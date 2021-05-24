Безруков пригласил Челябинский театр кукол на фестиваль в Москву

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  • 260-51-33
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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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В Центральном районе Челябинска высадят 340 тысяч цветов на общей площади пять тысяч квадратных м
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24.05.2021

В Центральном районе Челябинска высадят 340 тысяч цветов
Время распространять лозунги «Челябинск – чистый город» пришло. Такое заявление сделала сегодня,
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Мусор
Мусор
24.05.2021

Наталья Котова: Время распространять лозунги «Челябинск – чистый город» пришло
Глава Челябинска Наталья Котова спросила со своих заместителей Владимира Шамне и Максима Куляшова
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Дороги
Дороги
24.05.2021

Котова спросила с Шамне и Куляшова за мойку колес техники, выезжающей со стройплощадок
В аномальную жару, которая вот уже какую неделю стоит в городе, челябинцы жалуются на то, что не
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Дороги
Дороги
24.05.2021

Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
После того, как жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор и погибла, глава города да
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.05.2021

После гибели челябинки, провалившейся в открытый коллектор, Котова поручила провести ревизию всех люков
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021

День дарения пополнил фонды Исторического музея
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021

Образцовый театр «Контакт» из Челябинска отпраздновал полувековой юбилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021

Алексей Текслер откорректировал структуру правительства Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021

Прокуратура начала проверку по факту получения малышом смертельных ожогов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021

В Миассе прокуратура потребовала возбудить дело о поджоге лесов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021

Знаменитая Игнатьевская пещера снова будет открыта для туристов
Сергей Безруков
Культура
24.05.2021 14:10

Безруков пригласил Челябинский театр кукол на фестиваль в Москву

Спектакль театра «Полонез Огинского» отобран для участия в финальной конкурсной программе IV Международного Большого детского фестиваля. Художественным руководителем фестиваля является народный артист России Сергей Безруков.

В этом году на фестиваль подали более четырехсот заявок от государственных и негосударственных профессиональных театральных коллективов, кино- и анимационных студий.

От театров кукол поступила 141 заявка, в финальную афишу вошло 16 спектаклей. В номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей в старшей возрастной категории» будет представлена постановка Челябинского театра кукол «Полонез Огинского» (режиссер Александр Борок, художник и автор инсценировки Захар Давыдов, композитор Андрей Занога).

Несмотря на то, что фестиваль мультижанровый, традиционно театральное искусство составляет основную часть афиши. Конкурсная программа пройдет в Москве с 1 сентября по 12 ноября. Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится Санкт-Петербурге.

Челябинский театр кукол примет участие в этом престижном фестивале во второй раз. В 2019 году спектакль театра «Детский альбом» был представлен на Международном Большом детском фестивале во внеконкурсной программе.

Сергей Безруков
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24.05.2021

В Центральном районе Челябинска высадят 340 тысяч цветов
Время распространять лозунги «Челябинск – чистый город» пришло. Такое заявление сделала сегодня,
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Мусор
Мусор
24.05.2021

Наталья Котова: Время распространять лозунги «Челябинск – чистый город» пришло
Глава Челябинска Наталья Котова спросила со своих заместителей Владимира Шамне и Максима Куляшова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Дороги
Дороги
24.05.2021

Котова спросила с Шамне и Куляшова за мойку колес техники, выезжающей со стройплощадок
В аномальную жару, которая вот уже какую неделю стоит в городе, челябинцы жалуются на то, что не
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Дороги
Дороги
24.05.2021

Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
После того, как жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор и погибла, глава города да
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.05.2021

После гибели челябинки, провалившейся в открытый коллектор, Котова поручила провести ревизию всех люков
Сергей Безруков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2016

В Челябинске состоится премьера моноспектакля Сергея Безрукова

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Проект метротрамвая в Челябинске планируется реализовать за рекордно-короткие сроки и завершить у
Экономика

Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности

21.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Златоустовская «Динамо-Уралочка» из сезона в сезон бьется за медали чемпионата России по водному
Интервью

Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта

21.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров показал свою любимую развязк
Среда обитания

Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске

21.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске пока не принято окончательное решение по реализации платного парковочного пространст
Экономика

Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске

20.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
У властей Челябинска нет сомнений в том, что компания «Строймеханизация» закончит создание новой
Экономика

Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок

19.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Аномально-жаркая погода в Челябинской области, установившаяся почти неделю назад, решила взять не
Среда обитания

Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется

19.05.2021
Информационное агентство
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Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:41

День дарения пополнил фонды Исторического музея
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:21

