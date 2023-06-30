30.06.2023
Прокуратура помогла жителям Миньяра избавиться от мусора и канализационной вони
30.06.2023
Челябинцев ждет Новый год в середине лета
30.06.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по улице Энтузиастов
30.06.2023
В Чебаркуле угонщики дважды покушались на один и тот же питбайк
30.06.2023
Евгений Макагонов возглавил комитет Союза промышленников и предпринимателей
30.06.2023
Улицу Тимирязева в Челябинске отремонтируют за 43,4 миллиона рублей
Челябинцев ждет Новый год в середине лета
30.05.2023
Челябинцев ждут открытые кинопоказы, спортивные танцы в парках, детские праздники, йога на крыше музея
26.05.2023
Челябинцев в эти выходные ждут яркие и увлекательные события
18.03.2023
Каток в парке Терешковой - один из самых любимых для челябинцев
01.03.2023
Челябинцы раскрасили солнцем любимый город
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023