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Алексей Текслер поблагодарил участников «Культурного кода» за созданную красоту

Культура
Сегодня, 12:18
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Автор: 
Евгения Александрова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил участников фестиваля уличного искусства «Культурный код» за созданную красоту.

Глава региона сегодня, 22-го августа, написал на своей странице в Инстаграм, что фестиваль стал настоящим событием для Челябинска.

«11 ярких муралов украсили город, сделали его современнее. Получилось здорово, правда? Талантливые художники со всей страны доказали, что граффити - это настоящее, большее искусство. Спасибо им», - сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил также, что праздник не заканчивается, а продолжается областным фестивалем граффити.

«С 25 августа по 15 сентября в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Бакале появится ещё 12 объектов стрит-арт. Их будут создавать местные художники. Вместе делаем наши города ярче!» - порадовался глава региона.

Подписчики Алексея Текслера радуются преображению столицы Южного Урала вместе с ним, между делом вносят предложения на тему благоустройства города. Есть и критикующие, и скептические настроенные граждане. Одних удивляет тематика муралов, другие не увидели среди творений участников «Культурного кода» ни одной «позитивной картинки».

Традиционно, есть и комментарии, не относящиеся к теме. Кто-то спрашивает губернатора, когда приведут в порядок дорогу в Сосновском районе, кто-то – когда в лицеях и гимназиях Челябинска введут пятидневку.

Возвращаясь к теме «Культурного кода», напомним, что международный фестиваль уличного искусства состоялся в областном центре впервые. За то, чтобы принять его у себя, боролись несколько регионов, в лидеры вместе с Челябинском выбились также Ставропольский край и Татарстан, однако столица Южного Урала в итоге обошла соперников.

Итогом «Культурного кода» стала галерея муралов, или музей под открытым небом, на Университетской набережной. Гигантские рисунки украсили собой фасады нескольких многоэтажек на этой улице.

Изначально планировалось участие в фестивале иностранных художников, однако они не смогли приехать в Челябинске из-за пандемии коронавируса.

Фото сообщества «Культурный код. Челябинск» в ВКонтакте

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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