Образцовый театр «Контакт» из Челябинска отпраздновал полувековой юбилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:19

Алексей Текслер откорректировал структуру правительства Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:18

Прокуратура начала проверку по факту получения малышом смертельных ожогов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:17

В Миассе прокуратура потребовала возбудить дело о поджоге лесов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:15

Знаменитая Игнатьевская пещера снова будет открыта для туристов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:14

ММК расскажет всей стране о своей природоохранной деятельности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:13

Жительница Саратовской области, опоздавшая на самолет, устроила дебош в аэропорту Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:12

ГРЦ Макеева подарил школьникам Миасса «Научный старт»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 14:10

Безруков пригласил Челябинский театр кукол на фестиваль в Москву
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:41

Осужден организатор борделя на Кировке

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:38

В Центральном районе Челябинска высадят 340 тысяч цветов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:18

В Челябинскую область поступила новая вакцина от ковида - «КовиВак»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 13:00

Наталья Котова: Время распространять лозунги «Челябинск – чистый город» пришло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 12:28

Спасатели завершили поиски уральского туриста, пропавшего в горах Абхазии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:58

За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:45

Наталья Котова поручила главам районов Челябинска провести полный анализ ситуации с призывом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:43

СК возбудил уголовное дело после смерти женщины, упавшей в открытый коллектор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:30

В Челябинске на футбольном поле в Калининском районе сделают беговые дорожки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:29

Котова спросила с Шамне и Куляшова за мойку колес техники, выезжающей со стройплощадок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:20

Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 11:00

После гибели челябинки, провалившейся в открытый коллектор, Котова поручила провести ревизию всех люков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:51

Две школьные команды Челябинской области представят регион на «Президентских состязаниях»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:45

РМК победила в двух номинациях конкурса «Меняющие мир»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:42

Полный завал: челябинские кладбища до сих пор не очистили от мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:29

Движение по улице Куйбышева после провала грунта полностью восстановлено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:24

Купальный сезон в Челябинске откроют 24 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:23

В Челябинске начнут отключать горячую воду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:21

На трассе Москва-Челябинск водитель грузовика устроил тройное ДТП

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 10:17

Чемпионат России по киберспорту в Челябинске посетили почти 10 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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24.05.2021 09:33

Танцевальное лето в челябинском парке Гагарина
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24.05.2021 09:11

В Златоусте появится мемориальный комплекс «Парк Победы»
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24.05.2021 09:02

Челябинск отмечает День славянской письменности и культуры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021 08:28

Зарядка со звездой: Дмитрий Кононец собрал своих самых жаростойких поклонников в Саду Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 22:59

Провал на улице Куйбышева в Челябинске ликвидирован, движение открыто
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 22:40

В понедельник в Челябинской области сохранится жара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 22:28

В Челябинской области покалеченных диких животных и птиц вылечили и выпустили на волю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 21:20

Анонсы событий и мероприятий на 24 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2021 20:09

В Челябинской области за сутки выздоровело 92 пациента с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 22:06

Южноуральцев предупреждают об изнуряющей жаре в ближайшие четыре дня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 21:27

В Челябинск приехали лучшие кибер-спортсмены России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 12:23

В школе Карабаша посадили «Сад памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 12:02

В Челябинске назвали авторов проектов благоустройства общественных пространств 2022 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 11:29

В Челябинской области за сутки подтверждено 89 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 11:09

Верхнеуральский хирург из Африки Хабиб Хатим: Я выбрал медицину, чтобы дарить людям счастье
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21.05.2021 23:18

Выходные в Челябинской области будут знойными
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 23:00

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на выходные
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21.05.2021 19:10

Анонсы событий и мероприятий на 22 и 23 мая
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21.05.2021 19:03

Афиша мероприятий учреждений культуры Челябинска на 22-23 мая
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21.05.2021 18:37

Во Всемирный день окружающей среды челябинцев приглашают на «Зеленый Марафон»
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21.05.2021 16:47

Как выбрать поставщика одежды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:38

Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
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21.05.2021 16:11

Стараниями МегаФона: авиапассажиры теперь могут пользоваться Wi-Fi в столичном Шереметьево
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21.05.2021 16:06

Челябинский подрядчик рассказал об успешном опыте озеленения Новоградского проспекта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 15:46

Челябинца подозревают в публичном оправдании терроризма
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 14:52

Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 14:33

Прославляя Великую Победу, великий народ: в Челябинске побывал символ мощи и единства России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 14:16

Челябинские аграрии успешно завершают посевную
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:57

