Каково быть декретным отцом?

В России не многие знают, что отпуск по уходу за ребенком можно оформить не только на мать, но и на отца, поэтому доля мужчин, ушедших в декрет, по стране не превышает 2,02%.

Для сравнения, на Западе более 80% мужчин с детьми берут отпуск по уходу за ребенком. Почему это такая редкость в России?

Возможно, давит устоявшееся мнение, что только женщина способна обеспечить лучший уход за ребенком, а для папы в семье традиционно отведена роль «добытчика».

Безусловно, тяжело переоценить важность мамы, особенно в первые месяцы жизни ребенка, однако в современном мире, и в силу разных обстоятельств, иногда за ребенком приходиться присматривать именно папе.

Так каково же быть папой в декрете?

Начнем с того, что ребенок – это ни разу не отпуск, и декретный папа понимает это лучше любого работающего отца. Конечно, папе будет тяжело.

Во-первых, в нашем стереотипном обществе не многие поймут и одобрят ситуацию, в которой мама работает, а папа сидит дома с ребенком.

Во-вторых, это, конечно же, множество непривычных новых дел и обязанностей. Но если в семье всех все устраивает, папе в радость такая роль, мама тоже довольна, и главное,малыш ни в чем не ущемляется, то - почему бы и нет?

Какие есть плюсы?

У отца возрастает чувство ответственности и привязанности к ребенку. Отношения между ребенком и декретным отцом будут крепче, чем если бы он весь день пропадал на работе.

Мама может не бросать работу, а папа может отдохнуть от зарабатывания денег.

Папа может совмещать свой декретный отпуск со своим хобби или работой из дома (фриланс и т.д.).

Папа начинает лучше понимать жену, на себе испытав все сложности раннего возраста малыша, а также не будет ревности к супруге из-за недостатка внимания.

Декретные выплаты. Также мужчина в декрете, как и мама может ежемесячно рассчитывать на декретные выплаты по уходу за ребенком.

Какие же есть причины оформления отпуска по уходу за ребенком на отца?

Послеродовая депрессия у мамы. Малышу будет гораздо спокойнее с уравновешенным папой, чем с мамой в нестабильном эмоциональном состоянии.

Вопрос денег - это всегда очень важный момент, а с рождением малыша он становится особенно актуальным. Поэтому оптимальный вариант – работать тому, чей заработок выше.

Мама категорически не желает сидеть в декрете, потому что у нее другие приоритеты, возможно, она еще слишком юна для жизни молодой домохозяйки, или по каким либо другим причинам не способна ухаживать за малышом. Если в этой ситуации и папа тоже не может выйти в отпуск, то в декрет может уйти бабушка или дедушка (тоже официально).

Мама боится потерять свою работу.

Папа хочет отдохнуть от работы и больше проводить время с ребенком.

Папа пока не может найти работу.

Что нужно учесть при выходе папы в декрет?

Мужчине в любом случае нужна самореализация, поэтому, даже находясь в декрете, он должен заниматься любимым делом — будь то игра на гитаре, фотография, спорт или что-то другое. И мамина обязанность – помочь мужу в этом.

Самооценка любого мужчины может упасть, если он будет сидеть на хрупкой супружеской шее. Поэтому даже, если ситуация устраивает обоих, не стоит упускать возможность для дополнительной работы (подработка, фриланс, сокращенный рабочий день и др.).

Такой папин отпуск не должен затягиваться. Даже женщина после 2-3 лет декретного отпуска устает настолько, что на работу летит, как на праздник. Что уж тогда говорить о мужчине?

Всем понятно, что полноценно заменить маму не сможет ни один отец. Именно с мамой малыш может быть единым целым, и только мама может кормить ребенка грудью. Но искусственное вскармливание уже мало кого пугает, и незаменимость мамы тоже может быть под вопросом.

«Главное, чтобы у ребенка был свой взрослый», - говорит кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко. - Привязанность ребенка – важнейший феномен, особенно в младенчестве. Поэтому главное, чтобы у ребенка был свой взрослый, который обеспечит надежность, безопасность, который будет создавать правильный эмоциональный обмен. Эту роль спокойно может выполнять папа».

В любом случае ситуация «папа в декрете» должна быть решением обоих супругов. Иначе рано или поздно она может привести к конфликту.

Декретный отпуск для папы – это не так уж и страшно. Да, на 1,5 года вы почти выпадете из привычной «свободной» жизни, но зато именно вы научите своего кроху первым шагам и первому слову, именно вы повлияете на становление его характера, а для вашей жены вы будете самым замечательным мужем на свете.