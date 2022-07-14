Библиотека имени Пушкина приглашает челябинцев отметить единый День фольклора

В воскресенье, 17 июля, когда Россия впервые отметит единый День фольклора, Центральная библиотека имени Пушкина приглашает жителей Челябинска и гостей города на праздничные мероприятия.

Участники смогут сделать лоскутную куклу-оберег, узнать секреты уральского сарафана и кухонь народов России и даже написать собственную сказку на по методике профессора Владимира Проппа.

«В 2022 году этот день отмечается в рамках Года культурного наследия народов России. Такие праздники способствуют сохранению, развитию и популяризации богатого фольклорного наследия», – отмечают организаторы.

Мероприятия стартуют в 11 часов с онлайн-розыгрыша книги Екатерины Мекачимы «За северным ветром». Условия простые: до 17 июля подписаться на группу «Читающий ЛИС», подписаться на страницу Библиотеки Пушкина и сделать репост записи на свою страницу.

В полдень начинаются мероприятия на площадках Пушкинки. В 12 часов в Молодежном отделе начнут разгадывать «Фольклорный кроссворд»: отвечать придется на вопросы по народным сказкам и славянским мифам. Приходить можно всей семьей, свое задание найдется для каждого.

Тем временем, в Пушкинском зале пройдет встреча клуба «Берегиня»: мастерицы покажут выставку-инсталляцию народного рукоделия, представят обзоры книг, прочтут фольклорные произведения и сказки про рукодельниц, а также проведут мастер-класс «Берегиня – славянская краса», где лоскутки и нитки превратятся в куклу-оберег. В отделе художественной литературы гости Пушкинки смогут под руководством экспертов написать собственную сказку по методике профессора Владимира Проппа. Это будет мастер-класс в картинках.

В это же время в Краеведческом отделе участников ждет обзорная экскурсия «Фольклор в народных промыслах мастеров Южного Урала»: экспонаты – образцы народных ремесел из челябинского Центра историко-культурного наследия. Интересующихся познакомят со значением традиционных узоров и орнаментов на домотканом полотне, керамике, деревянных изделиях русских мастеров, тайнами матрешки, историей куклы-зернушки и других интересных предметов. А в отделе научно-популярной литературы покажут выставку «Национальная кухня народов России», идеи с которой можно унести прямо на семейную кухню.

Кроме того, в 12 часов стартует выставка-квест «Культурный код российского патриотизма» – сочетание книг о героическом прошлом России с важными историческими датами страны. Игроки могут проверить насколько они следуют завету Александра Сергеевича Пушкина − «знать историю своих предков не только нужно, но и должно».

С 13-ти до 15-ти часов в Молодежном отделе ждут желающих играть: сначала – в сказочную «Мафию» с волшебным уклоном, а следом – пройти «Сказочное странствие» по сказкам и мифам Древней Руси (6+, можно собраться командой).

Ценителей народных костюмов приглашают в 15 часов в Пушкинский зал. Там пройдет встреча клуба «Уральский сарафан»: на этот раз расскажут про семейные традиции в народном костюме.

Мероприятия пройдут в Центральной библиотеке имени Пушкина по адресу: улица Коммуны, 69/Свободы, 60. Вход свободный.