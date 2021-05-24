Безруков пригласил Челябинский театр кукол на фестиваль в Москву

Спектакль театра «Полонез Огинского» отобран для участия в финальной конкурсной программе IV Международного Большого детского фестиваля. Художественным руководителем фестиваля является народный артист России Сергей Безруков.

В этом году на фестиваль подали более четырехсот заявок от государственных и негосударственных профессиональных театральных коллективов, кино- и анимационных студий.

От театров кукол поступила 141 заявка, в финальную афишу вошло 16 спектаклей. В номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей в старшей возрастной категории» будет представлена постановка Челябинского театра кукол «Полонез Огинского» (режиссер Александр Борок, художник и автор инсценировки Захар Давыдов, композитор Андрей Занога).

Несмотря на то, что фестиваль мультижанровый, традиционно театральное искусство составляет основную часть афиши. Конкурсная программа пройдет в Москве с 1 сентября по 12 ноября. Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится Санкт-Петербурге.

Челябинский театр кукол примет участие в этом престижном фестивале во второй раз. В 2019 году спектакль театра «Детский альбом» был представлен на Международном Большом детском фестивале во внеконкурсной программе.