Экс-замглаву Чесменского района отправили в колонию за получение взяток
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:56

В Челябинске вновь мошенничества по схеме «звонок сотрудника банка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:44

Почти на треть выросло количество обращений южно-уральских предпринимателей к региональному бизнес-омбудсмену
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:43

Губернатор Челябинской области спустился глубоко под землю
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:33

Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 12:50

Вступил в силу приговор о нападении на водителя грузовика из-за пива
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 12:43

В Коркино и Розе водоснабжение полностью восстановлено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 12:42

«Последние звонки» в Челябинске под контролем полицейских
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:57

Ковид оборвал жизни 2770 южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:55

В сад, в ТРК и на прогулку – за прививкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:47

В Челябинской области пенсионер после раздела имущества поджег дом сестры

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:20

КСП едет с ревизией в Еманжелинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:19

В Челябинске ДТП, в котором пострадал ребенок, попало на видео
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:46

В Челябинске полиция проверяет инцидент с пистолетом у школьницы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:06

Под Челябинском разделили по разным уровням потоки транспорта и пешеходов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:04

В нацпарке «Таганай» Центральную усадьбу обработали от клещей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:02

НМУ сохраняются в четырех городах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:49

Южноуральцы смогут бесплатно прогуляться по музею УМВД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:47

В Челябинске появились эко-мошенники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:47

В пятницу в Челябинской области жара и местами дожди
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:25

Челиндбанк провел общее собрание акционеров  
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:08

ВТБ проведет Форум акционеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 07:26

Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 00:28

В Коркино и Розе возобновлена подача воды, но ремонтные работы продолжаются
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 23:03

Гидроудар по водоводу в Коркино - водоснабжение вновь пришлось приостановить
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:15

Полицейский из Магнитогорска, задержанный ФСБ, остался на свободе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:12

Южноуральцев приглашают на грандиозный фестиваль эндуро-гонок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:11

Анонсы событий и мероприятий на 21 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:07

Жительница Уйского района получила 13 лет за убийство годовалого сына
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 17:57

Преданность друг другу и семейным традициям: в Челябинске чествовали семьи года
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 17:04

В Челябинской области родителям разрешили прийти на выпускные в детсады
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:49

Лучших представителей рабочих профессий выберут на Челябинском цинковом заводе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:31

«Последний звонок» с Натальей Котовой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:07

Быть или не быть? Вопрос установки памятника Александру II на Алом поле решится 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:00

Автозавод «Урал» покажет на выставке «bauma СТТ RUSSIA 2021» новый бескапотный грузовик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:58

Андрей Фалейчик назовет имя нового руководителя «Копейских систем водоотведения и водоснабжения»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:31

Отделение в больнице Верхнеуральска возглавил Хатим Хабиб из Судана
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:29

Вакцину от коронавируса можно поставить в СНТ Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:20

Всегда будь готов! Челябинцев от мала до велика торжественно приняли в пионеры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:07

В Челябинске из полыхающего пункта приема металлов вынесли два газовых баллона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:59

В Шумаках продолжают бурить скважины и обеспечивать жителей привозной водой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:41

Отработанный карьер горы Магнитной усилиями ММК превратится в зеленый луг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:18

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области обсудит механизмы поддержки промышленности в очном формате
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:11

Жители Челябинска заметили огромный черный столб дыма
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:46

Жители Калининского района Челябинска ополчились против Сергея Колесника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:34

В Челябинской области с начала года на железной дороге погибли пять человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:33

В Коркино завершен ремонт на поврежденном водоводе, но вода в дома придет не сразу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:09

ММК заявил о новых возможностях в производстве металлопродукции для трубной отрасли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:51

В Челябинске и Магнитогорске продолжают работу «мамы» для подростков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:50

Число подтвержденных случаев ковида превысило 62 тысячи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:18

Пропавшую в Башкортостане девочку ищут в Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:13

Словно попал в фантазию безумца: «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске все страшнее и страшнее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:33

В Магнитогорске вспыхнула припаркованная во дворе машина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:20

В Челябинске возбуждено уголовное дело о краже на миллион

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:19

В России призвали запретить опасный загрязнитель природы - одноразовую посуду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:19

Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:56

В Златоусте управляющую компанию обязали устранить безобразия в квартирах жильцов дома на Карла Маркса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:55

Большинство челябинцев поддержали инициативу обязательной регистрации домашних животных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:40

Сотрудники ФСБ пресекли канал наркотиков из Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:32

В четверг Челябинской области жара, местами ночные заморозки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:29

Неравнодушные челябинцы сняли социальный ролик в поддержку бездомных собак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:22

