Авторов-исполнителей Южного Урала приглашают принять участие в онлайн-конкурсе

Сегодня, первого марта, в Челябинской области стартовал онлайн-конкурс авторской песни в преддверии 47 Всероссийского Ильменского фестиваля. Победитель конкурса примет участие в концертной программе фестиваля 16 – 18 июня 2023 года на Южном Урале.

Возглавляет жюри конкурса – народный артист России Олег Митяев. Полный состав жюри конкурса: автор-исполнитель, художественный руководитель фестиваля «ВитаЛики» (Зеленоградск), член Большого жюри Грушинского фестиваля, обладатель художественной премии «Петрополь»-2018 Наталья Кучер (Калининград); композитор, участник дуэта «Мастер Гриша» Борис Кинер (Москва); режиссёр, участник дуэта «Мастер Гриша» Михаил Цитриняк (Москва); художественный руководитель проектов Фонда Олега Митяева. Рашит Бабаев (Челябинск).

Как рассказали сотрудники Благотворительного фонда культурных инициатив Олега Митяева, заявки для участития к онкурсе нужно подать в онлайн форме с указанием ссылки на видео своего художественного номера на интернет-канале. К участию приглашаются лица старше 18 лет. Определять победителей жюри будет в трех номинациях: «автор-исполнитель» - исполнение песни собственного сочинения; «автор» - песня собственного сочинения в исполнении другими; «исполнитель» - исполнение песни другого автора.

Положение об онлайн-конкурсе, ссылка на форму заявки для регистрации, контакты и другие подробности на официальном сайте Марафона авторской песни России 2022-2023 и группе ВК.

Итоги (лауреат онлайн-конкурса и лучшие участники по мнению жюри) будут опубликованы до 15 мая 2023 года на официальном сайте. Лауреат онлайн-конкурса получит возможность принять участие в программе Ильменского фестиваля. Лучшие участники конкурса автоматически проходят во II тур очного конкурса авторской песни 47 Ильменского фестиваля с возможностью выступления на Главной сцене.