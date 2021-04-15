«Без грима»: челябинцев ждет чистосердечный разговор о чувствах

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15.04.2021

Онлайн-переезд в Челябинске: миф или новая цифровая реальность?

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.04.2021

Выводы следствия: министр экологии Лихачев преступлений не совершал
Челябинские власти заявили, что
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.04.2021

В мэрии Челябинска заявили, что затопленная набережная Миасса скоро высохнет
Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская облас
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.04.2021

ММК увеличил объемы выплавки чугуна и сохранил объемы выплавки стали
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Челябинской области продолжает ста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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14.04.2021

Алексей Текслер: Расслабляться рано
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15.04.2021

Военнослужащий из Челябинска покончил с собой

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021

В ММК процветает рационализаторская и изобретательская деятельность

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021

В Челябинске построят трамвайный путь на Победы-Российской, движение закроют
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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15.04.2021

«Без грима»: челябинцев ждет чистосердечный разговор о чувствах
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14.04.2021

Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля
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14.04.2021

В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
Культура
15.04.2021 10:10
«Без грима»: челябинцев ждет чистосердечный разговор о чувствах

На сцене челябинского ДК ЖД 24 апреля состоится премьера поэтического моноспектакля «Без грима» поэтессы Ирины Астаховой (известна под псевдонимом Ах Астахова). Зрители услышат произведения не только из нового одноименного сборника, но и уже давно полюбившиеся публике стихотворения разных лет.

Тебя хоть там любят? скажи мне не мучай.

Тебя хоть там любят? запомни, послушай -

На всякий пожарный, на экстренный случай,

Чтоб не было трудно: я вытрясла душу

Чтоб больше не думать и больше не помнить,

Чтоб снова тревогой тебя не изранить.

Я вытрясла душу в унынии комнат.

О господи, дай мне короткую память!

Новое представление Астаховой – это выход за рамки привычного формата презентации стихов "человек и микрофон". Зритель буквально окажется внутри текста, смысла, сути лирики. Читая свои тонкие трогательные произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание текстов. Постановка "Без грима" – это откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости и принятии себя. В спектакле будет звучать музыка талантливого композитора Миши Мищенко, за театральное действие на этот раз отвечает драматург Андрей Гончаров.

Ирина Астахова – один из самых читаемых современных русских авторов и та из немногих артистов, что пересматривает привычное исполнение собственных стихов, собирая полные залы по всей России и за границей. Она до сих пор остается единственным современником, который прочитал свои стихи в сопровождении оркестра. Ирина давала большие концерты в Париже, Берлине, Риге, Праге, Таллине, Милане, Барселоне и Тбилиси, а также сама срежиссировала моноспектакль, в прошлом году объехавший более 80-и городов России и некоторые города зарубежья.

Билеты можно заказать на сайте.

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Переехали в другую квартиру, а интернет забрать забыли? Сегодня мы ни дня не можем прожить без Се
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.04.2021

Онлайн-переезд в Челябинске: миф или новая цифровая реальность?

В «Ростелекоме» рассказали, выгодно ли менять провайдера при смене места жительства
Следственный отдел по Центральном району Челябинска, проведя проверку в отношении министра эколог
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.04.2021

Выводы следствия: министр экологии Лихачев преступлений не совершал
Челябинские власти заявили, что
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.04.2021

В мэрии Челябинска заявили, что затопленная набережная Миасса скоро высохнет
Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская облас
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.04.2021

ММК увеличил объемы выплавки чугуна и сохранил объемы выплавки стали
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Челябинской области продолжает ста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Коронавирус
Коронавирус
14.04.2021

Алексей Текслер: Расслабляться рано
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Курчатовском районе Челябинска планируется масштабное благоустройство. Появление новой пешеходн
Интервью

Новая школа, спортобъекты, бульвар: Сергей Антипов рассказал, что еще появится в Курчатовском районе

14.04.2021
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В Челябинской области выработаны дополнительные меры по поддержке малого и среднего предпринимате
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Малый и средний бизнес в Челябинской области получит новые льготы

13.04.2021
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В Челябинской области массово умирает рыба. Вчера, 12-го апреля, о ее заморе на разрезе Светлый в
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В Челябинской области массово умирает рыба, сведущие люди бьют тревогу

