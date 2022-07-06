Челябинцев с Днем металлурга поздравит «Хор Турецкого»

Челябинск отметит День металлурга масштабным концертом – в субботу, 16-го июля, накануне праздника, для южноуральцев выступят Народный артист России, музыкант Михаил Турецкий, а также его арт-группы - «Хор Турецкого» и SOPRANO.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, творчеством столичных музыкантов - их уникальными голосами, огромной харизмой и невероятной энергетикой - челябинцы и гости областного центра смогут насладиться на Театральной площади.

Концерт откроет выступление лауреатов фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна-2022», рассказали в мэрии.

Начало концерта - в 19 часов. Вход свободный.

Праздник творчества на Театральной площади состоится при поддержке правительства Челябинской области, администрации Челябинска и партии «Единая Россия».