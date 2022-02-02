Архитектор, художник, учитель, наставник: в Историческом музее открылась персональная выставка Николая Семейкина

В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала вчера, первого февраля, открылась выставка «Зодчий Николай Семейкин. Архитектура. Скульптура. Графика». На выставке автор предстает многогранным творцом, которому подвластны самые разные художественные жанры.

Архитектор Николай Семейкин сделал для Челябинска очень много, создав такие знаковые архитектурные объекты, как новый театр драмы, Дворец пионеров и школьников, Челябинск-Сити, памятник Пушкину в городском саду и многие другие.

Но Николай Семейкин еще и человек, чей художественный талант долгие годы оставался в тени. Необычайно хороши его пейзажи и портреты, выполненные в разных техниках — карандаш, пастель, акварель. И выставка челябинского архитектора посвящена преимущественно тем его работам, о которых прежде знал небольшой круг ценителей из числа коллег, друзей, родственников.

Учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер на церемонии открытия выразила уверенность, что эта выставка станет большим открытием и позволит по-новому взглянуть на творческое наследие Николая Семейкина.

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Идейный вдохновитель этой выставки, директор Исторического музея Владимир Богдановский начал свою речь со слов благодарности правительству Челябинской области, губернатору Алексею Текслеру и Министерству культуры области, которые всегда поддерживают Исторический музей в его начинаниях. Он добавил, что выставка не была бы столь полной без помощи коллег из Объединенного государственного архива Челябинской области. Туда передал свои архивы Николай Семейкин и там они бережно хранятся сегодня.

Отдельно поблагодарил директор Исторического музея коллегу — директора Челябинского областного музея искусств Станислава Ткаченко: «Станислав Олегович сохранил лучшие работы Николая Семейкина, посвященные женщине, и они сегодня тоже представлены здесь, в Большом выставочном этом нашего музея», - сказал он.



Выступавшие на церемонии открытия друзья художника, а также авторы полного каталога выставки «Зодчий Николай Семейкин. Архитектура. Скульптура. Графика» были единодушны в том, что эта выставка — незаурядное событие в культурной жизни Южного Урала. Выставка работ замечательного архитектора, скульптора, графика Николая Семейкина будет работать в Большом выставочном зале музея с первого февраля по 11 апреля.