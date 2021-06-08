Афиша мероприятий учреждений культуры на девятое июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам афишу мероприятий учреждений культуры Челябинской области на девятое июня.

С 13 до 14 часов в Магнитогорске состоится мастер-класс по режиссуре игрового кино Николая Хомерики - кинорежиссера и сценариста, создателя культовых картин «Селфи», «Ледокол», «Девятая» и другого. Участие бесплатное, предварительная онлайн-регистрация (проспект Ленина, 66, малый зал МАУК «Магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина»).

С 14 часов 15 минут до 17 часов 30 минут в Магнитогорске состоится кастинг на бесплатное обучение в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова (проспект Ленина, 66, малый зал МАУК «Магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина»). Записаться на актерский кастинг можно по ссылке.

В 16 часов состоится открытие выставки творческого объединения художников Урала «Горный пленэр» (ул. Сони Кривой, 30, Выставочный зал Челябинского центра искусств).

В 18 часов 30 минут Челябинский театр современного танца представит спектакль «Спят медведи и слоны» (ул. Пушкина, 64, театр «Манекен»).