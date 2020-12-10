Проблемы репродуктивного туризма или запрет суррогатного материнства в России

Суррогатное материнство должно быть запрещено законом или, как минимум, серьезно ограничено, считает член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Свою позицию по отношению к торговле детьми Маргарита Павлова выразила на круглом столе по суррогатному материнству «Изменение законодательства и проблемы репродуктивного туризма», который состоялся 8 декабря в Общественной палате.

Только вслушайтесь, уважаемые читатели, - «проблемы репродуктивного туризма»! Туризма!

«Фальсификация рождения новой жизни у меня вызывает много вопросов», - заявляет Маргарита Николаевна и делает отсыл к историям с суррогатными младенцами, которые выводят на след чёрных трансплантологов.

Так, по твердому убеждению Маргариты Павловой, Россия не должна быть поставщиком детей на экспорт. Это просто ненормально – это унижает нашу страну. И никакие экономические соображения не подходят в оправдание. То, что кто-то делает бизнес на экспорте детей, вызывает протест. А еще это вопрос государственной безопасности страны и разбазаривание нашего генофонда любому, кому бы вдруг это не заблагорассудилось.

Также суррогатное материнство — это не просто медицинская технология. Оно заявлялось как социальное явление, мера по реализации демографической политики государства. Но уже сейчас очевидна подмена понятий. Услугой пользуются иностранные граждане, лица, находящиеся в однополых браках. В диалог медиков — репродуктологов и медклиник вмешалась общественность. Конфессии высказались о морали и нарвственности.

«Тут есть и более глубокие моменты – такие, как достоинство человеческой личности, таинство человеческого рождения. Суррогатное материнство – это ведь еще и форма эксплуатации женщины, связанная с серьезными рисками для ее здоровья. Понятно, что не от хорошей жизни женщины на такое соглашаются. Кто-то за счет ребенка на эти деньги вставляет зубы, а кто-то гасит ипотеку. И это ненормально!» - считает сенатор Челябинской области.

Прежде всего должны озаботиться правовым положением ребёнка, который, фактически, выступает в договоре о суррогатном материнстве как объект, а не как субъект права. Это противоречит международным документам по правам ребёнка.

Между тем взрослые люди превращают ребенка в инструмент удовлетворения своих желаний, в своего рода игрушку или прихоть, а подлинные его интересы их не волнуют. Как можно к этому относиться? Конечно, только отрицательно.

Маргарита Павлова сожалеет, что вопрос суррогатного материнства из сферы помощи семьям, страдающим бесплодием, перешёл в крайне опасную составляющую – торговлю детьми, причём за пределы государства, где в принципе не возможен контроль за судьбой ребёнка.

«Людей, страдающих из-за того, что они не могут родить ребенка, понять можно. Но можно ли эту проблему решать любой ценой? - ставит резонный вопрос Маргарита Николаевна. - Одно дело – реальное лечение бесплодия, другое – подмена его такой практикой как суррогатное материнство. На мой взгляд, ребенок не может и не должен быть объектом сделки, это неприемлемая ситуация».

Челябинский сенатор считает, что разработкой нормативно правовой базы в сфере регулирования суррогатного материнства должна заниматься рабочая группа в составе депутатов парламента из числа представителей обеих палат на базе комитетов по безопасности и противодействию коррупции с участием экспертов. Суррогатное материнство должно быть запрещено законом. Как минимум, очень серьезно ограничено – и уж, во всяком случае, нужно изжить практику коммерческого суррогатного материнства, бизнеса и заработка на суррогатном материнстве.

На эту же тему в своей группе ВКонтакте.

высказалась координатор кампаний CitizenGO Россия - платформы интернет-обращений в защиту семьи, человеческой жизни и прав верующих Александра Машкова-Благих.

Она подчеркнула, что каждый год все страны мира или объявляют суррогатный бизнес вне закона, или серьезно ограничивают его. Даже в Камбодже суррогатка запрещена. Но не в России!

По её мнению, мы видим воистину исторический момент, когда наши власти решили снять позорное клеймо с нашей страны и стали задавать вопросы: какова судьба младенцев? Где они в итоге? Живы ли они? Каков реальный объем рынка, и кого он обслуживает на самом деле? Кому в реальности выгодно суррогатное материнство и кто его лоббист? Оно нам надо?

Александра рекомендует взять на карандаш всех, кто выступал «за». В частности, Елену Байбарину, чья личность незримо витает над темами: аборты, вакцинация, перинатальные центры и теперь еще и суррогатный бизнес. «Почему скромный глава Департамента здравоохранения обладает властью вселять ужас в академиков и коллег из Госдумы – вопрос интересный. Ходят слухи, что все дело в загадочном слове «квоты»», - говорит Александра Машкова-Благих.

Взять на карандаш академика Геннадия Сухих, который известен, как автор патентов препаратов, созданных на основе абортированных младенцев. «"Великий" человек, который уже давно и качественно обслуживает элитную элиту по части красоты и бессмертия. Зачем ему суррогатка, какие ваши предположения?» - задается вопросом координатор кампаний CitizenGO Россия.

И взять на карандаш Владислава Корсака – бизнесмена, который, по словам Александры Марковой-Благих, сделал состояние на ЭКО и сурогатке, по совместительству главу Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), который отчего-то не спешит защищать ребенка, а вот интересы заказчика очень ему близки. И который громко сообщил, что протоколы, применяемые в процессе, невероятно безопасные процедуры. И убеждал общественность в том, что суррогатное материнство - это технология лечения бесплодия.

«Это не случайные три фигуры. Их смело можно назвать маршалами-тяжеловесами. И все они из Минздрава так или иначе. Именно поэтому суррогатным материнством должны заниматься совсем другие люди под контролем всего общества. И вообще, проблемами демографии, народосбережения и репродуктивными технологиями уже давно пора заниматься тем, кто борется с преступностью», - подытожила Александра Машкова-Благих.