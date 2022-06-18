России нужна собственная концепция справедливого мироустройства

С начала Специальной военной операции на Украине 24 февраля весь мир проснулся в новой реальности. Все глобальные процессы, предваряющие события февраля 2022 года, разворачивались как минимум 30 лет, с момента распада СССР. 24 февраля можно также считать и точкой невозврата к тому глобальному формату мироустройства, который установился после Великой Октябрьской социалистической революции и итогов Второй мировой войны.

Первой попыткой общепланетарного глобального принципиального переустройства социально-экономического строя была Великая Октябрьская революция. Но в 20-ом веке социально-экономические процессы в мире, финансово-экономические элиты, процессы глобализации и количество населения планеты еще не достигли того состояния, когда принципиальное переустройство стало бы возможным в общепланетарном масштабе. Поэтому первая попытка запуска процесса общепланетарного переустройства социально-экономического уклада на принципах более справедливого перераспределения благ была ограничена. Геополитически этот процесс был зафиксирован итогами Второй мировой войны. А основная движущая идея Великой Октябрьской революции о более справедливом мироустройстве, а по сути более справедливом распределении благ, в последующем была дискредитирована распадом Варшавского блока и СССР.

На данном этапе явно зримыми альтернативными трендами идее о более справедливом мироустройстве выступают три глобальных, конкурирующих между собой проекта культурно-социально-экономического устройства – Китайский (капиталистически-социалистическое государство с демократической диктатурой народа + цифровой контроль и социальные рейтинги), Исламский (установление шариатской системы управления над всеми территориями ареала обитания объединенной Уммой) и «Новая нормальность» англо-саксонского авторства (постепенный отказ от любых этических ограничений предшествующей парадигмы функционирования западной цивилизации, ранее основанной на христианских, традиционных ценностях). Несмотря на то, что эти три проекта, декларирующие в своей основе одну и ту же базисную идею «о большей справедливости», все три проекта, в той или иной степени концептуально антагонисты. По некоторым принципиальным концептуальным составляющим непримиримо идеологически конфликтуют между собой. При этом, каждый из этих трех проектов обладает своей индивидуальной, присущей только ему привлекательностью, возможностями и предпосылками, ограничениями и рисками для продвижения своей экспансии. В контексте наступающего шестого технологического уклада, глобального информационного пространства и по мере всё большего оформления и масштабирования этих проектов, по сути уже сейчас формирующих образ будущего многополярного мира, концептуальный антагонизм этих трех проектов будет все в большей степени проявляться. Это неминуемо ведет к прямой бескомпромиссной конфронтации между этими тремя проектами на линиях их непосредственного соприкосновения. В условиях наличия собственного ядерного оружия уже сейчас в некоторых странах, тяготеющих к тому или иному глобальному проекту, концептуально заложенные между самими этими проектами базисные противоречия, безусловно, станут беспрецедентным вызовом для будущих поколений, кому предстоит жить в многополярном мире. Вызовом, несопоставимым с теми, которые сейчас в активной фазе своего разрешения. И пока, к сожалению, на международных глобальных площадках в повестке отсутствуют даже намеки на обсуждение и попытки выработки правил возможного мирного сосуществования и взаимодействия этих трех концептуально различных, а в некоторых аспектах откровенно отрицающих друг друга культурно-социально-экономических глобальных проектов.

Современная Россия пока только на декларативном уровне и только в определенном контексте заявляет о себе как о правопреемнице СССР и о своей тысячелетней истории. Но системной оценки и комплексного, политически не ангажированного анализа причинно-следственных связей двух глобальных трансформаций культурно-социально-экономического устройства российского государства с учетом общемировых глобальных процессов в 20-ом веке так еще и не было сделано.

Здесь стоит отметить, что российское государство в 20-ом веке, как минимум дважды имеет беспрецедентный опыт ярко выраженного, исключительно оголтелого обесценивания и тотального низложения своего предыдущего культурно-социально-экономического устройства. Но одновременно с этим, уникальная особенность и базисная ценность российского государства как государства состоит в том, что на всех этапах своего бытия оно развивалось именно благодаря причудливой синергии элементов диаметрально противоположных, иногда даже антагонистических, культурно-социально-экономических концепций. Вследствие этих процессов, российское общество до сих пор лишь относительно гомогенно и состоит из крупных социокультурных групп, которые в той или иной степени выраженности тяготеют к той или иной глобальной концепции из тех трех, которые сейчас продвигают внешние игроки. В связи с этим, необходимость выработки в современной России собственной концепции более справедливого культурно-социально-экономического устройства критически важна. В первую очередь не с точки зрения предложения миру еще одного, четвертого варианта глобальной концепции. А по причине того, что выработка правил мирного сосуществования и взаимодействия крупных социокультурных групп, проживающих на территории единой России, сможет послужить протомоделью для возможного мирного сосуществования и взаимодействия в будущем многополярном мире в рамках единой планеты тех трех глобальных проектов, которые сейчас активно продвигаются другими мировыми игроками.