Челябинцев ждут «Любовные песни» и «Вальпургиева ночь» от соседей

На сцену челябинского театра оперы и балета 28-го июня выйдут артисты из Екатеринбурга. Выступление театра «Урал Опера Балет» состоится в рамках XIII международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой».

За один вечер зрители увидят третий акт балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса, Brahms Party – новую версию балета Антона Пимонова «Любовные песни», а также балет «Вальпургиева ночь» на музыку Шарля Гуно. Таким образом, артисты из Екатеринбурга представят хореографию трех столетий.

Балеты о приключениях Дона Кихота вошли в моду сразу после публикации романа Сервантеса. Самую знаменитую версию поставил в 1900-м году Александр Горский, пригласив в соавторы художников-импрессионистов Александра Головина и Константина Коровина. Их оформление восстановлено в спектакле «Урал Балета». В программе исполняется третий акт «Дона Кихота», ночной праздник: фанданго, марш, болеро и Grand pas classique.

Еще один одноактный спектакль – Brahms Party – это редкий образец мужского балета, виртуозное соревнование девяти солистов труппы. Его сочинил Антон Пимонов, нынешний глава Пермского балета. Спектакль «Вальпургиева ночь» Джорджа Баланчина, напротив, поставлен для женского ансамбля. Первую в России постановку балета осуществила репетитор Фонда Баланчина Дайана Уайт, лично работавшая с хореографом.

«Балеты Баланчина – вне времени. В них всегда проявляется живая энергия современных людей, которые их исполняют. В «Вальпургиевой ночи» нет конкретной истории, только чистая радость танца. 24 исполнительницы, каждая из которых должна быть звездой. Не идеальной, не похожей на других танцовщиц, но свободной и энергичной» - отмечает Дайана Уайт.

Выступление пройдет в сопровождении оркестра челябинского театра, за исключением Brahms Party - это произведение прозвучит в записи.

Также в программу фестиваля вошли спектакли театров Челябинска, Уфы и Красноярска. Подробнее - здесь.