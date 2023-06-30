Челябинцев ждет Новый год в середине лета

День рождения утреннего шоу на Радио Олимп отметят челябинцы уже завтра, первого июля, в парке Гагарина (12+). Целый год челябинцы имеют возможность просыпаться ярко и интересно с «Утром на Олимпе». Ведущие развлекательно-познавательного шоу отметят праздник вместе с любимыми слушателями.

Для челябинцев готовится большая программа от Арины Сергеевой и Ромы Прецера с интересными конкурсами и огромным количеством подарков. Организаторы держат в секрете все сюрпризы для зрителей, но обещают в разгар лета настоящие новогодние чудеса и для взрослых, и для детей.

Всех желающих отиетить День рождения шоу «Утро на Олимпе» и отметить праздник ждут в Летнем театре парка Гагарина первого июля в 20:00 в парке Гагарина.

Завершится праздничная программа показом хорошего кино под открытым небом – в 22:00 начнется показ фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».