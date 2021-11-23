600 километров нити: для челябинского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге создали чудо-занавес

В челябинском театре оперы и балета имени Глинки появится новый антрактно-раздвижной занавес, изготовленный по эскизам известного театрального художника Дмитрия Чербаджи в санкт-петербургской мастерской «Вера».

С автором сценографии более 70 спектаклей, действительным членом Российской академии художеств – челябинский театр связывает многолетнее сотрудничество. В столице Южного Урала художник оформил шесть балетов, среди которых «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик», «Лебединое озеро».

«Над проектом театрального занавеса я работал впервые. Занавес, арлекин и портальные кулисы выполнены в едином стиле со зрительным залом. На мой взгляд, получилось красиво, нарядно», - отметил Дмитрий Чербаджи.

Поделиться

По словам пресс-секретаря челябинского театра Анастасии Черкас, специалисты мастерской «Вера» оформляют самые значимые театральные и концертные залы России более двух десятилетий. Однако даже опытные сотрудники отмечают, что проект для челябинского театра оперы и балета во многом стал уникальным, прежде всего, в связи с большим объемом применения художественной вышивки, общая площадь которой составляет 150 квадратных метров. Расход нити на вышивку составил около двухсот бобин нити по три тысячи метров, то есть не менее 600 километров нити.

«На каждом этапе происходили промежуточное согласование с заказчиком и авторский надзор художника. Нередко требовалось выполнить полноценную развеску занавеса, а это означает аренду подходящей площадки в Санкт-Петербурге со сценой соответствующих размеров и театральным освещением, вызов бригады монтировщиков, вызов из другого города художника-автора и, конечно, транспортировка самого изделия, вес которого составляет полтонны. Такая процедура в процессе производства выполнялась многократно», - рассказали сотрудники мастерской «Вера».

Для пошива использовали специальный театральный бархат высокой плотности. Он отлично драпируется и держит складку, имеет высокие акустические характеристики, является трудновоспламеняемым, хорошо воспринимает сценический свет. Вся партия бархата была произведена в Австрии на заказ под проект челябинского театра. Срок службы изделий из такой ткани измеряется десятилетиями. Многие лидирующие театры Европы и России используют для оформления своих сцен именно этот бархат. В частности, из него изготовлены занавесы в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга, театрах оперы и балета Екатеринбурга, Астрахани, Уфы, драматических театрах Твери и Ярославля.

Обычно на производство подобных занавесов закладывается срок от одного года. За это время разрабатывают общий дизайн изделий, производят специальные трудновоспламеняемые ткани и создают живописные эскизы для вышивки, которые затем выполняют в натуральную величину. В дальнейшем их оцифровывают, подбирают фактуру, плотность и материалы, пишут программу для вышивального оборудования и многое другое.

Таким образом, производство сложных театральных занавесов занимает иногда больше года. Например, создатели занавеса для Большого театра в Москве вспоминают, что полностью завершили работу за четыре года.

«В нашем же случае весь процесс занял всего семь месяцев, и это с учетом ковидных ограничений, проблем с логистикой во всем мире и расстояний между Санкт-Петербургом и Челябинском», - отметила Анастасия Черкас.

Увидеть новый антрактно-раздвижной занавес зрители смогут уже девятого декабря на спектакле «Лебединое озеро».