39 птиц летели под волшебную музыку: Мы с тобой, Магнитогорск!

В Челябинске, в органном зале «Родина», накануне нового года, 31-го декабря, состоялся концерт классической музыки «Мы с тобой, Магнитогорск!» - знаменитые произведения великих композиторов звучали в память о 39-ти погибших от взрыва газа жителях города металлургов.

Напомним, трагедия, которая потрясла всю страну, произошла в Магнитогорске, в жилом доме №164 по улице Карла Маркса, 31-го декабря 2018-го.

Практически сразу после этого страшного события руководитель фонда содействия и поддержки ветеранов спецслужб и силовых структур «Живые и мертвые» Владимир Саломатин решил, что в память о жертвах взрыва обязательно должна звучать музыка. Идея неравнодушного челябинца была воплощена в жизнь спустя три года после декабрьской трагедии - концерт в «Родине» нашел живой отклик в сердцах приглашенных. Глубоко прониклись данной темой и сами исполнительницы – солистки челябинской филармонии (в этот день в Челябинске также звучала труба юного таланта из Москвы Ильяса Навретдинова - лауреата престижного конкурса «Синяя птица», игра которого вдохновила Владимира Саломатина, твердо решившего для себя, что проникновенную игру трубача обязательно должны услышать южноуральцы).

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«Эти страшные цифры навсегда останутся в нашем сердце. 31-е декабря. 6.02 утра. 27 градусов мороза. 39 человек. Эта память жестока, эта память страшна, это нескончаемая река человеческого горя и страдания. А теперь 39 птиц будут напоминать нам, как хрупок мир, как все может закончится в одночасье и как нужно хранить и беречь человеческую жизнь», - сказала народная артистка РФ Наталья Заварзина, которая исполнила знаменитую «Аве Мария» после минуты молчания, когда весь зал встал, чтоб почтить память тех, кого нет сегодня с нами.

Для самого Владимира Саломатина такие концерты – словно разговор с Создателем.

«Беседуя с художниками и музыкантами, поймал себя на мысли о том, что в них есть что-то от Бога. Они могут нарисованных на торце дома птиц оживить и под волшебную музыку проводить в небо, к ослепительным лучам солнца. Все пройдет, а этот образ, музыка останутся», - отметил ветеран боевых действий в Афганистане.

«Для нас – тех, кто три года назад потерял близких, Новый год будет навсегда ассоциироваться с огромным горем. Жизнь, конечно, продолжается, и невозможно было ожидать сопереживания и понимания в такой праздничный день. Тем дороже и ценнее такая поддержка, такое участие, такое душевное тепло. Спасибо вам за память. Огромная благодарность и музыкантам, и зрителям, которые разделяют наши чувства. Да, с помощью таких прекрасных произведений можно говорить, сопереживать, поддерживать. Огромная вам благодарность!» - поделилась своими эмоциями родственница погибших 31-го декабря в Магнитогорске Инна Таранова.

Завтра, девятого января, в 15 часов на телеканале «Россия» состоится трансляция концерта – всех желающих услышать великую музыку отечественных и зарубежных композиторов и почтить память жертв декабрьской трагедии приглашают к просмотру.