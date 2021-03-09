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Агентство «Урал-пресс-информ» дарит билеты на оперу «Риголетто»

Агентство «Урал-пресс-информ» совместно с челябинским театром оперы и балета имени Глинки разыгрывает пригласительный на двух персон на оперу «Риголетто». Спектакль состоится уже в этот четверг, 11 марта.

«Риголетто» пополнил репертуар челябинского театра в феврале 2019 года и уже через четыре месяца был с успехом представлен в столице на Новой сцене Большого театра России.

Для участия в конкурсе нужно:

1) Сделать репост записи о розыгрыше себе на страницу;

2) Быть участником группы «Урал-пресс-информ» Вконтакте;

3) Быть участником группы театра оперы и балета Вконтакте.

Итоги розыгрыша мы подведем завтра, 10 марта, с помощью приложения. Следите за обновлениями.