В нацпарке «Таганай» заметили обедающего бобра

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:18

В пяти городах Челябинской области – режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:08

В Челябинской области закрыли трассу М-5 возле поселка Саргазы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 09:11

Аварию на водоводе в Коркино планируется устранить к обеду, а пока организован подвоз воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 08:51

Сбер второй год подряд признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 01:34

В Челябинске пройдет первая «Российская студенческая весна» для студентов колледжей и техникумов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 23:36

В Коркино подняли кран, повредивший центральный водовод
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 23:18

Вице-премьер доложил президенту: Новый проект метро в Челябинске практически готов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 21:49

Прокуратура организовала проверку по факту аварии, оставившей без воды Коркино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 20:38

Коркино осталось без воды – кран упал в реку и зацепил трубу водовода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 19:51

Анонсы событий и мероприятий на 20 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 17:53

«Мы – армия страны, мы – армия народа»: в Челябинск прибудет эшелон с военной техникой и вооружением
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19.05.2021 17:34

Сотрудники ГУФСИН Челябинской области собирают «крышки добра» и помогают детям
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19.05.2021 16:55

На озере Сунгуль во второй раз состоится всероссийский фестиваль ленд-арта
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19.05.2021 16:53

Суд огласил приговор жителю Еманжелинска, убившему женщину 12 лет назад
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19.05.2021 16:35

В Григорьевских садах зацвели яблони
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:26

Полицейские Челябинска задержали жителя Курганской области, наладившего сбыт поддельных долларов
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19.05.2021 16:26

Челябинка Оксана Ралкова поборется за звание лучшего молодого поэта России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:21

В отношении челябинца, ударившего ребенка по голове на глазах у его матери, возбуждено уголовное дело
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:09

В Челябинске состоялось благотворительное ледовое шоу для борцов с ковидом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:03

В Челябинской области посевная преодолела экватор
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:54

Открыт приём заявок на участие в форуме для профессиональных актёров Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:43

Спасатели восьмые сутки ищут пропавшего в горах Абхазии уральского туриста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:42

Южноуральские спасатели приступили к рейдам по пляжам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:38

Ограничения и контроль сделали свое дело: озеро Тургояк стало чистым
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:27

В Челябинске ТНТ бесплатно помоет «машины из 90-х»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:14

В ночь на пятницу закроют движение в районе Рифея под Челябинском
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:52

Большинство челябинцев поддержали предложение по организации платных парковок в центре города
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:37

Главу Троицка отпустили из-под домашнего ареста под залог

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:29

В Челябинской области мусор на субботниках собрали, но вывезли далеко не везде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:16

«Расследование» МегаФона: южноуральские путешественники предпочитают Уфу, Москву и Чечню
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:48

В Историческом музее семейная реликвия получит новую жизнь

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:44

Прозрачное ограждение вдоль берега, зоны отдыха и детские площадки: какой будет новая набережная Миасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:41

На этой неделе начнут звучать «Последние звонки» для выпускников Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:21

«Лихая казачка» из Еткуля в Историческом музее Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:03

Пьяный житель Усть-Катава напал на полицейского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:00

В Челябинске эконавальнистку облил мочой человек-куст
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:38

Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:34

Челябинские таможенники задержали контрафакта на восемь миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:10

Александр Шестаков: «ЮУрГУ принял вызов пандемии и оперативно нашел ответы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:07

Замминистра МЧС РФ Николай Гречушкин посетил экспозицию автозавода «Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:55

Роман Николая Горькавого о челябинском метеорите вышел в свет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:39

В Челябинске вырубка деревьев в «Парковом» вылилась в уголовное дело

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:38

В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 2,7 тысячи жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:30

Столичные архитекторы пообещали возродить водную станцию на озере Смолино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:17

В Челябинской области мужчина поджег машину тещи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:16

Увеличилось количество вызовов на жалобы на запах газа от газобаллонных установок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:33

В Копейске утонул 13-летний ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:08

Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:05

Замначальника службы занятости Челябинской области стал 28-летний Кирилл Усманов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 23:34

В Челябинской области в ночь на среду – дождь и грозы, днем – без осадков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:46

Анонсы событий и мероприятий на 19 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:32

Вдове погибшего в Чечне сотрудника ГУФСИН Челябинской области подарили автомобиль
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:22

Текслер поручил выработать системные решения по стабилизации ситуации с водоснабжением
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:20

ЦКС вывез более ста тысяч мешков с сезонным мусором, собранным на субботниках

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:05

В Челябинске оборудуют 14 пляжей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:02

