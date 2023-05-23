Челябинцев приглашаю отметить День славянской письменности и культуры

В Челябинске на набережной около Исторического музея 24 мая Дом дружбы народов Челябинской области и Челябинская митрополия Русской православной церкви проведут областной праздник «День Славянской письменности и культуры». В этом году его тема «В веках живет могучий дух славянский».

С 18.00 на площадке возле музея начнут работу выставки русских и славянских национально-культурных центров Челябинской области и пройдут мастер-классы.

Центр славянских культур «Дубрава» из Коркино представит выставку «Как учились на Руси». Славянский центр Златоуста покажет выставку традиционной тряпичной куклы и мастер-класс по сухому валянию из шерсти, а мастер Алена Нагаева из Верхнего Уфалея представит выставку традиционного народного творчества «Лоскутное чудо» и мастер-класс «Плетение на бердо», Леонид Николаев представит мастер-класс по игре на свистульках, колокольчиках, бубенцах, рожках.

Русский культурный центр «Хоровод» покажет коллекцию посадских платков, хлебных изделий с разными начинками. Украинский центр «Надия» из Троицка покажет коллекцию рушников. Управление культуры, спорта и молодежной политики Пластовского муниципального района представит экспозицию русской избы и предметов русского быта.

Впервые в рамках праздника будет проводиться интерактивная игровая программа «Назад к истокам». В программу войдут традиционные народные песни, собранные на Южном Урале, танцы и игры, наигрыши на народных инструментах.

На сцене с 19.00 начнется большая концертная программа с участием творческих коллективов Челябинской области: сводного хора Челябинской области под руководством Л. И. Шутовой, оркестра русских народных инструментов «Синегорье», народных и образцовых танцевальных и вокальных коллективов, победителей отборочных туров областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала» и Международного фестиваля «Пою мое Отечество».

Сопровождать номера концертной программы и Церковных песнопений на звоннице будет Заслуженный артист РФ Вячеслав Усольцев.

Хэдлайнером концертной программы станет курганская группа «Цветень», участник шоу «Страна талантов», «Привет, Андрей», «Поле чудес».