13.04.2021
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Дорожники Челябинска пообещали главе города Наталье Котовой помыть улицы с шампунем.
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Дорожники пообещали Котовой отмыть Челябинск шампунем

12.04.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С сегодняшнего дня, 12 апреля 2021 год, в Челябинской области введено ограничение на движение бол
Общество

В Челябинской области введено ограничение на движение большегрузов на трассах

12.04.2021
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Уже завтра, 11 апреля, в Карабаше (Челябинская область) граффитисты закончат работу над муралом «
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Юные карабашцы меняют свой родной город к лучшему

10.04.2021
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 10:57

Военнослужащий из Челябинска покончил с собой

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 10:38

В ММК процветает рационализаторская и изобретательская деятельность

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 10:12

В Челябинске построят трамвайный путь на Победы-Российской, движение закроют
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 10:10

«Без грима»: челябинцев ждет чистосердечный разговор о чувствах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 10:00

В «Ростелекоме» рассказали, выгодно ли менять провайдера при смене места жительства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 18:54

Челябинцы одними из первых в этом году увидят федеральную фотовыставку «Один день из жизни России»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 17:40

Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 17:32

В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 17:17

Выводы следствия: министр экологии Лихачев преступлений не совершал
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 17:16

РМК стала генеральным партнёром международной акции «Сад памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 17:02

У 75-летнего магнитогорца обнаружено оружие и боеприпасы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:58

Из кранов жителей Красногорского снова течет грязная вода со странным привкусом

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:51

В четверг в Челябинской области по-летнему тепло

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:49

Школьникам Миасса расскажут об истории Автомобильного завода «УРАЛ»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:35

Текслер: Основную часть субботников нужно завершить до майских праздников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:19

В мэрии Челябинска заявили, что затопленная набережная Миасса скоро высохнет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:10

Рыбаку из Миасса понадобилась помощь спасателей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:08

Активные муниципалитеты Челябинской области получат дополнительные деньги на развитие
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:07

ММК увеличил объемы выплавки чугуна и сохранил объемы выплавки стали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 15:29

В Еткульском районе национальный проект «Культура» в приоритете
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 15:08

В 20 раз дороже: в Кыштыме аферисты продают пожилым людям пожарные извещатели по завышенным ценам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 15:07

О стратегии развития Челябинска до 2035 года узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 15:06

Алексей Текслер: Расслабляться рано
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 15:05

Алексей Текслер – чиновникам: Необходимо быть примером безупречного поведения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 14:01

На Южном Урале завершается подготовка к посевной кампании
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:57

Миасец, пытавшийся переправить в Японию артиллерийское вооружение, не смог обжаловать приговор

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:56

Минсельхоз сообщил о расследовании факта замора рыбы на Касаргах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:30

Текслер: Проеду по челябинским дорогам, о результатах расскажу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:25

В Магнитогорске рабочего убило крюком промышленного крана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:13

Вице-мэр Челябинска лето встретит в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:08

Миллионный Челябинск будут убирать 10 пылесосов и 19 поливомоечных машин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:00

Челябинские наркоманы снова попались в руки полицейских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:26

В Булзях три человека умерли, отравившись алкоголем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:25

Полицейский из Чебаркуля помог местной жительнице найти потерявшегося в Тобольске брата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:23

Новая школа, спортобъекты, бульвар: Сергей Антипов рассказал, что еще появится в Курчатовском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:13

За весь период пандемии справились с ковидом более 52 тысяч южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:12

Увильды проверили на доступность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:01

«Урал-пресс-информ» подарит пригласительные на мюзикл-шоу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:56

Российским отцам хотят дать отпуск при рождении ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:46

В результате аварии с маршруткой в Челябинске два человека госпитализированы с переломом позвоночника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:30

Текслер попросил южноуральцев сообщать ему о неубранных местах на улицах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:21

Миасские пожарные бросили вызов друг другу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:13

В Челябинской области проще всего найти работу медикам и домашнему персоналу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:10

СК начал проверку по факту гибели ребенка в Юрюзани
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:09

Челябинские таможенники не пустили в Россию кукурузу, коньяк и снюс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:07

В Юрюзани в водоотводном канале утонул трехлетний ребенок
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14.04.2021 11:05

