Автономная некоммерческая организация «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» с 2018 года является инициатором и организатором масштабных проектов региона. За пять лет существования организации было проведено более 160 ярких событий, более 130 торжественных мероприятий, более 30 гала-концертов, более 20 фестивалей, более 110 церемоний открытий

За 5 лет работы АНО Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области вышла одновременно на несколько уровней реализации проектов: городской, региональный, всероссийский, международный.

Подведены итоги АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» за 2022 год.

На сайте были опубликованы следующие документы:

Отчет о расходовании целевых денежных средств и средств по коммерческой деятельности АНО ДФиКММ ЧО за 2022 год.

Отчет о деятельности АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» за 2022 год.