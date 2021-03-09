Агентство «Урал-пресс-информ» дарит билеты на оперу «Риголетто»

Агентство «Урал-пресс-информ» совместно с челябинским театром оперы и балета имени Глинки разыгрывает пригласительный на двух персон на оперу «Риголетто». Спектакль состоится уже в этот четверг, 11 марта.
«Риголетто» пополнил репертуар челябинского театра в феврале 2019 года и уже через четыре месяца был с успехом представлен в столице на Новой сцене Большого театра России.
Для участия в конкурсе нужно:
1) Сделать репост записи о розыгрыше себе на страницу;
2) Быть участником группы «Урал-пресс-информ» Вконтакте;
3) Быть участником группы театра оперы и балета Вконтакте.
Итоги розыгрыша мы подведем завтра, 10 марта, с помощью приложения. Следите за обновлениями.