Автозавод «УРАЛ» уделяет внимание вопросам охраны труда
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14.04.2021 10:52

В четырех населенных пунктах Челябинской области введен карантин по бешенству
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14.04.2021 10:49

В Еткульском районе за несоблюдение антиковидной профилактики закрыли магазин
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14.04.2021 10:48

На Таганае сфотографировали «сладкоголосого потрошителя»
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14.04.2021 00:05

Гастрономический фестиваль - GASTROFEST
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13.04.2021 23:00

Копейский общественник придумал для людей новый формат участия в озеленении окружающего мира
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13.04.2021 22:30

Миасс разлился: строящуюся набережную за челябинской филармонией основательно затопило
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13.04.2021 22:04

Южноуральские заключенные из гвоздей выложили портрет Гагарина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 21:59

Крупный наркосбытчик из Челябинска проведет за решеткой девять с половиной лет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 18:40

Жители Заварухино записали видеообращение к губернатору
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 17:17

Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:32

Первые 10 новых трамваев поступят в Челябинск к сентябрю, остальные – в декабре
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:28

В Челябинске пройдет косплей-конвент
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:17

В Челябинске наградили лучших выпускников института культурного волонтерства

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:10

Экс-главе Чебаркуля «скостили» срок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:09

В Челябинске не намерены отключать отопление
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:02

Малый и средний бизнес в Челябинской области получит новые льготы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:55

Южноуральцы покорили сердца международных гурманов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:38

Челябинка выступит на чемпионате Европы по дзюдо
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:37

В среду в Челябинской области тепло
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:26

Жители Красногорского, пригласившие Текслера в «край фекалий», будут получать воду из скважин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:19

Суд обязал мэрию Копейска оборудовать остановку общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:16

Минимальный набор продуктов питания в Челябинской области подорожал за квартал на 5,2%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 14:49

ВТБ запустил цифровые карты для бизнеса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 14:35

Жительницы Челябинской области все чаще берут в мужья иностранцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 14:33

Аферисты несколько дней названивали жительнице Троицка, настаивая, чтобы она взяла миллионный кредит
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 14:32

Новые трамваи для Челябинска поставит Торговый дом СТМ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 14:17

В ЮУрГУ в День открытых дверей расскажут об актуальных профессиях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 13:48

РМК увеличила социальные инвестиции на четверть в 2020-м году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 13:34

Копейчанин, боясь лишиться машины, погасил долг по алиментам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 13:33

Дмитрий Тарасов назначен первым замминистра здравоохранения Челябинской области

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 13:30

В Челябинске сотрудники автомойки угнали машину клиентки и попали на ней в аварию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:58

ГРЦ имени Макеева провел для школьников Миасса День ракетостроителя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:42

В Челябинске трехлетний малыш проглотил 14 магнитов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:37

Медикам понадобилась помощь в эвакуации 200-килограммового магнитогорца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:19

За сутки в Челябинской области умерло 10 человек с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:17

Легендарный боец Академии единоборств РМК провел мастер-класс для южноуральских мальчишек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:11

Безруков: Чтобы избежать массовой гибели рыбы, арендаторы водоемов обязаны проводить аэрацию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:08

Суд отправил челябинца в колонию за избиение материально зависимой от него жены

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:00

Жалоба на миллиардную закупку трамваев для Челябинска признана необоснованной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 12:00

Челиндбанк предлагает бизнесу льготные кредиты под 3% годовых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:44

Южноуральцы смогут привиться от ковида в спецпоезде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:30

В Челябинской области массово умирает рыба, сведущие люди бьют тревогу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:18

На границе с Магнитогорском сошли с рельсов два грузовых вагона
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:17

Во вторник в Челябинской области тепло
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:11

В нацпарке «Зигальга» сняли на видео скачущих по снегу косуль
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 11:04

Песня «Земля в иллюминаторе» прозвучала для пациентов детской больницы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 10:50

Златоустовский «Омнибус» свой новый век начал с премьеры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 10:37

В Челябинской области от укуса клещей пострадали двое детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 10:34

В Златоусте открылась выставка, посвященная жизни и деятельности Виталия Догужиева
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 21:07

В Челябинске показ фильма про аборты посетят сенатор Павлова и митрополит Григорий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 18:09