Текслер поздравил с юбилеем мэтра челябинской хоккейной школы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:35

ВТБ на треть нарастил выдачи автокредитов в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:33

В Челябинск съедутся сильнейшие боксеры России и стран СНГ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:32

Подписчики «Урал-пресс-информ» в соцестях смогут получить билеты на комедию в «Манекене»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:22

В Челябинске будут судить крупного наркосбытчика из Свердловской области и его подельника
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:08

АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» за 2020 год
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:03

В минэкологии объяснили причину загрязнения водоемов в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:55

В поселке Полетаево сгорел мусоровоз перевозчика ТКО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:53

На Изумрудном карьере задержаны подростки-экстремалы, которые прыгали со скал

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:35

Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:33

Текслер назвал аутсайдеров по вакцинации от ковида в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:06

Через Бугристое пытались провести в Екатеринбург запрещенные препараты
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:05

В Копейске огнеборцы ликвидируют крупный пожар на улице с деревянными домами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 14:39

Ассоциация служб безопасности Южного Урала провела спортивный турнир в честь дня своего основания
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 14:29

Муниципалитеты получат дополнительно 400 миллионов на реализацию предложений южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 14:27

В Челябинске полуторогодовалый малыш выпал из окна

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 14:17

Пьяному дебоширу из Челябинска не дали улететь в Сочи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:50

Родители просят Текслера разрешить им присутствовать на выпускных в детсадах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:43

Челябинская спортсменка установила рекорд России

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:11

180 дней до 180-летия: как Сбербанк отпразднует юбилей вместе с клиентами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:06

Корпоративный календарь Челябинского цинкового завода вошел в число победителей национального конкурса «Серебряные нити»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:04

В Копейске директор КСВВ предложил бесплатный подвоз воды

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 12:31

В Челябинской области родители просят сократить уроки из-за жары и отменить дресс-код
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:48

Аферист «развел» челябинца на миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:22

Еткульский район посетил министр культуры Алексей Бетехтин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:19

“Аэрофлот” оставил пилотов и стюардесс без багажа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:18

“Теледройд” магнитогорских робототехников сможет работать на орбите 3-4 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:17

Жительница Магнитогорска организовала контрабанду средства для похудения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:17

Прокуратуру Челябинской области может возглавить выходец из Карелии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:15

Полицейских-взяточников из Челябинска, которые платили взятки за «слив» данных о покойниках, отправили под домашний арест
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:14

Глава Фершампенуаза объяснил отсутствие воды в микрорайоне Черемушки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:12

Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:10

Простота, удобство и скорость: ММК увеличил отгрузку металлопродукции спецконтейнерами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:06

В челябинском зоопарке продолжается сезон стрижек
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:21

Стартовала шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:19

НМУ сохраняются в четырех городах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:18

Во вторник в Челябинской области жара, местами дожди и грозы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:17

Муниципалитеты Челябинской области поощрили за самозанятых
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 09:49

«Комплексная безопасность 2021»: Меморандум о сотрудничестве
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 23:46

В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 20:56

Покупка квартиры в Москве: как выбрать район?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 19:30

В Челябинской области работу бани возобновили через год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 19:00

Челябинка: На ЧМЗ уже четыре дня невозможно спать, стоит ужасная вонь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 18:15

Новое «Пламя Аркаима» перенесет своих гостей на четыре тысячи лет назад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 18:04

В Челябинске из Курчатовского района вывезли более 1100 тонн мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 18:00

Жителей Челябинской области приглашают к участию в фестивале казачьей культуры «Злата горка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:43

В Челябинске завершился снос двух многоквартирных аварийных домов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:32

Максим Пекарский: Обновленный дом культуры станет прекрасным подарком для жителей сразу нескольких поселков Златоуста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:25

Анонсы событий и мероприятий на 18 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:20

В Челябинске уголовник может получить новый срок за попытку скрыться от полицейских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:17

Полицейские Челябинска «обломали» кайф наркоманам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:07

Жительница Миасса обвинила медиков в смерти ее мамы, не получившей своевременную помощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 16:59

В Челябинске гала-концерт актерской песни соберет артистов со всей области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 16:44

Легкоатлетка из Челябинска стала победителем этапа мирового Гран-при
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 16:27

Долой безработицу! Число трудоустроенных челябинцев продолжает увеличиваться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 15:59

В Челябинске ущерб от вырубки деревьев в «Парковом» составил миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 15:10

Челябинка задумала изуродовать сожительницу своего бывшего мужа, но исполнитель ее сдал

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:57

ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