбираются особым образом. К детям вообще можно допускать только человека вдохновленного, который любит детей. Но вместе с тем, это должен быть профессионал и универсал. У нас на кафедре педагоги могут работать и в младшем звене, и в базовых группах, и в профильных группах, независимо от темы. Самое главное, что они - увлеченные люди. Они увлечены своим предметы, наукой. Когда учитель делает все с увлечением, и детям начинает это нравиться. Увлеченные люди способны за собой повести. Мы подбирали коллектив не только педагогов, а молодых ученых. У нас на кафедре 6 кандидатов наук. И это действующие ученые, которые любят работать с детьми», - рассказала заведующая кафедрой естественных наук Светлана Колякина. 

О том, как поступить в школу-пансион «Летово», читайте здесь

Автор: Оксана Пузакова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Коронавирус
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13.10.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство здравоохранения Челябинской области ответила на наиболее актуальные вопросы по стиму
Коронавирус
Коронавирус
13.10.2021

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13.10.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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ГРЦ Макеева открыл «Неделю первоклассников» для детей своих сотрудников

13.10.2021 16:03

Как челябинским школьникам поступить в элитную школу

13.10.2021 15:56

В Челябинске спасают медвежонка, найденного на трассе

13.10.2021 15:11

Попова: Родители должны контролировать нахождение дома детей, отправленных на дистант

13.10.2021 14:51

На участке трассы М-5 в Челябинской ограничили движение до конца октября

13.10.2021 14:49

Вопросы и ответы по стимулирующим выплатам медикам за вакцинацию от ковида

13.10.2021 14:02

Один из руководящих сотрудников УралГУФКа стал фигурантом дела о взяточничестве

13.10.2021 13:21

Миасские депутаты увеличивают расходы на исполнение наказов избирателей

13.10.2021 13:20

Сборная России по водному поло выиграла групповой этап первенства мира

13.10.2021 12:19

Южноуральцы смогут вакцинироваться от ковида даже ночью

13.10.2021 12:14

В Челябинской области выросли показатели младенческой смертности

13.10.2021 11:59

В Челябинской области ковид оборвал жизни более пяти тысяч южноуральцев

13.10.2021 11:25

В Челябинской области неизвестный «перенес» границу «Таганая»

13.10.2021 11:23

В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида

13.10.2021 11:16

Миасс открывает двери для выпускников медицинских вузов

13.10.2021 11:00

Для челябинцев выступит ансамбль «Частушка»

13.10.2021 10:26

Текслер: Чтобы создавать будущее, нужно очень хорошо знать положение дел на сегодня

13.10.2021 10:12

Виталий Безруков заявил об усилении контроля за соблюдением правил охоты в регионе

13.10.2021 10:11

О тенденциях в системе оплаты труда и дефицитных профессиях узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

13.10.2021 10:11

«Свободные от COVID-19» регионы РФ получат спецгранты на развитие здравоохранения

13.10.2021 00:04

Челябинцы увидят хвостатых артистов Московского театра кошек В. Куклачёва

12.10.2021 20:26

Текслер – об обязательной вакцинации: После просмотра видео многое становится на свои места

12.10.2021 19:39

В Челябинск доставят ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы

12.10.2021 19:26

НМУ объявлены еще в двух городах Челябинской области

12.10.2021 19:16

В среду в Челябинской области тепло и без осадков

12.10.2021 18:21

На Земле регистрируется магнитная буря планетарного характера

12.10.2021 18:04

Анонсы событий и мероприятий на 13 октября

12.10.2021 17:41

Медики Челябинской области будут получать доплаты за каждого вакцинированного от ковида

12.10.2021 16:38

Магнитогорская телекомпания завоевала диплом международного фестиваля за фильм об ММК

12.10.2021 16:32

Группа ММК повышает эффективность экспортных продаж

12.10.2021 16:23

«Ростелеком» прокомментировал ситуацию с падением девочки в колодец компании

12.10.2021 16:14

Будем помнить: ушла из жизни Зоя Соколова

12.10.2021 15:25

Магнитогорцы, прибивавшие провинившихся «закладчиков» гвоздями к деревьям, хотели выйти на свободу

12.10.2021 14:51

В Челябинской области подросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

12.10.2021 14:33

Представители челябинского бизнеса приходят на помощь бездомным животным

12.10.2021 14:28

Осень еще порадует южноуральцев теплом

12.10.2021 13:52

Жители Челябинской области предпочитают брать кредиты онлайн

12.10.2021 13:38

Врач-инфекционист рассказал о снижении фертильности после тяжелого COVID-19

12.10.2021 13:38

Власти Курчатовского района осветили пространство рядом с челябинским кинотеатром «Победа»

12.10.2021 12:52

Вебинар для руководителей и не только: "Интернет -маркетинг на базе соцсетей" 19 октября.