В Челябинской области выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ и изолированных по ковиду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 17:55

Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 17:09

В Магнитогорске будут исследовать и тестировать двигатели для космических комплексов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:55

Наталья Котова призвала челябинских коммерсантов и офисных работников сажать и сеять
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:54

В Челябинске продолжаются восстановительные работы на Куйбышева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:45

Жителю Златоуста грозит реальный срок за найденный телефон и банковскую карту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:41

В Челябинской области наградили лучших «экспортеров года»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:29

Автозавод «Урал» развивает партнерскую сеть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:24

ВТБ Лизинг стал партнером дилера cпецтехники на базе КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ и ГАЗ в Уральском ФО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:17

ФАС сегодня рассмотрит жалобу на закупку 30 трамваев для Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 16:06

В Полетаево грузовой поезд насмерть сбил пьяного мужчину

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:58

В Челябинске открылась «космическая» выставка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:57

Челябинцы во главе с урбанистом возмущены ремонтом ДК в Ленинском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:46

ММК представит наш регион на Всероссийском фестивале ГТО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:38

В Магнитогорске эвакуация жителей из высотки из-за пожара обернулась возбуждением дел
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:24

Наталья Котова поручила регулярно мыть Кировку и своевременно убирать на ней мусор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 15:11

В Магнитогорске выбрали лучшего инспектора по работе с детьми и подростками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 14:56

С первого мая в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте запустят «садовые» маршруты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 14:54

В Челябинской области дети пытались пустить под откос поезд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 14:34

Памятник известному художнику в Златоусте стал рассыпаться после капитального ремонта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 14:22

Дорожники пообещали Котовой отмыть Челябинск шампунем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 14:13

Известный пародист Юрий Гальцев посвятил песню жителям Сатки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 13:56

«ЧелябГЭТ» и «ОГТ» сохранили всех сотрудников и погасили многомиллионные займы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 13:19

Котова распорядилась разобраться с сухими и брошенными на газонах ветками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 13:14

В Челябинской области привилось от ковида более 160 тысяч южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 13:13

На кладбище в Чебаркуле ограбили жителей Ленинградской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:57

Текслер дал поручения по безопасному прохождению паводкового и пожароопасного периодов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:51

За непристойное поведение Епископа Игнатия РПЦ сослала в монастырь Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:48

Новый фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» в Челябинске будет самым масштабным за всю свою историю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:43

Вор из Москвы попался полицейским Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:37

«Ариант» выступил генеральным партнером юбилейного Кубка губернатора по танцевальному спорту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:35

Котова: За установку урн в Челябинске будут персонально отвечать главы районов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:16

Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 58 тысяч

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:06

Наталья Котова поручила начать массовые субботники в Челябинске как можно скорее
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12.04.2021 12:05

Челябинск продолжает борьбу с подтоплениями

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 12:03

Глава поселения из Красноармейского района написал заявление об увольнении после пьяного ДТП
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:36

Главный тренер златоустовской «Уралочки» стал моделью
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:34

Госдума потребовала от Минфина и Минэнерго объяснений роста цен на бензин
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:31

В Челябинске начали формировать современную городскую среду
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12.04.2021 11:29

Прокуратура запросила для подельника Тефтелева 11 лет лишения свободы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:28

Куляшов: «Строймеханизация» начала работы на пешеходной набережной Миасса за филармонией
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12.04.2021 11:13

Роспотребнадзор: детей начнут прививать от covid-19 тремя вакцинами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:09

Лужи Котовой и колдобины Тефтелева: челябинцы установили на дорогах предупреждающие знаки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:04

В Челябинской области прогнозируется аномальная жара, а затем резкое похолодание
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 11:03

Челябинск готовится к обработке зеленых территорий и мест массового отдыха от клещей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:51

ММК инвестировал в экологию свыше семи миллиардов рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:47

В Челябинской области «Ростелеком» подготовил объекты связи к сезону большой воды

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:45

В Tele2 рассказали, возможно ли массовое появление 5G в России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:35

Астахов: Подтопления грунтовыми водами на Куйбышева не выявлено
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:19

Челябинцы продолжают нарушать масочный режим в общественном транспорте
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:17

