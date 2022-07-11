11.07.2022
Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза
11.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 июля
11.07.2022
Челябинские трамваи №15 и №18 скоро пойдут по прежнему маршруту
11.07.2022
В Челябинске заключены новые контракты на содержание дорог и улиц
11.07.2022
Наталья Котова поручила отремонтировать пешеходные тротуары на четырех улицах
11.07.2022
Восемь челябинских недостроев этим летом планируют продать с молотка
Актёр из Златоуста Александ Робак сыграл главную роль в сериале на ТНТ. А его сын Арсений исполнил роль героя своего отца в молодости.
Александр Робак сыграл вместе с сыном во втором сезоне сериала «Война семей» на ТНТ
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022