«Без грима»: челябинцев ждет чистосердечный разговор о чувствах

На сцене челябинского ДК ЖД 24 апреля состоится премьера поэтического моноспектакля «Без грима» поэтессы Ирины Астаховой (известна под псевдонимом Ах Астахова). Зрители услышат произведения не только из нового одноименного сборника, но и уже давно полюбившиеся публике стихотворения разных лет.
Тебя хоть там любят? скажи мне не мучай.
Тебя хоть там любят? запомни, послушай -
На всякий пожарный, на экстренный случай,
Чтоб не было трудно: я вытрясла душу
Чтоб больше не думать и больше не помнить,
Чтоб снова тревогой тебя не изранить.
Я вытрясла душу в унынии комнат.
О господи, дай мне короткую память!
Новое представление Астаховой – это выход за рамки привычного формата презентации стихов "человек и микрофон". Зритель буквально окажется внутри текста, смысла, сути лирики. Читая свои тонкие трогательные произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание текстов. Постановка "Без грима" – это откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости и принятии себя. В спектакле будет звучать музыка талантливого композитора Миши Мищенко, за театральное действие на этот раз отвечает драматург Андрей Гончаров.
Ирина Астахова – один из самых читаемых современных русских авторов и та из немногих артистов, что пересматривает привычное исполнение собственных стихов, собирая полные залы по всей России и за границей. Она до сих пор остается единственным современником, который прочитал свои стихи в сопровождении оркестра. Ирина давала большие концерты в Париже, Берлине, Риге, Праге, Таллине, Милане, Барселоне и Тбилиси, а также сама срежиссировала моноспектакль, в прошлом году объехавший более 80-и городов России и некоторые города зарубежья.
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