В Челябинской области введено ограничение на движение большегрузов на трассах

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:15

В понедельник в Челябинской области тепло, местами небольшой дождь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.04.2021 10:14

В понедельник началась пятая неделя Великого поста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2021 15:54

Настоящая профориентация: школьники Карабаша встретились с космонавтом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2021 12:39

«Челябгорсвет» демонтирует остановки на пути к Новосинеглазово
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2021 11:58

В Челябинской области 118 новых заболевших коронавирусом и девять умерших
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2021 11:48

В Челябинске на Куйбышева, где просел грунт, монтируют временный коллектор
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2021 10:31

В Красноармейском районе пьяный глава сельского поселения совершил ДТП
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 21:29

Юные карабашцы меняют свой родной город к лучшему
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 19:14

Садись и отдыхай: в центре Челябинска есть по-настоящему неуютные места
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 18:25

В Сосновском районе по вине водителя погиб пассажир
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 18:00

Новому подрядчику предстоит большой фронт работ по строительству набережной Миасса за филармонией
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 17:28

Весна пришла: челябинские улицы начали поливать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 17:20

Южноуральские поисковики готовятся к «Вахте памяти» в северном Крыму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 17:17

В Челябинской области за сутки умерло десять пациентов с коронавирусом

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 17:09

В Шаголе водитель крана попал под напряжение и получил ожоги, на месте работает комиссия
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 16:43

Полиция проверяет информацию о совращении школьниц 20-летним челябинцем

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 16:35

Бизнесмен из Миасса попался на торговле контрафактными одеждой и обувью
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 10:48

В Челябинской области из-за паводка три трассы ушли под воду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 10:46

В Челябинске ограничено движение на Университетской набережной и Комсомольском проспекте
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 10:37

В Челябинске школьницу задержали с крупной партией наркотиков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2021 10:32

В Челябинске исследуют грунты, прилегающие к пострадавшему дому на Куйбышева
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 20:57

В Челябинске жителям предложили покинуть свои квартиры после обрушения грунта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 17:44

Челябинцам напомнили о скором закрытии Ленинградского моста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 17:31

Ехать небезопасно: вышедшая из берегов река затопила дорогу возле границы Челябинской области и Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 17:25

Ситуацию с автобусными маршрутами в Еманжелинском районе прокомментировал Евгений Светлов

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 17:01

В выходные в семи городах Челябинской области – режим «черного неба»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:52

Анонсы событий и мероприятий на 10-12 апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:51

В выходные в Челябинской области тепло и ясно
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:48

В Златоусте жильцы дома на Космонавтов эвакуировались из-за подозрительной находки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:33

ВТБ снижает ставки по ипотеке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:27

Школьники Карабаша и Кыштыма изменяют свои города в лучшую сторону
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:25

В Челябинске осудили экс-директора учреждения областного минздрава за взятки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:18

Очередной брошенный в Челябинске «стальной конь» отправился на спецстоянку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 16:05

Выросло число россиян, которые помогают родителям
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:53

Музыка челябинского композитора Владимира Ошерова начинается с любви
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:51

Аграрии Челябинской области получили новые вводные от губернатора перед началом сезона
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:46

В Магнитогорске к концу апреля на 80% завершат строительство мусорного полигона
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:43

В Челябинскую области поступило еще 30,3 тысячи доз вакцины от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:42

«Росток» примет участие в поисковых работах в городе Армянске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:35

Южноуральский общественник выяснил, что происходит с автостанцией Красногорского
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:15

Из мелового периода: подаренная Историческому музею окаменелость оказался редкой наутилоидеей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:11

В Челябинске по подозрению в коррупции задержали четверых сотрудников Ростехнадзора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 15:08

В Челябинске уволен из органов «кайфовый» полицейский с закладкой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 14:47

Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону раскрыл подробности дела военкома Житникова

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 14:39

Металлурги ЧЦЗ продолжают акцию «Бессмертный полк»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 14:37

В Челябинской области откроют новые пункты вакцинации в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 14:35

Водителя, насмерть сбившего челябинку на переходе, отправили в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 14:34

Порнографу из США вынесли новый приговор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 13:29

Транспортные страсти в Красногорском накаляются – подъезды к автостанции перекрыты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 13:26

Появилось видео момента лобового столкновения двух фур в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:41

