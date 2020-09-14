В Свердловской области появились новые «умные» остановки с подогревом

В городе Нижняя Тура Свердловской области в рамках программы «Умный город» компания «МегаФон» и администрация Нижнетуринского городского округа добавили два новых «умных» остановочных комплекса с подогревом на улице Малышева и в поселке Ис. Событие беспрецедентное, так как в соседней области ноу-хау остановки появились в небольшом городке, численность населения которого около 20 тысяч человек.

Остановки оснащены светодиодными влагозащищенными светильниками с автоматическим датчиком освещения и антивандальными стеклами. В комплексах есть Wi-Fi оборудование, позволяющее жителям бесплатно выходить в интернет, а также USB-зарядки и скамейки с подогревом. Помимо этого, две новые остановки имеют отдельное помещение и несколько камер видеонаблюдения.

«Жители поселка Ис, который удален от города, обращали особое внимание на новые остановочные комплексы с подогревом. Потому что зимой особенно неприятно дожидаться транспорта на холоде. А в новом комплексе, установленном в поселке, жители смогут дождаться автобуса в тепле и уюте, при этом с бесплатным Wi-Fi и USB портом для зарядки телефона», – рассказал журналистам глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасёнок.

На данный момент в соседней к нам Нижней Туре есть 18 «умных» остановок от компании «МегаФон», 16 из них – это открытые комплексы без подогрева, но со всеми остальными функциями. Мэр Нижней туры отмечает, что новые комплексы несут в себе не только полезный инструментарий для горожан, но и добавляют эстетический элемент в урбанистику города.

В 2018 году в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2018 администрация Нижнетуринского городского округа и компания «МегаФон» подписали соглашение о развитии и внедрении проектов цифровизации. В этом же году был реализован первый цифровой проект. Им стало облачное видеонаблюдение на ключевых городских перекрестках, въездах и выездах из города и вблизи образовательных учреждений. Инженеры «МегаФона» установили 10 купольных IP-камер высокой светочувствительности, дополнительно оснастив термоящиками, чтобы камеры могли работать в любую погоду, а внутри каждой разместили маршрутизатор с sim-картой «МегаФона». Вкупе с этой видеотехникой есть еще 17 видеокамер на остановочных комплексах.

Камеры в городе играют важную роль. К примеру, с их помощью сотрудники Единой Дежурной Диспетчерской Службы (ЕДДС) способны по запросу правоохранительных органов или органов дознания Государственного пожарного надзора предоставить архивное видео, которое хранится в течение 30 дней. Видеоматериалы помогают разобраться в деталях происшествия. Например, в этом году в Нижней Туре произошло ДТП со смертельным исходом, сотрудники Следственного Комитета запросили видеоматериалы у ЕДДС, и это поспособствовало разобраться в серьезном происшествии. А если участник аварии скрылся с места происшествия, то камеры позволяют увидеть номер машины и распознать лица людей, так как изображение передается в высоком качестве.

«ЕДДС является базовой основой для построения и развитие комплекса «Безопасный город». У наших дежурных операторов есть система субординации. Если мы видим ДТП, то моментально сообщаем об этом в отдел полиции, если мы видим, что на остановке человеку стало плохо, то незамедлительно вызываем скорую помощь», – поделился с журналистами директор Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям НГТО» Владимир Садырев.

Не только серьезные правонарушения фиксирует видеотехника. Мэр города в любой момент может включить трансляцию с камер видеонаблюдения и посмотреть, как подрядчики чистят улицы или соблюдается график движения общественного транспорта. По словам Алексея Стасёнка, жалоб на отсутствующий автобус стало меньше благодаря постоянному наблюдению со стороны администрации. Тем не менее, не обошлось без вандализма. Так молодой человек сумел сломать стекло на новой остановке. Злоумышленник тут же был найден, при помощи все тех же камер видеонаблюдения и был наказан. Нарушителю присудили 200 часов исправительных работ и возмещение ущерба.

Реализации всех инфраструктурных элементов от компании «МегаФон» стала возможна благодаря лизингу. Этот финансовый инструмент позволил администрации города получить остановочные комплексы здесь и сейчас, а расплатиться за них в течение пяти лет. «МегаФон», в свою очередь, взял на себя демонтаж старых остановочных комплексов, их утилизацию, проектирование, строительно-монтажные работы по установке новых остановок, подключение к электроснабжению, техническое обслуживание. По истечению срока в 5 лет остановочные комплексы станут собственностью администрации города.

Лизинг в муниципальных проектах используют редко, но это лишь потому, что он чуть сложнее привычных финансовых инструментов. Многим нравится вариант концессии, когда партнер за собственный счет реализует проект и получает право на его монетизацию в течение какого-то срока. Впрочем, компания «МегаФон» готова идти навстречу муниципалитетам и заключать разного рода контракты.

«Подобные остановки от «МегаФона» уже есть в Кемерово. Там за свой счет мы оборудовали устаревший комплекс и сделали чуть более «умную» начинку – в остановке есть кнопка «112» для вызова полиции, а также присутствует большое интерактивное табло, где можно забить маршрут до определенной точки, и карта на остановке тебе покажет, как и на чём можно добраться до пункта назначения. В Пермском крае мы сейчас делаем проект по геоаналитике, связанной с большим объемом данных в области туризма и социально-демографической информации (Big Data). В Челябинске тоже есть интересные инновации. В лесопарковой зоне рядом с Шершневским водохранилищем мы разместили видеотехнику. Камера использует видеоаналитику, которая распознает пожары на территории соснового бора», – рассказал директор по развитию цифровых проектов «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.

Отметим, что геоаналитика помогает во многих сферах жизни города. К примеру, увидеть насколько поменялся поток туристов во время коронавируса или насколько высока трудовая миграция. Подобная информация важна не только для Министерства Связи Российской Федерации или органов экономического развития, но и для органов транспортного планирования.

Интересно то, что город Нижняя Тура, численность населения которого составляет около 20 тыс. человек, одним из первых в Свердловской области внедрил обновленные остановочные комплексы вместе с системой облачного видеонаблюдения. Инновациям поспособствовал непосредственно глава города Алексей Стасёнок. Вступив в должность в конце 2017 года, Алексей Викторович первом делом принялся за реализацию программы «Умный город», частью которой и стали инфраструктурные улучшения от компании «МегаФон». Цифровые технологии заметно меняют урбанистическую структуру города, и Нижняя Тура прямое тому подтверждение. Остальные регионы уже обращаются за советом к Алексею Викторовичу касательно опыта лизинговой системы. И, возможно, в ближайшем будущем на основе практики Нижнетуринского городского округа остальные муниципалитеты выберут именно этот финансовый инструмент для того, чтобы города России получили современные цифровые технологии.