12.10.2021 12:48

Скончался экс-представитель СК челябинец Владимир Маркин

12.10.2021 12:43

В Челябинске зазвучат концерты памяти погибших в Аргуне и при взрыве в Магнитогорске

12.10.2021 12:25

Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная

12.10.2021 11:48

Фильм о Карабаше получил приз международного фестиваля документального кино

12.10.2021 11:39

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 102 тысячи

12.10.2021 11:28

Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу

12.10.2021 11:25

Дело ОПГ «Халиулинские» передано в суд

12.10.2021 10:39

Металлурги ЧЦЗ защитят глаза инновационными незапотевающими очками

12.10.2021 10:34

Челябинск в четвертый раз покажет «Уральский характер»

12.10.2021 10:33

В Челябинской филармонии смогут привиться от COVID-19 работники сферы культуры

12.10.2021 09:58

Наталья Котова предупредила челябинский бизнес о последствиях за отказ от вакцинации от ковида

12.10.2021 09:43

Аллею спортсменов Челябинска украсили десять даурских лиственниц

11.10.2021 21:15

Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях

11.10.2021 20:24

В трех городах Челябинской области НМУ объявлены сразу на трое суток, в одном – на сутки

11.10.2021 20:10

Во вторник в Челябинской области тепло

11.10.2021 19:40

Анонсы событий и мероприятий на 12 октября

11.10.2021 16:55

Челябинский областной суд не удовлетворил иск по изменению норм закона о границах ООПТ

11.10.2021 16:48

Не все челябинские семьи покидают аварийные дома добровольно

11.10.2021 16:18

В Челябинске собственники земельных участков сами взялись за ликвидацию недостроев

11.10.2021 15:48

В Челябинске будут судить мужчин за убийство восьмилетней давности

11.10.2021 15:06

В Златоусте жители многоэтажки жалуются на долгую жизнь без горячей воды

11.10.2021 15:04

В Челябинской области привито от ковида более 90% медиков и более 61% работников образования

11.10.2021 15:02

Власти Челябинска назвали сроки монтажа стелы «Город трудовой доблести»

11.10.2021 15:01

Экс-полицейского из Челябинска, который вымогал у бизнесмена 25 миллионов рублей, оставили на свободе

11.10.2021 14:13

Администрация Челябинска будет судиться с подрядчиком из-за погибших деревьев

11.10.2021 14:12

В Челябинске ужесточатся проверки соблюдения антиковидных мер

11.10.2021 14:10

ГРЦ Макеева наградил в Миассе победителей детского конкурса «На ракете – в школу»

11.10.2021 14:04

В Челябинской области продолжает снижаться число официальных безработных

11.10.2021 14:03

В Челябинске отремонтируют 16-й по счету трамвайный переезд

11.10.2021 13:34

В Челябинской области сокращается число классов, закрытых на карантин

11.10.2021 12:53

Текслер – об обязательной вакцинации от ковида: В текущей ситуации это верное решение

11.10.2021 12:46

В Челябинской области растет смертность от ковида

11.10.2021 12:35

В Челябинской области стартовала обязательная вакцинация

11.10.2021 12:34

Челябинский «Воин» скорбит по поводу трагической гибели в Татарстане Олега Кублицкого

11.10.2021 12:24

Челябинская область представила в Москве свой регион в сфере АПК

11.10.2021 12:20

Хамон из Магнитогорска представлен на конкурс «Вкусы России»

11.10.2021 12:11

Новые кадры в прокуратуре Челябинской области

11.10.2021 11:52

На челябинские маршруты вышли восемь новых автобусов, еще десять готовятся

11.10.2021 11:42

Райская жизнь на Ла Пальме взяла тайм-аут – из-за вулкана

11.10.2021 11:41

Власти Челябинска приняли решение закупить полимерные канализационные люки

11.10.2021 11:39

В центре Челябинска установят стеклянные остановки, на окраинах – комплексы из железа

11.10.2021 11:10

Светофор рядом с набережной за «Мегаполисом» 12 часов в сутки будет мигать желтым

11.10.2021 11:08

Ватерпольная сборная России с «уралочками» с победы начала первенство мира

11.10.2021 10:57

Челябинские трамваи будут быстрее перевозить пассажиров

11.10.2021 10:48

Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега

11.10.2021 10:26

В Челябинске заложат Олимпийскую аллею 2021 года

11.10.2021 10:05

Южноуральцам предлагают «сыграть жизнь»

11.10.2021 09:53

Правительство Челябинской области поможет семье южноуральца, погибшего в авиакатастрофе в РТ

11.10.2021 09:28

Зюраткуль: место силы

10.10.2021 21:08

Южноуралец погиб в авиакатастрофе в Татарстане

10.10.2021 19:42

Христорождественский собор, строящийся в Челябинске, показали архиереям из соседних епархий

10.10.2021 18:50

В понедельник в Челябинской области – дождь с мокрым снегом