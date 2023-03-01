01.03.2023
Ушел из жизни челябинский художник Валентин Качалов
01.03.2023
Авторов-исполнителей Южного Урала приглашают принять участие в онлайн-конкурсе
01.03.2023
Бывший первый замминистра строительства инфраструктуры региона отправлен в колонию
01.03.2023
Компании СКБ Контур показали технохаб Сбербанка в Екатеринбурге
01.03.2023
Новое назначение прокурора в Карталинском районе
01.03.2023
Жительницы Челябинской области собрали для женщин Донбасса машину красоты
Авторов-исполнителей Южного Урала приглашают принять участие в онлайн-конкурсе
23.01.2023
Насыщенный уик-энд в горах Челябинской области
27.06.2022
Гроза и град не сумели «отменить» Ильменский фестиваль
01.12.2020
В Челябинской филармонии презентуют уникальный альбом «Спокойно и просто»
21.03.2019
Юных бардов Челябинской области приглашают спеть и получить путевки в «Артек»
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
28.02.2023
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023