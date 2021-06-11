Афиша на 12 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам афишу мероприятий учреждений культуры на 12 июня.

В этот день посещение Челябинского музея изобразительных искусств будет бесплатным.

В 11 часов состоится «Зарядка со звездой», которую проведет Владимир Иванов многократный чемпион России и Европы по бадминтону, многократный призёр Европейских игр, пятикратный победитель Кубка России, участник летних Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, заслуженный мастер спорта России (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79, парк «Сад Победы»).

В 11 часов 30 минут состоится сольный концерт ансамбля народной песни «Лазоревый цвет» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79, парк «Сад Победы»).

В 12 часов состоится игровая программа «Дети России» в парке «Сад Победы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 12 часов состоится праздничный концерт «Моя страна - моя Россия» (Челябинск, Орджоникидзе, 58А, городской сад им. А. С. Пушкина).

В 12 часов и в 18 часов театр «Манекен» покажет спектакль «Spocky Noki» (Челябинск, ул. Сони Кривой, 79А, общежитие ЮУрГУ, этаж цокольный, 8).

В 13 часов в зоопарке состоится лекция-прогулка «По страницам Красной книги России, для участия необходимо оплатить входной билет (Челябинск, ул. Труда, 191).

В 14 часов состоится творческий марафон «Пою тебе Россия!» (Пешеходная часть улицы Кирова).

В 16 часов состоится танцевальная программа «Для тех кому за...» (Челябинск, ул. Коммуны, 100, ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, Летний театр).

В 21 час 30 минут состоится официальное открытие проекта «Кино в парке». Намечен розыгрыш призов и показ кинофильма «Вокзал для двоих» (Челябинск, ул. Коммуны, 100, ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина).