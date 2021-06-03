Афиша на четвертое июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам афишу мероприятий учреждений культуры на четвертое июня.

В 12 часов в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!» состоится встреча с творческой командой театра неслышаших актеров «Недослов» (Отель Парк-сити, зал Саммит).

С 10 до 12 и с 12 до 14 часов состоятся мастер-классы Герхарда Хартманна и Андрея Афонина для участников Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!» (Отель Парк-сити, зал Саммит).

В 14 часов состоится детский спектакль «Счастье в тебе», который представит инклюзивная театральная студия «Добрая история» (Челябинск) в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!». Актёры театра, который основало благотворительное движение «Искорка Фонд», - дети, находящиеся в реабилитации после лечения онкологических заболеваний (зрительный зал ЧГИК).

В 16 часов состоится спектакль «Белое на черном», который представит театр безграничных возможностей «Жест» (Великий Новгород) в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!» (Камерный театр).

В 16 часов на Театральной площади парка Сад Победы будет играть духовой оркестр.

В 18 часов состоится спектакль «О тебе», который представит театр неслышащих актеров «Недослов» (Москва) в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!». Актёры театра - выпускники Российской государственной специализированной академии искусств, единственного в мире ВУЗа, дающего профессиональное театральное образование людям с нарушением слуха (Дворец Культуры Железнодорожников).

В 18 часов в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Бригантина» состоится юбилейная церемония вручения премии «Звезда Мирабель», посвященная 10-летию студии восточного танца.

В 18 часов состоится торжественная церемония открытия первой в России выставки «За каждым фактом стоит тень». На выставке будут представлены работы итальянского художника Руффо Казелли (1932–2020) - основоположника кибернетического экзистенциализма в современном искусстве (Челябинск, ул. Труда, 100, Государственный исторический музей, фойе второго этажа восточной башни).

В 20 часов в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!» состоится спектакль «Дом. Выход в Наружность» Клуба для молодежи с инвалидностью и волонтеров «Наше место» из Челябинска (малая сцена Театра драмы им. Н. Орлова).