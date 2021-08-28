28.08.2021
Студенты частных колледжей Челябинской области также получат доплаты за практику в «красной зоне»
28.08.2021
С первого сентября 2021 года в Челябинской области стартует «гаражная амнистия»
28.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
28.08.2021
НМУ в Челябинске продлятся до вечера субботы
28.08.2021
Горняки РМК добыли почти 42 миллиона тонн руды за шесть месяцев 2021 года
28.08.2021
ВТБ Мобайл раскрыл данные по заблокированным звонкам мошенников
Баттлы в окнах: ТНТ оригинально представил проект «НОВЫЕ ТАНЦЫ» в Челябинске
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021