«Блокпост» Челябинского НХТ и Златоустовского «Омнибуса»

Златоустовский государственный театр драмы «Омнибус» и Челябинский Новый Художественный театр вот уже несколько лет связаны дружбой и творческим сотрудничеством.

Вот и на этот раз коллектив «Омнибуса» активно откликнулся на обращение НХТ, призывающего актеров и режиссеров России принять участие «в творческом продвижении новой хорошей патриотической поэзии и прозы, драматургии и песенного творчества».

Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью Златоустовского театра Светлана Трофимова, с самого начала СВО артисты «Омнибуса» поддерживали своим творчеством ее участников, не раз выступая со спектаклями для взрослого и детского зрителя в Чебаркульской 90-й гвардейской танковой дивизии. Также они собирали денежные средства и подарки, а в швейном цехе театра мастерицы шили спальные мешки для воинов.

Откликнувшись на обращение Нового Художественного театра, 18 артистов «Омнибуса» прочитали произведения, созвучные сегодняшнему дню и душе каждого из них: стихи поэтов Донбасса, русских и советских классиков о войне.

Выступления артистов Нового Художественного театра и Златоустовского «Омнибуса» можно увидеть в новом телеграмм-канале «Наш Блокпост», созданном НХТ, а также в ВКонтакте.