Челябинцев приглашают к участию в фестивале «Опаленные сердца»

В Челябинске первого сентября стартует прием заявок на участие в традиционном городском открытом фестивале военно-патриотической песни «Опаленные сердца», который в этом году посвящен Дню Героев Танкограда.

Главные цели фестиваля - патриотическое воспитание подрастающего поколения челябинцев, сохранение исторического наследия и памяти о деятельности тружеников тыла, формирование уважительного отношения к доблести и мужеству старшего поколения во время Великой Отечественной войны.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, с каждым годом фестиваль собирает все больше участников, которых отличают не только музыкальные таланты, но и высокая гражданская ответственность, любовь к Отечеству и неравнодушие к истории нашей страны. Это школьники, студенты, военнослужащие войсковых частей Вооруженных Сил Российской Федерации, курсанты военных институтов и училищ, творческие коллективы общественных организаций, авторы и исполнители, а также хоровые коллективы и вокальные ансамбли.

Фестиваль проходит в три этапа:

- первый этап - с первого по 16 сентября - районный, в рамках которого проходит прием заявок на участие в электронной или письменной форме, прослушивание номеров и их оценка жюри, формирование состава участников городского этапа;

- второй этап - с 17 по 25 сентября - прием заявок с предоставлением видеороликов творческих номеров, прослушивание и оценка жюри;

- третий этап - с 26 по 6 октября - городской, определение победителей фестиваля по номинациям, подведение итогов и награждение победителей.

В этом году организаторы подготовили три номинации фестиваля: хоровое исполнение, вокальный ансамбль, сольное исполнение.

Принять участие в фестивале можно только в одной номинации. Возраст участников не ограничен.

Технические требования к конкурсным материалам, форма заявки и подробная информация об участии в городском открытом фестивале военно-патриотической песни «Опаленные сердца» - в положении.