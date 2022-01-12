«Белая выставка» в Челябинске: минимализм и лаконичность уральской зимы

В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала сегодня, 12 января открылась «Белая фотовыставка». Она показывает зиму в непривычной для широкой публики манере – с тройками с бубенцами, снежными бабами и сугробами по пояс.

Авторы работ - фотохудожники из клуба «Каменный пояс» Евгений Иванов, Дмитрий Кочергин и Михаил Трахтенберг. Их пейзажи сокращаются до двух-трех деталей – едва намеченные на горизонте горы, одинокая избушка или дерево посреди бескрайней белой пустыни. Лишь случайно (или нарочно) попавшая в кадр сетка рабица да березовый перелесок напоминают о том, что перед нами не японская классическая гравюра, а окрестности Златоуста и Миасса. Необычные композиционные построения, неожиданные ракурсы, тонкое чувство линии и цвета — такой мы видим русскую зиму глазами авторов «Белой выставке» в музейно-выставочном центре Исторического музея.

«Белая выставка» продолжит свою работу в Историческом музее Южного Урала до 9 февраля.