Агентство «Урал-пресс-информ» объявило розыгрыш билетов на моноспектакль Ах Астаховой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:40

На озере Увильды, несмотря на все запреты, продолжают строить понтоны и заборы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:38

В Магнитогорске органы опеки хотят отдать ребенка отцу с темным прошлым

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:32

В Челябинске открылось первое школьное кафе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:29

В Челябинске 104-летний ветеран войны победил COVID-19
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:27

Челябинцам предлагают бесплатный рентген челюсти к премьере «Милиционера с Рублевки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 12:02

Озеленители: Поврежденные корни челябинских лиственниц способны к регенерации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:49

За сутки коронавирус оборвал жизни 11 южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:40

В Челябинске Тотальный диктант пройдет на 27 площадках Челябинска и Миасса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:32

В Ночь музеев Исторический устроит бал, дефиле и вернисаж
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:29

Южноуральские студенты «пробрались» в дежурные части полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:28

Из кранов челябинцев потек «крепкий чай»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:07

Челябинский аэропорт готов возобновить международное авиасообщение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:03

Магнитогорец, кинувший бычок на балкон к соседям, тушил пожар водой из ковшика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:01

В Долгодеревенском дети пытались смыть ртуть в унитаз
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 11:01

Челябинск забудет о неприятном запахе канализации после модернизации очистных сооружений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 10:59

На место расправы с челябинскими лиственницами выехали представители МБУ «ЭВИС»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 10:29

На трассе Челябинск-Троицк в аварии погибли два человека
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 10:23

В Челябинской области режим «черного неба» объявлен пяти городах и продлен в одном

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 10:18

В пятницу в Челябинской области тепло и без осадков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.04.2021 08:36

В Челябинске обвалилась проезжая часть на Куйбышева, движение перекрыто
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 23:56

Столичные архитекторы: Событийная площадь станет главным объектом будущей набережной Смолино
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 20:24

Владов: В сквере на Сельмаше конченые люди отрубили корни лиственниц
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 20:05

Наталья Котова взялась за уродующие город недострои
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 16:51

Анонсы событий и мероприятий на 9 апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 16:39

Продажи ипотеки ВТБ на Южном Урале превысили три миллиарда рублей с начала года
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:36

Боец UFC Пётр Ян проведет мастер-класс для юных спортсменов Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:29

В Челябинске районная власть «накосячила» с контрактом на благоустройство парка Дружбы

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:27

Жители Заварухино намерены обратиться к губернатору – в непогоду их отрезает от внешнего мира
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:24

В Челябинске Мацуев встретился со скрипачом, на которого соседи подали в суд
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:21

Полицейские Челябинска снова «обломали» кайф наркоманам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 15:19

Закон о «гаражной амнистии» подписан, что дальше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 14:41

У Ларисы Гузеевой зашевелилась холка от челябинской девочки на пилоне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 14:14

Никаких гранитных плит: челябинский Миасс откроют для обзора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 14:05

В Магнитогорске и Челябинске приступили к работе студенческие инспекторы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 13:44

Подростки из Магнитогорска устроили опасную фотосессию на железной дороге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 13:39

Ревизоры Теслера проверят скотомогильники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 13:37

Челябинские таможенники задержали десять тонн автошин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 13:23

«Урал-пресс-информ» вновь дарит билеты в театры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 12:38

Южноуральцы приглашают губернатора прогуляться по их дорогам, а чиновники предлагают потерпеть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 12:35

Челябинское УФАС нашло нарушения в торгах по контрактам на 287 миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 12:28

Переправы затоплены: в Сосновском районе «разбушевалась» Зюзелга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 12:25

В Магнитогорске пройдет первенство Уральского федерального округа по боксу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 11:51

Почтальону из Миасса, похитившей пенсии, грозит реальный срок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 11:49

В окрестностях Магнитогорска появились лебеди
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 11:46

Гостем Исторического музея стал очевидец первого полета Юрия Гагарина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 11:34

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом почти 3,3 тысячи человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 11:23

Новые Эсмеральда, Эдвин и Любава челябинской оперы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 11:21

Минцифры готовит альтернативу Zoom
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.04.2021 11:20

В Челябинской области установили личность сгоревшего водителя фуры